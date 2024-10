Eckes-Granini Group GmbH

Stress lass nach!

Einfache Rituale für mehr Ausgeglichenheit im Alltag

Nieder-Olm (ots)

Ab und zu mal "die Seele baumeln lassen", das klingt verlockend, bleibt aber im hektischen Alltag für viele Menschen oft nur eine Wunschvorstellung. Dabei genügen oft schon kleine Rituale, um ein wenig Entschleunigung in die Tagesroutine zu bringen. Diese folgenden kleinen Helfer in stressigen Phasen lassen sich fast immer einbauen:

Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung: Mach Dir regelmäßig bewusst, wie es Dir geht, was Du fühlst und was Du heute brauchst. Das hilft, um bereits im Vorfeld mögliche Stressoren wahrzunehmen und vielleicht sogar ausschalten zu können. Prioritäten setzen ist oft der erste Schritt in die richtige Richtung. Einfach mal tief durchatmen mit der 4-7-8 Atemübung: Setze Dich aufrecht und entspannt hin, schließe die Augen und atme 4 Sekunden ein, halte 7 Sekunden die Luft an und atme 8 Sekunden aus. Wiederhole das mehrmals und Du wirst schnell deutlich ruhiger sein. Den Moment mit allen Sinnen genießen: Nimm Dir öfter mal Zeit, um ganz bewusst mit allen Sinnen zu erfahren, was um Dich herum geschieht. Blätter im Wind, Kinderlachen, ziehende Wolken. Konzentriere Dich einen Moment auf Deine Wahrnehmung und blende den Rest aus. Diese mentale Pause dauert nur wenige Augenblicke, kann aber direkt für die nötige Entspannung sorgen. Gut in den Tag starten: Ganz egal, was der Tag bringt: Wenn Du ihn gut beginnst, hat das einen großen Einfluss darauf, wie Du dich fühlst. Finde heraus, wie Dein persönlicher Wohlfühlmoment am Morgen aussehen könnte. Beispielsweise kann ein leckerer Gesundheitsdrink dabei unterstützen, für den Tag in Schwung zu kommen bevor der Familien-Trubel losgeht. Die beliebten Super Shots von hohes C mit der neuen Sorte Regeneration schmecken durch die Kombination aus Frucht und Ingwer nicht nur besonders lecker, sie unterstützen mit ihrer Regenerations-Formel aus Magnesium, B-Vitaminen und Vitamin C* außerdem Deine tägliche Leistung und Regeneration im Alltag und sind damit ein Must-have für alle, die sich schnell und unkompliziert etwas Gutes tun möchten. Für einen guten Start musst Du den Wecker vielleicht ein paar Minuten früher stellen, aber die Investition lohnt sich!

* Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei. Magnesium, Vitamin B12 und Vitamin C tragen zu einer normalen psychischen Funktion bei. Eine Tagesportion (66 ml) deckt bereits 20% des Tagesbedarfs an Magnesium und sogar 100% an Vitamin B12, Pantothensäure und Vitamin C. Eine ausgewogene und gesunde Lebensweise werden empfohlen.

