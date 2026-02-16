Omada

KI-Agenten: 58 Prozent der IT-Entscheider haben Sicherheitsbedenken

Omada Identity hat den " State of Identity Governance 2026"-Bericht veröffentlicht, für den 577 IT-Sicherheitsexperten in Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern befragt wurden. Die Ergebnisse zeigen deutlich: Während die Einführung von KI schnell voranschreitet, entstehen durch unzureichende Identity-Security massive Sicherheitsprobleme.

Automatisierung und KI-Agenten lassen die Anzahl der Identitäten rasch wachsen. Vielen Sicherheitsverantwortlichen fehlen passende Governance-Modelle und die notwendige Transparenz, um mit dem Wachstum Schritt zu halten, so der Bericht.

Die wichtigsten Ergebnisse des Berichts:

"Blindflug" beim Reporting: 71 Prozent der Unternehmen messen, wie schnell sie Zugriffe bereitstellen. Dagegen verfolgen jedoch nur 57 Prozent kritische Risikoindikatoren wie verwaiste oder ungenutzte Konten.

71 Prozent der Unternehmen messen, wie schnell sie Zugriffe bereitstellen. Dagegen verfolgen jedoch nur 57 Prozent kritische Risikoindikatoren wie verwaiste oder ungenutzte Konten. Nicht-menschliche Identitäten dominieren: In den meisten Unternehmen übersteigen sie menschliche Identitäten im Verhältnis 50:1. Allerdings sind Verantwortung und Rechenschaftspflicht für diese meist auf mehrere Teams verteilt.

In den meisten Unternehmen übersteigen sie menschliche Identitäten im Verhältnis 50:1. Allerdings sind Verantwortung und Rechenschaftspflicht für diese meist auf mehrere Teams verteilt. Hohes Vertrauen, wenig Messbarkeit: Führungskräfte vertrauen ihrer Identitätssicherheit, doch nur wenige erfassen handfeste Kennzahlen. Wichtige Indikatoren fehlen oft, wie die Abdeckung privilegierter Zugriffe, verwaiste Konten oder die Dauer bis Zugriffsrechte entzogen werden.

Führungskräfte vertrauen ihrer Identitätssicherheit, doch nur wenige erfassen handfeste Kennzahlen. Wichtige Indikatoren fehlen oft, wie die Abdeckung privilegierter Zugriffe, verwaiste Konten oder die Dauer bis Zugriffsrechte entzogen werden. KI-Agenten halten Einzug: 85 Prozent der Unternehmen setzen bereits agentenbasierte KI ein oder testen sie. 58 Prozent nennen jedoch "Sicherheitslücken" als größte Sorge bei der Implementierung.

85 Prozent der Unternehmen setzen bereits agentenbasierte KI ein oder testen sie. 58 Prozent nennen jedoch "Sicherheitslücken" als größte Sorge bei der Implementierung. Governance zwischen Wahrnehmung und Realität: C-Level-Befragte waren häufiger davon überzeugt, dass strenge Identitätskontrollen für KI-Agenten existieren. Sicherheitsverantwortliche hingegen waren hier wesentlich pessimistischer (48 Prozent gegenüber 35 Prozent). Durch die Kluft zwischen gefühlter und tatsächlicher Compliance wähnen sich viele Entscheider in trügerischer Sicherheit.

C-Level-Befragte waren häufiger davon überzeugt, dass strenge Identitätskontrollen für KI-Agenten existieren. Sicherheitsverantwortliche hingegen waren hier wesentlich pessimistischer (48 Prozent gegenüber 35 Prozent). Durch die Kluft zwischen gefühlter und tatsächlicher Compliance wähnen sich viele Entscheider in trügerischer Sicherheit. Zero Trust hat festen Stand in der IGA: 95 Prozent der Unternehmen haben Zero Trust in ihrer IGA-Lösung umgesetzt. Interoperabilitätsprobleme zwischen Identitäts- und Sicherheitsplattformen schränken jedoch die einheitliche Sichtbarkeit und Berichterstattung ein.

