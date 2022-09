Oranier Küchentechnik GmbH

area30 Löhne 2022: Schwarze Kälte - Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination von ORANIER im pureBlack Design

Vor drei Jahren präsentierte ORANIER auf der area30 eine völlig neue Design-Linie, die seitdem richtungsweisend ist und deren Namen für konsequentes Design steht: pureBlack!

pureBlack, das ist das elegante Gestaltungsprinzip, bei dem Elektrogeräte komplett in Schwarz gehalten sind. "Schwarz" ist die Farbe, die streng genommen gar keine ist, aber in Mode und Design traditionell eine tragende Rolle spielt. Und das aus gutem Grund: Schwarz reduziert auf das Wesentliche. Es ist markant und doch zurückhaltend. Ein eleganter Klassiker, der Buntes in den Schatten stellt.

Für Puristen: Elegantes Standgerät in Schwarz

Schwarze Geräte entsprechen ganz dem Industrial Style oder sind ideal für den Dialog mit Naturhölzern. Die Kombination mit hellem oder rötlichem Holz bietet einen warmen Kontrast mit hohem Wohlfühlfaktor. Das Arrangement von Schwarz und Grau ist vom Industrial Style inspiriert. Zeitlose, zurückhaltende Eleganz ist hier das Maß der Dinge. Und das gilt jetzt auch für die freistehende Kühl-Gefrier-Kombination KG 2817 von ORANIER.

Das 195 Zentimeter hohe und 60 Zentimeter breite Gerät überzeugt mit einem Kühlraum mit 243 Liter Nutzinhalt und einem 104 Liter großem Gefrierteil. Im Kühlraum ist das be-fresh-Fach hervorzuheben. Speziell für Obst und Gemüse besticht es mit einem Maximum an Komfort, indem es durch Feuchtigkeitsregulierung für länger anhaltende Frische sorgt. So bleiben die Lebensmittel knackig und länger haltbar.

Volltreffer: No-Frost und Super-Modus

Die Technik im Gefrierteil trumpft mit zahlreichen Extras und Besonderheiten. Beispielsweise mit der No-Frost-Technik. Hiermit gehört unerwünschte Eisbildung und Abtauen der Vergangenheit an. Das heißt: Kein Reif mehr auf den Lebensmitteln und an den Innenwänden, denn die Luft bleibt trocken. Bei Bedarf kann der Super-Modus eingeschaltet werden, bei dem auch große Einkäufe bei minus 25°C schnell einfroren werden.

Das LED-Display auf der Türfront gibt zuverlässig Auskunft über die Temperatur. Darüber hinaus stehen moderne Betriebsarten wie der ECO-, Urlaubs- oder Super-Modus zur Verfügung. Das Gerät ist der Energieeffizienzklasse E zugeordnet.

Punktlandung: Alles was der Planer braucht

Ob 178er- oder 145er-Nische, ob Fest- oder Schlepptürtechnik - die innovative Kältetechnik bietet ORANIER auch bei weiteren integrierbaren Kühl-Gefrier-Kombinationen an. Hier stehen unterschiedliche Ausstattungsvarianten zur Auswahl. Vollraumkühler, Kühlschränke mit Gefrierfach und Kühl-Gefrier-Kombinationen runden das Sortiment ab. Mit der Verbindung von Design und Technik bringt es ORANIER auf den Punkt: Hervorragende Qualität zu Top-Preisen.

area30 - live dabei

Mitarbeiter und Geschäftsführung der ORANIER Küchentechnik GmbH stehen den Fachbesuchern auf der area30 in Löhne vom 17. bis 20. September 2022 zwischen 9:00 und 18:00 Uhr am Messestand G 23 als Ansprechpartner zur Verfügung und freuen sich auf die Besucher. Mehr unter www.oranier.com

