FP Markets wird bei den Ultimate Fintech Awards APAC 2023 mit „Best Trade Execution" und „Most Transparent Broker" ausgezeichnet

FP Markets, ein führender Forex- und CFD-Broker, wurde bei den renommierten Ultimate Fintech Awards APAC 2023 am 23. Juni mit den Auszeichnungen „Best Trade Execution" und „Most Transparent Broker" geehrt. Die begehrten Preise markieren die Etablierung von FP Markets als Hauptmakler für Forex und CFD in Asien. Diese Auszeichnungen stellen einen starken Start in das Jahr 2023 für FP Markets dar, nachdem sie bereits zu Beginn des Jahres bei den FAME Awards 2023 als „Best CFD Broker in Africa" ausgezeichnet wurden und 2022 ebenfalls eine beeindruckende Reihe von Auszeichnungen erhielten.

Die Ultimate Fintech Awards sind ein branchenweit anerkannter und exklusiver Benchmark und eine begehrte Auszeichnung für herausragende Leistungen im Online-Trading und Fintech für B2B und B2C-Unternehmen honoriert. Das Centara Grand and Bangkok Convention Centre in Central World befindet sich im Herzen von Bangkok, Thailand, und war Gastgeber der gefeierten Veranstaltung, die ein großes Publikum begrüßte und führende Unternehmen der Branche anlockte. Zusätzlich zu mehreren hochgelobten Preiskategorien wurden die Gewinner für ihre innovative Führung, ihren transparenten Ansatz und ihren hervorragenden Service nominiert.

Nick Twidale, CEO von FP Markets APAC, kommentierte: „Die Auszeichnungen in den Kategorien Best Trade Execution und Most Transparent Broker bei den Ultimate Fintech Awards APAC 2023 sind ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement des FP Markets-Teams. Sie sind auch eine weitere Bestätigung der Bemühungen von FP Markets, seinen Kunden das bestmögliche Trading-Erlebnis zu bieten. Handelsabwicklung, Transparenz, Kosteneffizienz, Bildungsangebote und eine große Auswahl an Handelsplattformen gehören zu den wichtigsten Vorteilen des Tradings mit FP Markets sowohl für kurz- als auch für längerfristige Anleger. Die Auszeichnungen markieren nicht nur die wachsende Präsenz des Unternehmens bei APAC, sondern unterstreichen auch die internationale Reichweite und Anerkennung, die die Forex- und CFD-Branche heute genießt."

FP Markets wurde 2005 gegründet; es handelt sich um eine mehrfach regulierte Marke, die ihren Kunden mehr als 10.000 handelbare Instrumente in den wichtigsten Anlageklassen zur Verfügung stellt und die Preise mehrerer erstklassiger Liquiditätsanbieter zusammenstellt. Darüber hinaus bieten FP Markets konstant enge Spreads, blitzschnelle Ausführung, beispiellosen mehrsprachigen Kundensupport rund um die Uhr und verschiedene Kontoarten, die für alle Handelsstrategien und -stile geeignet sind.

Informationen zu FP Markets:

FP Markets ist ein mehrfach regulierter Forex- und CFD-Broker mit mehr als 18 Jahren Branchenerfahrung.

Das Unternehmen bietet äußerst wettbewerbsfähige Interbank-Devisen-Spreads ab 0,0 Pips an.

Trader können aus den führenden leistungsstarken Online-Trading-Plattformen wählen, darunter die Mobile App von FP Markets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader und Iress.

Der herausragende mehrsprachige Kundenservice des Unternehmens, der rund um die Uhr verfügbar ist, wurde von Investment Trends honoriert und über fünf Jahre in Folge mit dem „Highest Overall Client Satisfaction Award" ausgezeichnet.

FP Markets wurde bei den Global Forex Awards in vier aufeinanderfolgenden Jahren (2019, 2020, 2021, 2022) als „Global Forex Value Broker" ausgezeichnet.

FP Markets wurde bei den Global Forex Awards 2022 als „Best Forex Broker – Europe" und als „Best Forex Partners Programme – Asia" ausgezeichnet.

FP Markets hat bei den Ultimate Fintech Awards 2022 die Auszeichnung „Best Trade Execution" erhalten.

FP Markets wurde bei den FAME Awards 2023 als „Best CFD-Broker in Africa" ausgezeichnet.

Weitere Informationen über das umfassende Produkt- und Dienstleistungsangebot von FP Markets finden Sie auf https://www.fpmarkets.com/.

