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Doppelt ausgezeichnet: WI Energy gewinnt den German Brand Award 2026 und wird „Sustainable Brand of the Year“

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Berlin (ots)

Am 25. Juni 2026 wurde WI Energy im Rahmen der feierlichen Preisverleihung in der Uber Eats Music Hall in Berlin gleich doppelt ausgezeichnet: mit dem German Brand Award 2026 sowie zusätzlich mit dem Titel „Sustainable Brand of the Year“ in der Kategorie „Infrastructure & Logistics“. Der German Brand Award wird vom German Design Council vergeben und zählt zu den bedeutendsten Markenwettbewerben im deutschsprachigen Raum. Prämiert werden Unternehmen, die Markenführung auf herausragendem Niveau leben und damit Maßstäbe für die gesamte Branche setzen.

Vom regionalen Projektentwickler zur GreenTech-Gruppe

Mit der Auszeichnung würdigt die Jury die konsequente Markentransformation von WI Energy: vom regionalen Photovoltaik-Projektentwickler hin zu einer wachstumsstarken GreenTech-Gruppe – ohne dabei die eigenen regionalen Wurzeln zu verlieren. Für WI Energy bedeutet GreenTech dabei mehr als Technologie: Es ist die Philosophie, Zukunft partnerschaftlich zu gestalten, Regionen zu stärken und nachhaltige Wertschöpfung zu schaffen. Nachhaltigkeit ist dabei kein Lippenbekenntnis, sondern fest im Geschäftsmodell verankert: Über den Sharing-Economy-Ansatz werden Kommunen, Bürger*innen und Investor*innen von Beginn an in die Projekte eingebunden – Energiewende wird so zu einem gemeinsamen, regional verankerten Vorhaben statt einer rein wirtschaftlichen Entscheidung von oben.

Sichtbar wurde dieser Wandel durch den umfassenden Markenrelaunch 2025: eine neue strategische Positionierung, ein neues Corporate Design und ein neuer Markenauftritt, der diese nachhaltige Grundhaltung konsequent nach außen trägt. Das Ergebnis macht deutlich: Die Marke WI Energy ist nicht nur Ausdruck des unternehmerischen Erfolgs, sondern aktiv dessen Motor – getragen von einem Nachhaltigkeitsverständnis, das weit über reine Klimabilanzen hinausgeht.

Die Jury-Begründung

In ihrer Bewertung hebt die Jury des German Brand Award besonders hervor, wie konsequent WI Energy die eigene Marke an die gewachsene Rolle als GreenTech-Gruppe angepasst hat:

„Im dynamischen Energiemarkt hat WI Energy die eigene Marke konsequent an die gewachsene Rolle als GreenTech-Gruppe angepasst. Die neue Positionierung verbindet technologische Kompetenz mit einem partnerschaftlichen Verständnis von Wertschöpfung und verankert Nachhaltigkeit nicht nur in der Aussage, sondern im Modell der Zusammenarbeit mit Kommunen, Bürger*innen und Investoren. Corporate Design, digitale Touchpoints und interne Markenarbeit folgen dieser Linie mit hoher Disziplin. Daraus entsteht ein Markenauftritt, der Wachstum, Herkunft und Verantwortung in eine belastbare Identität überführt.“

Besonders bemerkenswert: Die Jury würdigt nicht nur die äußere Erscheinung der Marke, sondern erkennt ausdrücklich an, dass Nachhaltigkeit bei WI Energy im gesamten Geschäftsmodell verankert ist – von der Zusammenarbeit mit Kommunen über die Bürgerbeteiligung bis hin zur internen Markenarbeit. Genau diese Tiefe unterscheidet eine glaubwürdige Nachhaltigkeitsmarke von reinem Greenwashing.

Markenführung mit Haltung

Verantwortlich für die strategische Markenentwicklung und -kommunikation bei WI Energy ist Dr. René Rüth, Head of Corporate Communication, Marketing & Sustainability. Er hat den Markenrelaunch 2025 maßgeblich mitgestaltet und ordnet die Auszeichnung wie folgt ein: „Diese Doppelauszeichnung in Berlin ist eine wunderbare Bestätigung unseres Weges. Wir haben unsere Marke nicht losgelöst von unserem Geschäft weiterentwickelt, sondern als direkten Ausdruck dessen, wofür WI Energy steht: partnerschaftliches Wachstum, regionale Verantwortung und nachhaltige Wertschöpfung, die Kommunen, Bürgerinnen und Bürger sowie Investorinnen und Investoren gleichermaßen einbindet. Dass die Jury genau diese Verbindung von Haltung und Handeln erkennt und auszeichnet, freut uns besonders – und bestärkt uns darin, diesen Kurs als GreenTech-Gruppe konsequent weiterzugehen.“

Eine Auszeichnung mit Gewicht

Der German Brand Award ist eine Initiative des German Design Council und der GMK Markenberatung und zählt mit über 1.300 Einreichungen aus 19 Ländern zu den bedeutendsten Markenwettbewerben im deutschsprachigen Raum. Bewertet werden die Einreichungen von einer unabhängigen Jury, die Fachwissen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Agenturen und Beratung vereint und transparent, professionell und zukunftsorientiert urteilt. Der German Design Council selbst zählt zu den ältesten und renommiertesten Institutionen für Marken- und Designexzellenz in Deutschland – eine Auszeichnung aus diesem Umfeld ist entsprechend ein starkes Gütesiegel für eine Marke, die Nachhaltigkeit nicht nur kommuniziert, sondern lebt.

Ein Beleg für konsequente Markenführung

Die Doppelauszeichnung reiht sich ein in eine Reihe strategischer Meilensteine der letzten Monate – vom Markenrelaunch über die Eröffnung neuer Großprojekte bis hin zum kontinuierlichen Ausbau der Investorenkommunikation. Mit über 800 realisierten Projekten und mehr als 1,1 GW installierter Leistung zeigt WI Energy seit 2016, dass nachhaltige Energieversorgung und unternehmerischer Erfolg sich nicht ausschließen, sondern bedingen. Für WI Energy ist die Anerkennung in Berlin damit nicht nur externe Bestätigung, sondern auch Ansporn, die eingeschlagene Richtung als wachstumsstarke, nachhaltig wirtschaftende GreenTech-Gruppe konsequent weiter auszubauen.

Über WI Energy

WI Energy hat sich seit 2016 zu einem führenden GreenTech-Unternehmen für leistungsstarke Solarparks und Batteriespeichersysteme in Deutschland entwickelt. Mit mehr als 800 realisierten Projekten und über 1,1 GW Gesamtleistung steht das eigentümergeführte Unternehmen für Innovation, Qualität und nachhaltige Wertschöpfung.

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