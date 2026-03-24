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Omada Identity ernennt Jakob H. Kraglund zum neuen CEO

Kopenhagen (ots)

Omada Identity, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter Identitätssicherheit und -Governance, gab heute die Ernennung von Jakob H. Kraglund zum Chief Executive Officer (CEO) bekannt.

Kraglund kommt mit einer beachtlichen Erfolgsbilanz in den Bereichen Wachstum und digitale Transformation zu Omada Identity. Zuletzt war er CEO bei TARGIT, ebenfalls einem Unternehmen im Portfolio von GRO, das kürzlich erfolgreich veräußert wurde, sowie CEO bei Traen (jetzt Formpipe) und Cambio Healthcare Systems. Zu Beginn seiner Karriere war Kraglund viele Jahre bei Accenture Dänemark tätig, wo er als Partner und Country Managing Director fungierte.

Jakob H. Kraglund, neuer CEO bei Omada Identity, fügte hinzu: "Omada Identity befindet sich an einem spannenden Meilenstein. Mit dem zunehmenden Einsatz von KI-Agenten stehen Unternehmen vor neuen Herausforderungen im Bereich der IT-Sicherheit. Identitätsmanagement ist eine unverzichtbare Grundlage, um sicherzustellen, dass autonome Systeme innerhalb definierter Richtlinien und geschäftlicher Rahmenbedingungen operieren. Die Stärke von Omada Identity im Bereich Governance versetzt uns in die einzigartige Lage, diese Herausforderungen jetzt anzugehen. Deswegen investieren wir massiv in Innovationen, um unsere Plattform auf die nächste Generation des agentenbasierten und nicht-menschlichen Identitätsmanagements auszuweiten. Ich freue mich darauf, mit dem Team von Omada Identity und unseren Partnern zusammenzuarbeiten. Gemeinsam werden wir Unternehmen weltweit die nächste Generation von Identitätssicherheit und Governance für KI bereitstellen."

Mit der neuen Geschäftsführung ist Omada optimal aufgestellt, um sein Wachstum in einer Zeit zu beschleunigen, in der Unternehmen ihre Identitätssicherheit neu bewerten und auf eine Ära vorbereiten, die von KI-gesteuerten Systemen, Cloud-nativen Architekturen und der rasanten Entwicklung nicht-menschlicher Identitäten geprägt ist.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Pressekontakt:

Kafka Kommunikation GmbH & Co. Kg
Justin Ford
Fabian Haid
Ursula Kafka

Tel.: 089 74747058-0
omada@kafka-kommunikation.de

Original-Content von: Omada, übermittelt durch news aktuell

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