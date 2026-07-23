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Hybrid-Energieparks: Wenn Solar und Speicher zusammenwachsen – wie die WI Energy GmbH Solarparks zu steuerbaren Energiequellen weiterentwickelt

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Trier (ots)

Der Ausbau erneuerbarer Energien schreitet voran, doch mit der reinen Stromerzeugung ist die Energiewende längst nicht abgeschlossen. Immer häufiger stehen Betreiber, Investoren und Industrieunternehmen vor der Herausforderung, grünen Strom nicht nur zu produzieren, sondern auch bedarfsgerecht bereitzustellen. Hybrid-Energieparks, die Photovoltaik und Batteriespeicher intelligent miteinander verbinden, eröffnen dafür neue Möglichkeiten. Warum sie sich zunehmend zu einer Schlüsseltechnologie moderner Energieinfrastruktur entwickeln, erfahren Sie hier.

Geschäftsführer, Industrieunternehmen, Kommunen, Flächeneigentümer und institutionelle Investoren stehen heute vor einer zentralen Aufgabe: Erneuerbare Energie muss nicht nur erzeugt, sondern auch planbarer, netzdienlicher und wirtschaftlich flexibler verfügbar gemacht werden. Genau hier stoßen klassische Solarparks zunehmend an ihre Grenzen. Sie produzieren Strom vor allem dann, wenn die Sonne scheint – nicht unbedingt dann, wenn Energie benötigt wird oder wirtschaftlich besonders wertvoll ist. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Netzintegration, Versorgungssicherheit und die effiziente Nutzung vorhandener Netzkapazitäten. Die Energiewende braucht daher nicht nur zusätzliche grüne Stromerzeugung, sondern auch Möglichkeiten, Energie zeitlich flexibel bereitzustellen. „Wer einen Solarpark heute nur als Erzeugungsanlage denkt, verschenkt einen erheblichen Teil seines Potenzials – technisch, wirtschaftlich und im Hinblick auf die Netzintegration“, erklärt Ingo Berens, Geschäftsführer der WI Energy GmbH.

„Die Zukunftsfähigkeit von Solarparks entsteht durch einen integrierten Systemansatz, bei dem Erzeugung, Speicherung, Netzintegration und die Vermarktung von Beginn an als zusammenhängende technische Architektur geplant werden“, ergänzt Peter Hussinger, Senior Manager Corporate Projects, Energy Storage. Dieser ganzheitliche Ansatz prägt die Arbeit des Unternehmens maßgeblich. Unter der Verantwortung von Geschäftsführer Ingo Berens entwickelt das Unternehmen gemeinsam mit seinen Fachabteilungen Lösungen, die erneuerbare Energie nicht nur erzeugen, sondern auch flexibler und intelligenter nutzbar machen. Eben diese Entwicklung verändert derzeit die Anforderungen an moderne Energieprojekte. Gefragt sind heute Lösungen, die Erzeugung, Speicherung und Netzintegration von Beginn an zusammendenken. Hier setzt die WI Energy GmbH an: Das Unternehmen entwickelt, realisiert und betreibt großflächige Photovoltaik- und Batteriespeicherprojekte und begleitet Industrieunternehmen, Kommunen und Investoren beim Aufbau zukunftsfähiger Energieinfrastruktur. Photovoltaik, Speicher, Netzanschluss und Vermarktung werden dabei nicht als einzelne Bausteine betrachtet, sondern als eng verzahnte Bestandteile eines gemeinsamen Energiesystems. Ziel ist es, Energieparks zu schaffen, die Strom nicht nur erzeugen, sondern ihn auch bedarfsgerecht speichern und flexibel bereitstellen können.

Drei Wege zum Hybrid-Energiepark

Hybrid-Energieparks können auf unterschiedliche Weise entstehen. Ein häufiger Ansatz ist die Nachrüstung bestehender Solarparks. Dabei wird ein bereits vorhandener Solarpark mit bestehendem Netzanschluss um ein Batteriespeichersystem (BESS) ergänzt. Dadurch lassen sich Abregelungsverluste reduzieren, weil überschüssiger Solarstrom gespeichert werden kann, anstatt ungenutzt zu bleiben. Gleichzeitig kann der bestehende Netzanschluss effizienter ausgelastet werden. Zusätzliche Erlösquellen entstehen unter anderem durch Strompreis-Arbitrage sowie durch die Bereitstellung von Systemdienstleistungen zur Netzstabilisierung.

Der zweite Weg ist der sogenannte Greenfield-Hybrid: Hier werden Photovoltaikanlage und Batteriespeicher von Beginn an als integriertes System geplant. Dies ermöglicht eine optimale Abstimmung von Speicherleistung, Speicherkapazität, Koppelart, Netzanschluss und Vermarktungsstrategie. Die gesamte Energieinfrastruktur wird auf maximale Wirtschaftlichkeit und Flexibilität ausgelegt.

Der dritte Ansatz ist der industrielle Hybrid. Dabei werden Gewerbe-, Industrie- und Brachflächen für die Kombination aus Photovoltaik und Batteriespeicher erschlossen. Das betrifft nicht nur ehemalige Steinbrüche, Kiesgruben oder andere nicht mehr genutzte Areale, sondern zunehmend auch aktive Industriestandorte mit einem hohen eigenen Strombedarf. Durch die intelligente Verbindung von Grünstromerzeugung, Batteriespeichern und direkter Stromnutzung vor Ort entstehen neue Möglichkeiten, Energie wirtschaftlich einzusetzen, Lastspitzen abzufedern und Unternehmen unabhängiger von den Schwankungen des Strommarktes zu machen. So verbindet der industrielle Hybrid Flächenentwicklung, dezentrale Energieinfrastruktur und Versorgungssicherheit zu einem ganzheitlichen Energiekonzept.

Innovationspark Varel: Von der Stromerzeugung zur Steuerbarkeit

Wie ein moderner Hybrid-Energiepark entstehen kann, zeigt der Innovationspark Varel in Niedersachsen. Auf rund 50 Hektar verbindet das Projekt Moor-PV, Agri-PV und klassische Freiflächenphotovoltaik zu einem integrierten Energiekonzept. Mit einer installierten Leistung von 38,8 MWp erzeugt die Anlage künftig rund 40 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr und spart dabei mehr als 23.000 Tonnen CO₂ ein. Besonders bemerkenswert: Das Projekt ging mehr als ein halbes Jahr früher als geplant ans Netz.

Der nächste Entwicklungsschritt ist bereits vorgesehen. Der Innovationspark Varel wird um einen Batteriegroßspeicher erweitert werden. Ein positives Signal des Netzbetreibers liegt bereits vor. „Wir haben Varel von Beginn an modular gedacht. Ein Solarpark, der heute Strom erzeugt, kann morgen Strom speichern und übermorgen aktiv zur Netzstabilisierung beitragen. Diese Skalierbarkeit ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer bewussten Projektarchitektur“, erklärt Ingo Berens von der WI Energy GmbH. Der Innovationspark Varel zeigt damit, dass Hybrid-Energieparks keine theoretische Zukunftsvision mehr sind. Vielmehr verdeutlicht das Projekt, wie sich Photovoltaik, Speichertechnologie und Netzintegration bereits heute zu einem integrierten Energiesystem verbinden lassen.

Industrieflächen werden zur nächsten Energie-Infrastrukturklasse

Auch industrielle Brachflächen gewinnen für die Energiewende zunehmend an Bedeutung. Ein Beispiel dafür ist die Kooperation zwischen Heidelberg Materials, der Talanx Gruppe über Ampega Asset Management und der WI Energy GmbH. Gemeinsam werden nicht mehr aktiv genutzte Industrie- und Freiflächen für Photovoltaikprojekte erschlossen. Dazu zählen unter anderem Kiesgruben und Steinbrüche, die künftig als Standorte für erneuerbare Energieinfrastruktur dienen können. „Wenn Nachhaltigkeitsstrategie und wirtschaftliche Logik zusammenfinden, entstehen die langlebigsten Projekte. Die Kooperation mit Heidelberg Materials und der Talanx Gruppe zeigt, dass industrielles Flächenrecycling und erneuerbare Energien keine Gegensätze sind – sondern sich gegenseitig stärken“, erklärt Dr. René Rüth, Head of Corporate Communications, Marketing und Sustainability.

Die substanzielle Projektpipeline zeigt, welches Potenzial in industriellen Flächen steckt. Gleichzeitig wird für ausgewählte Standorte bereits die Integration von Batteriespeichern geprüft. Damit entstehen Projekte, die Strom nicht nur erzeugen, sondern auch speichern und bedarfsgerecht bereitstellen können. „Batteriespeicher sind dabei der nächste konsequente Schritt“, betont Dr. René Rüth. Dadurch entwickeln sich solche Vorhaben zunehmend über klassische Photovoltaikprojekte hinaus. Vielmehr verbinden sie erneuerbare Stromerzeugung, Speichertechnologie, institutionelles Kapital und Infrastrukturentwicklung zu einer eigenständigen Projektklasse mit langfristiger Perspektive.

Erfolgsfaktor Umsetzung: Warum Systemkompetenz entscheidend ist

Hybrid-Energieparks überzeugen durch ihre Fähigkeit, Stromerzeugung, Speicherung und Steuerbarkeit in einem System zu vereinen. Ob dieses Potenzial tatsächlich ausgeschöpft werden kann, entscheidet sich jedoch in der Umsetzung. Die Verbindung von Photovoltaikanlage, Batteriespeicher, Netzanschluss und Vermarktung ist technisch anspruchsvoll. Sie erfordert integrierte Systemkompetenz, eine enge Abstimmung mit Netzbetreibern und eine Betriebsführung, die alle Komponenten koordiniert steuert.

Die Praxis zeigt zudem, dass nicht alle Rahmenbedingungen bereits optimal auf Hybrid-Energieparks ausgelegt sind. Lange Netzanschlusszeiten, teilweise unklare regulatorische Anforderungen an Hybridsysteme und Verzögerungen beim Ausbau der Energieinfrastruktur können Projekte bremsen, obwohl die Technologie längst verfügbar ist. Umso wichtiger ist eine durchdachte Projektentwicklung. Entscheidend sind die integrierte Planung von Photovoltaik und Batteriespeicher bereits in der ersten Entwicklungsphase, eine belastbare Netzanalyse und tragfähige Erlösmodelle.

„Wer Speicher nachrüstet, ergänzt ein Projekt. Wer Speicher von Anfang an integriert, optimiert das Gesamtsystem. So entstehen über die gesamte Projektlaufzeit technische und wirtschaftliche Vorteile“, erklärt Peter Hussinger. Für Unternehmen, Investoren und Kommunen bedeutet das: Bereits vor einer Investitionsentscheidung sollten einige zentrale Fragen geklärt werden:

Welche Netzkapazität steht am Standort tatsächlich zur Verfügung – und wie verändert ein BESS die Auslastung des Netzanschlusses?

Welches Erlösmodell soll die Investition tragen: Strompreis-Arbitrage, Systemdienstleistungen oder eine Kombination verschiedener Ansätze?

Welche zusätzlichen Genehmigungsanforderungen gelten für den geplanten Hybridspeicher am jeweiligen Standort?

Ist der Projektierer in der Lage, Photovoltaikanlage und Batteriespeicher aus einer Hand zu planen, zu integrieren und langfristig zu betreiben?

Gerade für Geschäftsführer, Investoren, Kommunen und Industrieunternehmen sind diese Fragen entscheidend. Denn die Wirtschaftlichkeit eines Hybrid-Energieparks entsteht nicht allein durch die Speichertechnologie, sondern durch das Zusammenspiel von Standortqualität, Netzintegration, Vermarktungskonzept und professioneller Betriebsführung.

Fazit: Die nächste Entwicklungsstufe moderner Solarparks

Mit dem weiteren Ausbau erneuerbarer Energien verändert sich auch die Rolle von Solarparks. Künftig wird nicht allein entscheidend sein, wie viel Strom erzeugt werden kann, sondern wie flexibel und bedarfsgerecht Energie zur Verfügung gestellt werden kann. Genau hier setzen Hybrid-Energieparks an: Sie verbinden Stromerzeugung, Speicherung und Netzintegration zu einem integrierten Energiesystem und schaffen damit neue Möglichkeiten für Betreiber, Investoren, Kommunen und Industrieunternehmen.

Für die Energiewende markiert diese Entwicklung einen wichtigen Schritt. Denn eine nachhaltige Energieversorgung benötigt nicht nur zusätzliche Erzeugungskapazitäten, sondern auch eine intelligente Infrastruktur, die auf die Anforderungen von Netz, Markt und Verbrauchern reagieren kann. Hybrid-Energieparks zeigen bereits heute, wie diese Infrastruktur aussehen kann.

Die WI Energy GmbH begleitet Industriepartner, Kommunen und Investoren auf diesem Weg – von der Projektentwicklung über die Speicherintegration bis zur langfristigen Betriebsführung. Ziel ist es, Energieprojekte zu schaffen, die nicht nur Strom erzeugen, sondern einen aktiven Beitrag zur Energieversorgung von morgen leisten.

Sie möchten erfahren, wie sich Photovoltaik und Batteriespeicher zu einem wirtschaftlich tragfähigen Energiesystem verbinden lassen? Dann sprechen Sie mit den Experten der WI Energy GmbH und lassen Sie sich unverbindlich zu den Möglichkeiten für Ihr Unternehmen, Ihre Flächen oder Ihr Energieprojekt beraten!

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