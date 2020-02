Ombria Resort

Trends der Hotelimmobilienbranche

Branded Residences - Das Erfolgsmodell auf europäischen Vormarsch

Loulé, Portugal (ots)

Weltweit sind bereits über 50 Prozent der neuen Resort-Projekte an eine Marke gebunden. In Europa hat der Trend gerade erst begonnen. Nun steht eine Reihe spannender Entwicklungen bevor. Die Markteinführung des Ombria Resort in Portugal wird mit großem Interesse verfolgt. Die aufstrebende Luxus Boutiquemarke Viceroy Hotels & Resorts bietet im Herzen der Algarve ein authentisches Urlaubsgefühl und schafft so eine nachhaltige Entwicklung für die Region und Kapitalanleger.

Auf dem amerikanischen und asiatischen Markt gehören sie bereits zum state of the art und auch in Europa wird das Konzept zunehmend beliebt: Immobilien mit dem Design und Service von international bekannten Hotelmarken. Die so genannten Branded Residences verzeichnen sowohl im urbanen als auch im Ferien-Resort Bereich ein starkes Wachstum. "Das ist nicht überraschend", erklärt Hamid M. Farahmand, Geschäftsführender Gesellschafter von Clavis International, "denn etablierte Hotelmarken verfügen über umfangreiche Erfahrung im Betrieb dieser Immobilien und sind Experten in der Erfüllung einer Vielzahl an Bedürfnissen." Der Hamburger Ferienimmobilien-Spezialist vermittelt seit Jahren Immobilien innerhalb des Resort-Konzepts und berät Käufer bei der Auswahl des passenden Objekts. Eine Resort-Entwicklung im Herzen der Algarve setzt dabei auf bewährte Erfolgsfaktoren und darüber hinaus noch eigene Akzente: Das Ombria Resort ist ein innovatives Resort, das sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat und gleichzeitig nach höchstem, internationalen Standard und mit einem erstklassigen Servicekonzept arbeitet. Auf dem 150 Hektor großen Gelände sind neben dem 5-Sterne Viceroy Hotel mit 76 Gästezimmern auch 65 Viceroy Residences geplant. Inspiriert von der heimischen Architektur, ist das Resort in Anlehnung an ein traditionelles Barrocal-Dorf aufgebaut. Kennzeichnend ist das rustikale und doch moderne Design.

In fast jeder Ecke der Welt kann in Luxusimmobilien investiert werden. Die Erwartungen der heutigen, wohlhabenden Immobilienkäufer sind entsprechend hoch. "Für Käufer machen die angebotenen Dienstleitungen und Freizeiteinrichtungen den Unterschied. Die Kombination von Hotel und Wohnen schafft dabei deutliche Mehrwerte für Eigentümer", erklärt Farahmand. So verwundert es kaum, dass bereits 20 Prozent der Viceroy Residences bei Baustart verkauft oder reserviert sind. Die 1- und 2-Schlafzimmer Apartments sind schlüsselfertig möbliert und nach höchstem Standard und mit Markenausstattern eingerichtet. Eigentümer können auf die gesamten Serviceleistungen des 5-Sterne Hotels mit Spa, Restaurants und Concierge zurückgreifen und profitieren dabei zusätzlich von einer garantierten Rendite aus der Ferienvermietung.

*Über das Ombria Resort*

Das Ombria Resort liegt im Herzen der authentischen Algarve, Portugal, 8 km nördlich der Stadt Loulé und 20 km vom Flughafen Faro und den nächsten Stränden entfernt. Bis Anfang 2022 wird das neue, weltweit führende Luxus-Bauprojekt fertiggestellt. Die finnische Pontos-Gruppe ist Eigentümer und Bauträger des Resorts. Das Hotelmanagement übernimmt Viceroy Hotels & Residences und damit ein Marktführer im Bereich Modern Luxury. Weitere Informationen zum Ombria Resort finden Sie online unter www.clavis-international.com. Folgen Sie Ombria Resort auf www.facebook.com/ombriaresort/ und auf Instagram und Twitter@ombriaresort

*Über Viceroy Hotels & Resorts*

Viceroy Hotels & Resorts inspiriert Reisende mit einzigartigen, authentischen Lifestyle-Erlebnissen, die außergewöhnliches Design und höchsten Service an ausgewählten Orten verbinden. Als ein führender Anbieter von modernem Luxus hat Viceroy den Anspruch, bei jedem Gast beständige, positive Erinnerungen zu kreieren und damit ihr Versprechen "Remember to Live" einzulösen. Mit der Auswahl aus drei maßgeschneiderten Kategorien, unterstützt Viceroy individuelle Ansprüche zu erfüllen: Zu den Objekten der Viceroy Icon Collection gehören erstklassige Hotels und Resorts in Los Cabos, Chicago, Dubai, Beverly Hills, der Riviera Maya, Snowmass und St. Lucia. In Serbien, der Algarve und Panama sind in Kürze Neueröffnungen geplant. Die Hotels und Resorts der Viceroy Lifestyle Series befinden sich an glamourösen Reisezielen wie Santa Monica. Zu den Viceroy Urban Retreats gehören mondäne Boutique Hotels in San Francisco und Washington. Viceroy Hotels & Resorts ist Mitglied der Global Hotel Alliance (GHA) und ihres Treueprogramms DISCOVERY, das seinen Mitgliedern in über 500 Hotels auf der ganzen Welt exklusive Vorteile und Erfahrungen bietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.viceroyhotelsandresorts.com. Folgen Sie Viceroy Hotels & Resorts auf facebook.com/viceroyhotelsandresorts und auf Instagram und Twitter @viceroyhotels

*Über die Pontos Gruppe*

Die Pontos Gruppe ist ein finnisches Familienunternehmen, das selektiv in Immobilienentwicklungsunternehmen, Unternehmen mit dynamischen Wachstum und Private-Equity-Fonds in verschiedenen Branchen in Finnland, den baltischen Ländern und Portugal investiert. Von Beginn an hat sich Pontos das Ziel gesetzt, bei allen seinen Partnerschaften und Investitionen ein nachhaltiges Wachstum sicherzustellen. Das Immobilienportfolio der Gruppe umfasst Unternehmen wie LAK Real Estate, welche das Aviapolis-Viertel am Flughafen Helsinki erschließt, sowie Direktinvestitionen wie das Einkaufszentrum Viru Keskus und das Sokos Hotel Viru, die vielseitige Unterkünfte, Einkaufs- und Unterhaltungsdienstleistungen in der Innenstadt von Tallinn anbieten. Inhaber von Pontos sind Ilpo Kokkila (Präsident des Verwaltungsrates) und Timo Kokkila (CEO). Für weitere Informationen besuchen Sie www.pontos.fi

Pressekontakt:

*Clavis International*

Silva Eddicks

Kleine Reichenstraße 1

20457 Hamburg; Germany

silva.eddicks@clavisinternational.com

T +49 40 350 177 111



*Ombria Resort*

Sabrina Pessanha

R. Miguel Bombarda 3

8100-746 Loulé, Portugal

sabrina.pessanha@ombria.com

T +351 289 112 725

