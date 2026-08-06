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Intersolar-Trend 2026: Warum Batteriespeicher zum wichtigsten Baustein der Energiewende werden

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Trier (ots)

Auf der Intersolar 2026 zeigt sich ein klarer Trend: Nicht Solarmodule stehen im Mittelpunkt, sondern Batteriespeicher. Denn während der Ausbau erneuerbarer Energien weiter voranschreitet, wächst gleichzeitig das Problem der volatilen Stromerzeugung. Immer häufiger entsteht Strom genau dann, wenn er nicht gebraucht wird – und fehlt, wenn die Nachfrage steigt.

Die Energiewende entscheidet sich nicht mehr nur daran, wie viel Strom aus Erneuerbaren Energien erzeugt wird, sondern daran, wie gut er gespeichert werden kann. Hier lesen Sie, warum Batteriespeicher zum wichtigsten Wachstumsmarkt der Branche werden und weshalb sie für Haushalte, Unternehmen und das Stromnetz gleichermaßen an Bedeutung gewinnen.

Batteriespeicher rücken in den Fokus

Der Ausbau der Photovoltaik hat in Deutschland ein Niveau erreicht, bei dem die zusätzliche Erzeugung allein viele Herausforderungen nicht mehr löst. Vor allem zur Mittagszeit wird viel Solarstrom produziert, während der Verbrauch vergleichsweise niedrig ist. Morgens und abends steigt die Nachfrage dagegen deutlich, obwohl dann kaum Solarstrom zur Verfügung steht.

Diese Entwicklung spiegelt sich zunehmend am Strommarkt wider. Mittags sinken die Preise häufig stark oder werden sogar negativ, nach Sonnenuntergang steigen sie deutlich an. Gleichzeitig verschlechtern sinkende EEG-Vergütungen die Wirtschaftlichkeit vieler Photovoltaikanlagen. Vor allem große Solarparks lassen sich ohne Speicher immer schwieriger wirtschaftlich betreiben.

Für Projektentwickler verändert sich damit die Kalkulation neuer Anlagen grundlegend. Während reine Photovoltaikparks zunehmend unter sinkenden Marktwerten leiden, eröffnen Speichersysteme zusätzliche Erlösmöglichkeiten. Sie ermöglichen es, Strom gezielt dann zu vermarkten, wenn die Nachfrage und damit auch die Preise höher sind.

Mehr Flexibilität für das Stromnetz

Für ein stabiles Energiesystem reicht der weitere Ausbau der Photovoltaik allein nicht mehr aus. Entscheidend ist, die Erzeugung und Verbrauch zeitlich besser aufeinander abzustimmen.

Batteriespeicher verschieben Strom aus Zeiten mit hoher Erzeugung in Phasen mit höherem Bedarf. Dadurch müssen weniger Photovoltaikanlagen abgeregelt werden und ein größerer Anteil des erzeugten Stroms kann genutzt werden. Gleichzeitig entlasten Speicher das Stromnetz.

Dabei orientieren sich Batteriespeicher an den Preissignalen des Strommarkts. Sie laden bevorzugt in Zeiten niedriger oder negativer Strompreise und speisen Energie wieder ein, wenn die Preise aufgrund einer höheren Nachfrage steigen. Dadurch verbessert sich nicht nur ihre Wirtschaftlichkeit, sondern auch die Nutzung erneuerbarer Energien, weil Strom zeitversetzt bereitgestellt werden kann.

Darüber hinaus stellen Batteriespeicher Regelleistung bereit und tragen damit zur Stabilisierung der Netzfrequenz bei. Neben ihrem Beitrag zur Versorgungssicherheit eröffnen sie Betreibern zusätzliche Erlösmöglichkeiten.

Einsatzbereiche wachsen weiter

Für private Haushalte sind Batteriespeicher längst etabliert. In Verbindung mit einer Photovoltaikanlage erhöhen sie den Eigenverbrauch und reduzieren den Bezug von Netzstrom. Auch Unternehmen nutzen Speicher zunehmend, um Lastspitzen zu senken, den Eigenverbrauch zu steigern und dynamische Stromtarife besser auszuschöpfen. Gerade im Mittelstand fehlen jedoch häufig personelle Ressourcen oder das notwendige Fachwissen, um diese Möglichkeiten vollständig zu nutzen.

Das größte Wachstumspotenzial liegt derzeit im Bereich der Großspeicher. Sie werden entweder eigenständig (stand-alone) oder in Kombination mit Solar- oder Windparks (Co-located) eingesetzt und handeln flexibel an den Strom- und Regelleistungsmärkten. Besonders die hohen Preisunterschiede zwischen verschiedenen Tageszeiten machen diese Anlagen wirtschaftlich attraktiv.

Technologische Trends

Lithiumbasierte Batteriesysteme dominieren den Markt weiterhin. Natrium-Ionen-Batterien gelten zwar als vielversprechende Alternative, bieten derzeit jedoch noch nicht das gleiche Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ein weiterer Trend der Intersolar 2026 ist die zunehmende Verbreitung DC-gekoppelter Speichersysteme. Immer mehr Hersteller bringen Hybridwechselrichter für große Photovoltaikanlagen auf den Markt. Durch die gemeinsame Kopplung von Solarmodulen und Batteriespeichern auf der Gleichstromseite lassen sich Umwandlungsverluste reduzieren und die Effizienz steigern.

Ausbau braucht verlässliche Rahmenbedingungen

Trotz des starken Marktinteresses bestehen weiterhin Hürden. Lange Bearbeitungszeiten bei Netzanschlüssen, uneinheitliche technische Vorgaben und regulatorische Unsicherheiten erschweren die Planung vieler Projekte. Hinzu kommen Diskussionen über künftige Netzentgelte und gesetzliche Regelungen, die Investitionen bremsen können.

Dabei gilt die Speichertechnologie inzwischen als ausgereift und zahlreiche Projekte lassen sich bereits ohne staatliche Förderung realisieren. Damit sich der Markt weiter entwickeln kann, sind vor allem verlässliche politische Rahmenbedingungen und schnellere Genehmigungsprozesse erforderlich.

Fazit: Batteriespeicher werden zum Taktgeber der Energiewende

Die Intersolar 2026 zeigt deutlich, dass sich der Schwerpunkt der Energiewende verschiebt. Entscheidend ist künftig nicht mehr allein die Erzeugung erneuerbarer Energie, sondern ihre flexible Nutzung. Batteriespeicher erhöhen die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen, entlasten das Stromnetz und leisten einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit. Damit dieses Potenzial ausgeschöpft werden kann, braucht es neben ausgereifter Technik vor allem verlässliche regulatorische Rahmenbedingungen.

Über Michael Reichert und Ingo Berens:

Michael Reichert ist Geschäftsführer und Mitgründer der WI Energy GmbH. Er verantwortet die digitale Transformation sowie die strategische Organisationsentwicklung des Unternehmens. Die Geschäftsführung komplettiert Ingo Berens, der für die Bereiche Vertrieb, Innovation und Business Development zuständig ist. WI Energy plant und betreibt Photovoltaikanlagen im Großmaßstab, entwickelt Speicherlösungen und beteiligt Kommunen und Bürger an innovativen Energiekonzepten. Ziel ist eine nachhaltige, wirtschaftlich tragfähige Energiewende mit gesellschaftlichem Mehrwert. Mehr Informationen unter: https://wi-energy.de/

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