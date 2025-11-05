Die Wirtschaftskanzlei MTR Legal Rechtsanwälte wurde vom Arbeitgeberportal kununu mit dem Top Rated-Siegel Gehaltszufriedenheit 2025 ausgezeichnet und gehört damit zu den TOP 3 Prozent in Deutschland.

MTR Rechtsanwälte

Die Wirtschaftskanzlei MTR Legal Rechtsanwälte wurde vom Arbeitgeberportal kununu mit dem "Top Rated-Siegel Gehaltszufriedenheit 2025" ausgezeichnet und gehört damit zu den rund drei Prozent der Unternehmen in Deutschland, die bei der Vergütungszufriedenheit ihrer Mitarbeitenden herausragend abschneiden.

Die Auszeichnung würdigt Unternehmen, in denen faire, transparente und leistungsgerechte Vergütung fest verankert ist und von den Mitarbeitenden aktiv bestätigt wird. Nach dem bereits verliehenen "Top Company"-Siegel unterstreicht die neue Auszeichnung, dass MTR Legal sowohl als Arbeitgeber als auch als moderne, digitale Wirtschaftskanzlei Maßstäbe setzt.

"Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Fundament unseres Erfolgs", erklärt Michael Rainer, Managing Partner von MTR Legal Rechtsanwälte. "Wir legen großen Wert auf eine klare, nachvollziehbare Vergütungsstruktur und honorieren Leistung, Eigeninitiative und Verantwortung. Dass diese Haltung nun auch durch die Auszeichnung zur Gehaltszufriedenheit bestätigt wird, freut mich sehr - sie ist Ausdruck einer gelebten Wertschätzungskultur."

MTR Legal ist eine international tätige Full-Service-Wirtschaftskanzlei mit Standorten in allen deutschen Metropolen sowie Representative Offices in London, Paris, Amsterdam und Singapur. Das Team berät Unternehmer, mittelständische Unternehmen und vermögende Privatpersonen in allen wesentlichen Bereichen des Wirtschafts-, Gesellschafts-, Steuer- und Bankrechts.

Die Auszeichnung verdeutlicht, dass die Kanzlei nicht nur durch fachliche Exzellenz und moderne Mandatsführung überzeugt, sondern auch durch eine konsequent mitarbeiterorientierte Unternehmensphilosophie. Für Bewerberinnen und Bewerber signalisiert das Siegel: MTR Legal steht für Wertschätzung, Fairness und nachhaltige Karriereperspektiven.

Mit den beiden kununu-Prädikaten - "Top Company" und "Top Rated Gehaltszufriedenheit" - zählt MTR Legal zu den attraktivsten Arbeitgebern im Rechtsmarkt. Die Kanzlei unterstreicht damit ihren Anspruch, Leistung zu fördern, Erfolge zu teilen und ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen gerne Verantwortung übernehmen https://career.mtrlegal.com

Proaktiv. Durchsetzungsstark. Erfolgreich.

Mit Offices in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart sowie Representative Offices in London, Paris, Amsterdam und Singapur ist MTR Legal international präsent.

