Ariceum Therapeutics

Ariceum Therapeutics erweitert seine Pipeline mit der Übernahme von Theragnostics Ltd

Berlin (ots/PRNewswire)

Übernahme der klinischen Radiopharmazie-Pipeline der nächsten Generation, die Auger-basierte systemische zielgerichtete PARP-Inhibitor-Strahlentherapien umfasst

Ausbau der Geschäftstätigkeit in den USA

Übernahme des kommerziellen, von der FDA zugelassenen Diagnostikprodukts NEPHROSCAN™ in Partnerschaft mit GE Healthcare und der derzeit an Novartis lizenzierten Ga-68 Kit technology IP

Theragnostics und Ariceums Führungsteams schließen sich zusammen, um ein spezialisiertes Expertenteam auf dem Gebiet der Radiopharmaceuticals zu bilden

Ariceum Therapeutics (Ariceum), ein privates Biotech-Unternehmen, das radiopharmazeutische Produkte für die Diagnose und Behandlung bestimmter schwer behandelbarer Krebsarten entwickelt, freut sich, die Übernahme von Theragnostics Ltd. bekannt zu geben, einem UK-based privaten biopharmazeutischen Unternehmen, das sich mit der Entwicklung von radioaktiv markierten PARP-Inhibitoren für die Diagnose und Behandlung von Tumoren beschäftigt.

Die Übernahme verschafft Ariceum ein erweitertes Portfolio an therapeutischen und diagnostischen Produkten in der späten präklinischen und frühen klinischen Entwicklung. Dazu gehört auch NEPHROSCAN™, ein diagnostisches Produkt in Partnerschaft mit GE Healthcare, das von der US Food and Drug Administration (FDA) zugelassen ist und Ariceum erweiterte Geschäftstätigkeit in den USA ermöglicht.

Im Rahmen der Übernahme erwirbt Ariceum 100% der Aktien von Theragnostics gegen eine Vorauszahlung von 2,5 Mio. US-Dollar in bar und Meilensteinzahlungen von insgesamt bis zu 41,5 Mio. US-Dollar.

Manfred Rüdiger, PhD, Geschäftsführer von Ariceum Therapeutics, sagte: „Wir freuen uns, das radiopharmazeutische Expertenteam von Theragnostics bei Ariceum willkommen zu heißen und durch diese Übernahme seine innovativen Produkte in unsere eigene Pipeline zu integrieren. In voller Übereinstimmung mit unserer Strategie wird Ariceum weiterhin Mehrwert für seine Gesellschafteer schaffen, indem es ein ausgewogenes Portfolio aufbaut und vorantreibt, das von Projekten in der Frühphase der Entwicklung über Projekte in der Mittelphase der klinischen Entwicklung bis hin zu dem von der FDA zugelassenen NEPHROSCAN™ reicht, mit dem wir unsere Präsenz in den USA weiter ausbauen."

Greg Mullen, PhD, ehemaliger Geschäftsführer von Theragnostics und neu ernannter Leiter des operativen Geschäftes von Ariceum Therapeutics, kommentierte: „Die Übernahme durch Ariceum Therapeutics ist eine aufregende Gelegenheit für Theragnostics und wir freuen uns, Teil eines weltweit führenden und innovativen Radiopharma-Unternehmens zu sein, das die schnelle klinische Entwicklung der PARP inhibitor Auger-Therapie gewährleistet."

Zu den von Ariceum übernommenen Vermögenswerten von Theragnostics gehören ATD 001 (ehemals THG 008), ein neuartiger, mit Fluor-18 radioaktiv markierter PARP-Inhibitor für die Bildgebung von Krebserkrankungen, und AT-001 (ehemals THG 009), ein mit I-123 markierter PARP-Inhibitor, der sich in der Entwicklung für die Behandlung aggressiv wachsender Krebsarten befindet und bereits über eine britische ILAP-Klassifizierung für primäre und rezidivierende Glioblastome verfügt. Die frühen nicht-klinischen Daten von Theragnostics haben vielversprechende Ergebnisse gezeigt, die den Übergang von AT-001 in eine klinische Phase-1-Studie bei rezidivierendem Glioblastom unterstützen. Auger-Emitter wie I-123 in Kombination mit einem PARP-Inhibitor ermöglichen die Radionukliden direkt an die DNA zu bringen, um Krebszellen selektiv abzutöten und gleichzeitig gesundes Gewebe zu schonen, und bieten damit eine möglicherweise starke Behandlungsoption für verschiedene Krebsarten.

Darüber hinaus erhält Ariceum Zugang zu dem von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA zugelassenen Produkt NEPHROSCAN™ (Partnerschaft mit GE Healthcare), einem radioaktiven Diagnostikum, das zur Unterstützung der szintigrafischen Bewertung von Nierenparenchym-Erkrankungen bei Erwachsenen und pädiatrischen Patienten eingesetzt werden kann. Ariceum erwirbt außerdem Theragnostics Ga-68 Kit Technologie IP, die von Theragnostics an Novartis für deren zugelassenes Ga-68 PSMA Kit, LOCAMETZ®, ein diagnostisches Medikament, das bei Erwachsenen mit Prostatakrebs eingesetzt wird, lizenziert ist.

Hinweise für Redakteure

Informationen zu Ariceum Therapeutics

Ariceum Therapeutics (Ariceum) ist ein privates radiopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Diagnose und Präzisionsbehandlung bestimmter neuroendokriner und anderer aggressiver, schwer zu behandelnder Krebsarten konzentriert. Der Name Ariceum ist ein Anagramm von „Marie Curie", deren Entdeckung von Radium und Polonium einen großen Beitrag zur Behandlung von Krebs geleistet hat.

Ariceums am weitesten fortgeschrittenes zielgerichtetes systemisches radiopharmazeutisches Produkt, 177Lu-Satoreotid-Tetraxetan („Satoreotid"), ist ein Antagonist des Somatostatin-Typ-2-Rezeptors (SST2), der bei neuroendokrinen Tumoren (NETs) und einigen aggressiven Krebsarten wie kleinzelligem Lungenkrebs (SCLC) überexprimiert wird, für die es nur wenige Behandlungsmöglichkeiten und eine schlechte Prognose gibt. Satoreotide wird als „theranostisches" Paar für die kombinierte Diagnose und gezielte Radionuklidbehandlung dieser Tumore entwickelt.

Nach der Übernahme von Theragnostics Ltd. erhielt Ariceum Therapeutics alle Vermögenswerte, darunter das FDA-approved Produkt NEPHROSCAN™ in Partnerschaft mit GE Healthcare.

Ariceum Therapeutics wurde 2021 gegründet und hat alle Rechte an Satoreotide von Ipsen erworben. Ipsen bleibt Anteilseigner des Unternehmens. Ariceum hat seinen Hauptsitz in Berlin und unterhält Niederlassungen in Deutschland, Australien und der Schweiz. Das Unternehmen ist derzeit in ganz Europa, Nordamerika und Australien tätigAriceum wird von einem sehr erfahrenen Management-Team geleitet und von spezialisierten Investoren wie EQT Life Sciences (früher LSP), HealthCap, Pureos Bioventures, Andera Partners und Earlybird Venture Capital unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf www.ariceum-therapeutics.com

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ariceum-therapeutics-erweitert-seine-pipeline-mit-der-ubernahme-von-theragnostics-ltd-301838269.html

Original-Content von: Ariceum Therapeutics, übermittelt durch news aktuell