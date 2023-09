FP Markets

FP Markets gewinnt bei den Ultimate Fintech Awards Global 2023 „Best Trading Conditions" und „Most Trusted Broker"

Sydney (ots/PRNewswire)

FP Markets, ein führender Broker für Forex und CFDs, setzte bei den Ultimate Fintech Awards Global 2023 weiterhin Maßstäbe und erhielt Preise für „Best Trading Conditions" und "Most Trusted Broker". Die Preise ergänzen die beeindruckende Reihe von Auszeichnungen des Unternehmens in diesem Jahr, einschließlich „Best Trade Execution" und „Most Transparent Broker" bei den Ultimate Fintech Awards APAC 2023 im Juni diesen Jahres.

Die Ultimate Fintech Awards Global 2023 fanden am 21. September in Limassol, Zypern, am glamourösen Columbia Beach statt und begrüßten eine große Versammlung von Branchenführern. Die Preisverleihung gilt als exklusive Benchmark für die besten B2C und B2B-Marken im Bereich Online-Trading und Fintech und ist ein globales Anerkennungsprogramm, das die Leistungen der besten Broker aus der ganzen Welt feiert. Die Veranstaltung würdigte mehrere Preiskategorien und belohnte die ausgezeichneten Unternehmen für Merkmale wie Innovation, Transparenz, Handelskonditionen, Exzellenz und hervorragenden Kundenservice. Es war eine Feier der unermüdlichen Anstrengungen und bemerkenswerten Erfolge der Unternehmen, die kontinuierlich über sich hinauswachsen um die Anforderungen ihrer Händler und Investoren zu erfüllen.

FP Markets UBO Matt Murphie drückte seine Dankbarkeit für die beiden jüngsten Auszeichnungen aus und kommentierte: „FP Markets ist stolz auf die Bereitstellung beispielloser Handelslösungen. Und der Erhalt der Titel „Best Trading Conditions" and „Most Trusted Broker" stärkt die Position des Unternehmens als führender Broker in der Forex- und CFD-Branche. Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet, seinen Kunden ein hervorragendes Handelserlebnis in einem zunehmend anspruchsvolleren Umfeld zu bieten. Unsere konkurrenzfähigen Handelskonditionen machen uns weiterhin zu einer beliebten Wahl für Händler und Investoren weltweit, und wir sind dankbar für die internationale Anerkennung, die wir durchweg erhalten".

FP Markets wurde 2005 gegründet und ist eine mehrfach regulierte Marke, die ihren Kunden über 10.000 handelbare Instrumente in wichtigen Anlageklassen bietet und aggregierte Preise für mehrere führende Liquiditätsanbieter anbietet. Darüber hinaus bietet FP Markets konstant enge Spreads, blitzschnelle Ausführung, beispiellosen, rund um die Uhr verfügbaren, mehrsprachigen Kundenservice, und verschiedene Kontotypen für alle Handelsstrategien und -stile,

Informationen zu FP Markets:

FP Markets ist ein mehrfach regulierter Forex- und CFDs-Broker mit mehr als 18 Jahren Branchenerfahrung.

Das Unternehmen bietet äußerst wettbewerbsfähige Interbank Forex Spreads ab 0,0 Pips an.

Trader können aus den führenden leistungsstarken Online-Trading-Plattformen wählen, darunter die Mobile App von FP Markets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader und Iress.

Der herausragende mehrsprachige Kundenservice des Unternehmens, der rund um die Uhr verfügbar ist, wurde von Investment Trends ausgezeichnet und erhielt über fünf Jahre in Folge den „Highest Overall Client Satisfaction Award".

FP Markets wurde bei den Global Forex Awards fünf Jahre in Folge mit dem „Best Global Forex Value Broker" ausgezeichnet (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)

FP Markets wurde bei den Global Forex Awards 2022 und 2023 mit dem „Best Forex Broker — Europe" und dem „Best Forex Partners Programme — Asia" ausgezeichnet.

FP Markets erhielt bei den Ultimate Fintech Awards 2022 die Auszeichnung „Best Trade Execution".

FP Markets wurde auf der FAME Awards 2023 Messe als „Best CFD Broker in Africa" ausgezeichnet.

FP Markets bei den Ultimate Fintech Awards APAC 2023 mit dem Titel „Best Trade Execution" und „Most Transparent Broker" ausgezeichnet

Weitere Informationen über das umfassende Produkt- und Dienstleistungsangebot von FP Markets finden Sie unter https://www.fpmarkets.com/.

