Ramona Portugalov: So hilft die MONAPORT Academy angehenden Interior Designern beim Einstieg in die Branche

Ein klassisches Interior-Design-Studium ist oft zu theoretisch und zieht sich über Jahre. Das nötige Business-Wissen müssen sich angehende Interior Designer hinterher meist selbst aneignen. Ramona Portugalov kennt dieses Problem aus eigener Erfahrung: Wie viele Menschen hätte sie ihren Traum vom eigenen Interior Design Business fast aufgegeben – heute zählt sie zu den gefragtesten Expertinnen der Branche. Mit der MONAPORT Academy bietet sie nun eine flexible Ausbildung an, die fachliches Wissen und unternehmerische Aspekte vereint. Was die Interior Design Academy auszeichnet, erfahren Sie hier.

Interior Design als Karriere? Für viele Menschen der Inbegriff eines Traums – doch der Weg dorthin ist häufig von Unsicherheiten und Hürden gepflastert. So sehen sich viele kreative Talente, die diesen Beruf anstreben, früher oder später mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert. Nicht selten wird die anfängliche Begeisterung von praktischen Herausforderungen überschattet: Selbstzweifel, das Fehlen eines klaren Plans und Versagensängste können den Weg in die Selbstständigkeit blockieren. „Ich weiß, wie es sich anfühlt, voller Träume zu sein, aber von alldem gehemmt zu werden“, erzählt Ramona Portugalov, Gründerin der MONAPORT GmbH. „Ich habe selbst jahrelang nach Antworten gesucht, Fehler gemacht und jede Menge Zeit verloren.“

„Die Lösung liegt in einer praxisnahen Ausbildung, die nicht nur theoretisches Wissen vermittelt, sondern auch die unternehmerischen Fähigkeiten fördert“, fährt die Expertin fort. „Es geht darum, den Teilnehmern einen klaren Plan zu vermitteln, der sie von Anfang an auf den Weg in die Selbstständigkeit vorbereitet.“ Als Interior Designerin kennt Ramona Portugalov die Feinheiten der Branche aus erster Hand. Nach ihrem BWL-Studium studierte sie Interior Design in New York. Heute gehört sie zu den führenden Expertinnen der Branche, erreicht monatlich rund acht Millionen Menschen auf Social Media und leitet erfolgreich ein Team in Berlin am Ku’damm – und das als dreifache Mutter. Mit der MONAPORT Academy hat sie nun zusätzlich eine Interior Design Academy ins Leben gerufen, die auf praxisorientierte Inhalte statt auf endlose Theorie setzt. Hier zeigt Ramona Portugalov angehenden Interior Designern, wie sie ihr kreatives Potenzial in ein florierendes Interior Design Business verwandeln. Die MONAPORT Academy eröffnet am 8. Mai 2025.

Interior Designer in nur zwölf Wochen: Was Interessenten der MONAPORT Academy erwartet

„Der Interior-Design-Markt boomt – grundsätzlich ist jetzt die beste Zeit, zu starten“, sagt Ramona Portugalov. „Doch der Einstieg ist nicht immer einfach.“ Heute setzt die Expertin internationale Projekte um – und weiß daher, was angehende Interior Designer wirklich brauchen: fundiertes Fachwissen, das direkt in der Praxis erprobt wird. Genau das finden Interessierte bei der MONAPORT Academy: eine praxisnahe Ausbildung, die genau dort ansetzt, wo viele klassische Studiengänge scheitern – im direkten Zugang zum echten Business.

Mit der MONAPORT Academy vermittelt Ramona Portugalov ihren Teilnehmern in nur zwölf Wochen das, was es braucht, um ein tragfähiges Business aufzubauen. Statt trockener Theorie steht die konkrete Umsetzung im Fokus – mit echten Projekten, einem überzeugenden Portfolio und individueller Begleitung. Ramona Portugalov begleitet die Teilnehmer Schritt für Schritt beim Weg in die Selbstständigkeit, indem sie ihnen zeigt, wie sie sich nachhaltig in der Branche etablieren können.

Das Erfolgskonzept von Ramona Portugalov: Gestalterisches Wissen und unternehmerisches Denken

Ziel der MONAPORT Academy ist es, angehende Interior Designer gezielt für das High-End-Segment zu qualifizieren – mit Strategien, die es ihnen ermöglichen, zahlungskräftige Kunden zu gewinnen. Dabei steht die individuelle Positionierung ebenso im Fokus wie ein professionelles Portfolio, das potenzielle Kunden vom ersten Blick an mit Moodboards, 3D-Visualisierungen und Grundrissen überzeugt. Auch der Aufbau eines tragfähigen Businessmodells anhand maßgeschneiderter Vorlagen und klarer Anleitungen ist Teil des Konzepts – inklusive Webseite, Social-Media-Auftritt und Markenbildung. Kurzum: Die Teilnehmer erhalten einen klaren Fahrplan, mit dem sie ihre Leidenschaft innerhalb weniger Wochen in nachhaltigen beruflichen Erfolg umwandeln können.

Hierzu vermittelt die Interior Design Academy praxisnahes Wissen und konkrete Werkzeuge, sodass die Teilnehmer Räume wie ein Profi visualisieren können. Zu Beginn steht die Entwicklung eines starken Mindsets, das als Voraussetzung gilt, um das eigene Potenzial zu entfalten. Darauf aufbauend folgen fundierte Einführungen in gestalterische Grundlagen – von Stilrichtungen über Farb- und Materialkunde bis hin zu Lichtkonzepten. Die Kunst der Dekoration erhält dabei ebenso Gewicht wie die Gestaltung visueller Konzepte und die Verwendung geeigneter Programme, um Designideen präzise in 3D-Visualisierungen zu übertragen. Ergänzt wird die Ausbildung durch architektonisches Basiswissen zu Raumaufteilung, Proportionen und Linienführung. Zuletzt lernen die Teilnehmer, wie sie ihre Ideen überzeugend präsentieren – so etwa durch konkrete Einkaufskonzepte und professionelle Kundenmappen.

Persönliche Betreuung für den erfolgreichen Berufseinstieg

Um optimale Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einstieg in die Interior-Design-Branche zu schaffen, setzt die MONAPORT Academy außerdem auf eine individuelle Betreuung mit wöchentlichen Live-Calls, in denen die Teilnehmer direktes Feedback, Antworten auf ihre Fragen und persönliche Unterstützung erhalten, damit sie ihre Ziele noch schneller erreichen können. Zusätzlich steht Ramona Portugalov ihren Teilnehmern per WhatsApp zur Seite, sodass sie nie allein sind, wenn sie schnelle Antworten oder gezielte Unterstützung benötigen.

Ein besonderer Mehrwert ist auch die Sichtbarkeit auf Social Media: Ausgewählte Projekte ihrer Teilnehmer teilt Ramona Portugalov mit ihren über 150.000 Followern auf Instagram – und sorgt so für zusätzliche Reichweite. Am Ende der Ausbildung erhalten die Teilnehmer ein hochwertiges Diploma, das den Lernerfolg dokumentiert, Kunden beeindruckt und den Brancheneinstieg erleichtert. „Mit der Gründung eines eigenen Unternehmens kann es jedem kreativen Talent gelingen, das eigene Potenzial voll zu entfalten, um selbstbestimmt tätig und finanziell unabhängig zu werden“, sagt Ramona Portugalov. „Mit meiner Interior Design Academy habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen genau dabei zu unterstützen, damit aus ihrer Leidenschaft ein erfüllendes Business wird.“

