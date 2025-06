MONAPORT GMBH

Luxus für den kleinen Geldbeutel – Diese Materialien verwandeln dein Zuhause in den High-End-Look

Berlin (ots)

Marmoroptik, Messingdetails, Samt und Beton – Luxus muss nicht teuer sein. Mit den richtigen Materialien und cleveren Styling-Tricks lässt sich auch mit überschaubarem Budget ein edler Look zaubern, der jedem Zuhause das gewisse Etwas verleiht.

Entscheidend ist dabei nicht der Preis, sondern die Wirkung. Wer gezielt mit Texturen, Farben und Licht arbeitet, kann auch günstige Materialien hochwertig inszenieren. Dieser Beitrag verrät, mit welchen Tricks du dein Zuhause in einen bezahlbaren Designertraum verwandelst.

Setze auf hochwertige Imitationen statt teurer Materialien

Exklusives Material ist oft teuer - und auch nicht nötig, um exklusive Wohnträume zu verwirklichen. Eine Alternative ist es, statt hochpreisiger Komponenten wie Marmor gute Imitationen zu verwenden. Von der Badezimmerfliese über Vasen bis hin zu Skulpturen sind unterschiedliche Einrichtungsgegenstände in Marmoroptik erhältlich, und zwar zu absolut bezahlbaren Preisen. Vor allem auf H&M Home, Zara Home oder auf Amazon wird man hier schnell fündig. Eine besonders edle Anmutung lässt sich mit gedeckten Farben wie Schwarz, Grau oder Weiß erzeugen.

Wähle Stoffe, die ein außergewöhnliches Ambiente erzielen

Um deinem Zuhause einen individuellen Touch zu verleihen, hilft außerdem die Auswahl der passenden Stoffe. Denn Stoffe bringen nicht nur Wärme, sondern auch Storytelling ins Zuhause. Gerade Samt lässt einen Raum luxuriös und beruhigend wirken – man sollte bedenken, dass Samt in der Antike allein Königen vorbehalten war. Empfehlenswerte Farben sind neutrale Töne wie Greige, Offwhite, Taupe oder tiefes Nachtblau. Auch eine Kombination von Samt mit verschiedenen Stoffen wie Leinen, Baumwolle oder Bouclé setzt elegante Akzente.

Arbeite goldene Metallakzente ein

So klein ein Akzent wirken mag – er hat eine große Wirkung, vor allem, wenn es sich um Metallakzente handelt. Hierbei eignen sich für dein Zuhause beispielsweise Messing und Bronze, egal, ob in Lampen, Tischfüßen oder Türgriffen eingearbeitet. Sie verleihen einem Raum durch ihre Optik ein tolles Flair. Verzichten solltest du eher auf Hochglanz- oder Chrom-Optik, die einen Raum schnell steril wirken lassen.

Nutze leicht fließende und bodenlange Vorhänge

Ein hervorragendes Stilmittel sind außerdem lange, halbtransparente Vorhänge aus Leinen oder Leinenmischungen in Sand, Hellgrau oder Offwhite. Sie entfalten ihre volle Wirkung, wenn sie gerafft und in Deckenhöhe angebracht werden. Das erinnert an Boutique-Hotels und die Vorhänge wirken automatisch opulenter.

Inszeniere mit Licht jeden Raum ansprechend

Die richtige Beleuchtung kann einem Zimmer eine außergewöhnliche Atmosphäre verleihen. Wichtig ist hierbei, dass es sich um warmes Licht handelt und mehrere Lichtquellen zum Einsatz kommen. Decken-, Steh- und Tischlampen sowie indirektes Licht und Kerzen harmonieren toll miteinander und machen den Raum zum Blickfang. Das i-Tüpfelchen bilden dimmbare Lampen, um die Beleuchtung je nach Stimmung zu verändern.

Setze auf tolle Effekte mit Statement-Deko, Layering und Büchern

Es ist ferner ratsam, einen Raum nicht zu überladen und stattdessen auf wenige, dafür jedoch eindrucksvolle Stücke zu setzen. Am besten kommen dafür große Deko-Elemente zum Einsatz, anstatt zu viele kleine Deko-Objekte. Große Kissen, Wandteppiche, eine übergroße Vase oder Bilder strukturieren den Raum und geben ihm eine klare Linie. Teure Looks entstehen zudem durch Layering, zum Beispiel auf einem Wollteppich ein Couchtisch, darauf ein Tablett mit einer Duftkerze, ein Bildband und eine Skulptur. Wichtig ist nur, dabei auf ähnliche Töne zu setzen, damit das Gesamtbild harmonisch bleibt.

Luxus-Statements sind darüber hinaus schöne Bücher. Sie geben jedem Raum eine stilvolle Optik. Gebrauchte Design- oder Kunstbücher lassen sich zudem günstig im Internet erwerben. Auf einem Tisch gestapelte Bücher können toll mit Deko-Objekten oder Duftkerzen ergänzt werden.

Eine geschmackvolle und harmonische Farbauswahl

Ein weiteres Stilmittel für das exklusive Flair ist die Auswahl der passenden Farbgebung. Zu achten ist dabei auf farbliche Einheitlichkeit, da sie eine hochwertige Atmosphäre schafft. Farben, die gezielt aufeinander abgestimmt sind, erzeugen ein Bild der Harmonie und eine luxuriöse Stimmung. Empfehlenswert ist es, sich dabei auf zwei bis drei Farben zu beschränken und die Farbgestaltung konsequent in die Auswahl von Wohnaccessoires und -textilien sowie Möbeln einfließen zu lassen.

Der Einfluss von Büchern und Düften

Doch letztendlich ist nicht nur die Optik wichtig, wenn es um das Ambiente eines Raumes geht. Menschen nehmen die Inneneinrichtung mit allen Sinnen wahr. Daher können besondere Düfte ebenfalls einen Hauch von Luxus in das eigene Zuhause bringen. Warme, elegante Duftnoten wie Moschus oder Sandelholz lassen sich mit einer Duftkerze oder einem Diffusor in den Raum befördern.

Über Ramona Portugalov:

Ramona Portugalov ist nicht nur Interior Designerin – sie ist eine kreative Visionärin, Unternehmerin und Inspirationsquelle für eine neue Generation von Designern. Als Gründerin und Geschäftsführerin der MONAPORT GmbH in Berlin hat sie es geschafft, Interior Design neu zu denken – zugänglich, stilprägend und stets mit einem Hauch von Luxus. Mit ihrem innovativen Konzept "Call a Designer" revolutioniert sie die Art, wie Menschen Designberatung erleben: unkompliziert, direkt und individuell. Mit der MONAPORT Academy bildet sie zudem Nachwuchstalente aus. Mehr Informationen unter: www.monaport.de

Original-Content von: MONAPORT GMBH