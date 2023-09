FP Markets

FP Markets holt zum zweiten Mal in Folge einen Hattrick bei den Global Forex Awards 2023

Sydney (ots/PRNewswire)

FP Markets holt zum zweiten Mal in Folge einen Hattrick bei den Global Forex Awards 2023 für "Best Value Broker - Global", "Best Broker - Europe" und "Best Partners Programme - Asia"

Führender Forex- und CFDs-Broker FP Markets hat bei der prestigeträchtigen Veranstaltung Global Forex Awards 2023 in Limassol die Messlatte höher gelegt und mehrere Auszeichnungen erhalten. Zum fünften Mal in Folge als „Best Value Broker - Global" sowie zum zweiten Mal in Folge als „Best Broker - Europe" und „Best Partners Programme - Asia" ausgezeichnet, stellen diese Auszeichnungen einen weiteren bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen dar folgt auf eine Reihe aktueller bedeutender Branchenauszeichnungen. FP Markets wurde Anfang des Jahres bei den FAME Awards 2023 als "Best CFD Broker in Africa" ausgezeichnet, gefolgt von Auszeichnungen für "Best Trade Execution" und "Most Transparent Broker" bei den Ultimate Fintech Awards APAC 2023 im Juni.

Die Preisverleihung der Global Forex Awards, die bereits zum sechsten Mal stattfand, wurde im Siaro Loft in Limassol, Zypern, abgehalten und konnte sich über hochkarätige Teilnehmer von führenden Brokern der Branche freuen. Die große Beteiligung war ein Beweis für den Erfolg und die Beliebtheit der Veranstaltung. Neben mehreren anerkannten Preiskategorien wurden die Gewinner für ihre Handelsausführung, ihren transparenten Ansatz, ihren erstklassigen Kundenservice und ihre Partnerschaftsprogramme nominiert.

Craig Allison, CEO von FP Markets, kommentierte: „FP Markets ist hocherfreut, drei Auszeichnungen erhalten zu haben. Der Gewinn der Preise „Best Value Broker - Global", „Best Broker - Europe" und „Best Partners Programme - Asia" zeigt die globale Reichweite des Unternehmens und das Engagement des FP Markets-Teams, die bestmögliche Handelserfahrung zu bieten. Von kurzfristigen Händlern und längerfristigen Anlegern bis hin zu Introducing Brokers (IBs), Affiliates und MAMs sowie regionalen Partnern bedienen wir eine große globale Nutzerbasis und bieten eine große Auswahl an Märkten, die für alle Handelsstile geeignet sind. Unsere starke Marke und unsere wettbewerbsfähigen Handelsbedingungen haben uns zu einer beliebten Wahl für Händler und Investoren weltweit gemacht; wir sind stolz und dankbar für die internationale Anerkennung, die wir immer wieder erhalten".

FP Markets wurde 2005 gegründet und ist eine Multi-Regulated Brand, die ihren Kunden mehr als 10.000 handelbare Instrumente in den wichtigsten Anlageklassen zur Verfügung stellt und aggregierte Preise über mehrere erstklassige Liquiditätsanbieter anbietet. Darüber hinaus bietet FP Markets konstant enge Spreads, blitzschnelle Ausführung, unübertroffenen 24/7 mehrsprachigen Kundensupport und verschiedene Kontotypen, die allen Handelsstrategien und -stilen gerecht werden.

Informationen zu FP Markets:

FP Markets ist ein mehrfach regulierter Forex- und CFD-Broker mit mehr als 18 Jahren Branchenerfahrung.

Das Unternehmen bietet äußerst konkurrenzfähige Interbank Forex-Spreads ab 0,0 Pips.

Händler können aus den führenden und leistungsfähigen Online-Handelsplattformen wählen, darunter die FP Markets Mobile App, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader und Iress

Der hervorragende, rund um die Uhr verfügbare und mehrsprachige Kundenservice des Unternehmens wurde von Investment Trends anerkannt und fünf Jahre in Folge mit dem "The Highest Overall Client Satisfaction Award" ausgezeichnet.

FP Markets wurde bei den Global Forex Awards in vier aufeinanderfolgenden Jahren (2019, 2020, 2021, 2022) als „Global Forex Value Broker" ausgezeichnet.

FP Markets wurde bei den Global Forex Awards 2022 als „Best Forex Broker – Europe" und als „Best Forex Partners Programme – Asia" ausgezeichnet.

FP Markets hat bei den Ultimate Fintech Awards 2022 die Auszeichnung „Best Trade Execution" erhalten.

FP Markets wurde bei den FAME Awards 2023 als „Best CFD-Broker in Africa" ausgezeichnet.

Weitere Informationen zum umfassenden Produkt- und Dienstleistungsangebot von FP Markets finden Sie auf https://www.fpmarkets.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2216085/FP_MARKETS.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2216084/FP_MARKETS.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1574261/4285326/FP_Markets_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/fp-markets-holt-zum-zweiten-mal-in-folge-einen-hattrick-bei-den-global-forex-awards-2023-301934297.html

Original-Content von: FP Markets, übermittelt durch news aktuell