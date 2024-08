Eckes-Granini Group GmbH

Neu: Die Leichten von hohes C mit 60 % Fruchtsaft

Fruchtige Vitamin C Power in zwei neuen starken Sorten

Bild-Infos

Download

Nieder-Olm (ots)

Nach dem Erfolg der "leichten Orange" von hohes C bringt Deutschlands führende Saftmarke ab 1. September gleich zwei weitere starke Sorten an den Start: hohes C leichter Multi und hohes C leichter roter Multi heißen die beiden Neuzugänge der Range. Sie bringen die volle Vitamin C Power mit 60 Prozent Fruchtsaft in einer transparenten hohes C-Flasche ins Regal. Höchste Produktqualität und hervorragender Geschmack, natürlich ohne Süßungsmittel und zugesetzten Zucker - das sind die Zutaten, die die leichte Range von hohes C so einzigartig machen. Alle drei Sorten decken den Tagesbedarf an natürlichem Vitamin C in einem Glas (250 ml)* und kommen mit 30 Prozent weniger Zucker** aus. Damit liefern sie die perfekte Antwort auf die aktuell wichtigsten Konsumentenbedürfnisse nach bewusster Ernährung und weniger Zuckerkonsum.

Trendorientiertes Produktkonzept erfolgreich ausgebaut

"Multi und Roter Multi sind neben Orange ungeschlagen die nachfragestärksten Geschmacksrichtungen. Wir haben auch festgestellt, dass den meisten Shoppern ein leichtes Angebot an Fruchtsaftgetränken sehr wichtig ist", so Sören Bohnsack, International Senior Brand Manager der Marke hohes C. "Daher sind wir überzeugt, dass wir mit dem Ausbau unserer Leichten von hohes C genau den richtigen Ansatz für neue Käuferpotenziale gefunden haben. Die herausragende Qualität von hohes C mit natürlichem Vitamin C und der leckere Geschmack sind selbstverständlich inbegriffen."

Ab 1. September stehen die beiden leichten Multis im Handel und im E-Commerce bereit. Die Neuprodukte sind zudem Teil der reichweitenstarken hohes C Promotion "Finde die Orange im Deckel", die am POS und digital aufmerksamkeitsstark in Szene gesetzt wird.

Produktdaten hohes C leichte Multis

Sorten:

Leichter Multi

Leichter roter Multi

Produktmerkmale:

Fruchtsaftgetränk mit mind. 60 % Saftgehalt

30 % weniger Zucker2, ohne Süßungsmittelund künstliche Aromen

1 Glas (= 250 ml) decken den Tagesbedarf an natürlichem Vitamin C1

Vegan

Gebinde:

Transparente 1,0 l PET-Flasche

Liefereinheiten an den Handel:

Sixpacks

Displays, mehrfach sortiert

UVP:

2,49 EUR

* Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems und zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Ein Glas (250 ml) deckt deinen Tagesbedarf an natürlichem Vitamin C. Eine ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise werden empfohlen.

** 30 Prozent weniger Zucker als andere Fruchtsaftgetränke ohne Süßungsmittel. Enthält 5,0 g Zucker pro 100 ml.

Mehr Infos zu hohes C gibt es unter:

www.hohesc.de

www.instagram.com/hohesc

www.facebook.com/hohesc

hohes C Immun Update auf WhatsApp ( WhatsApp-Kanaleinladung)

Über Eckes-Granini:

Die Eckes-Granini Deutschland GmbH gehört zu den führenden Markenartiklern im Bereich der fruchthaltigen Getränke und steht mit ihren Top-Marken hohes C, granini und Die Limo für Qualität, Genuss und Gesundheit gleichermaßen. Das umfangreiche Sortiment wird u.a. abgerundet durch die Sirupmarke YO und die Kindermarke FruchtTiger. Mit über 550 Beschäftigten an den Produktionsstandorten Bröl (Nordrhein-Westfalen), Bad Fallingbostel (Niedersachsen) und dem Verwaltungssitz in Nieder-Olm (Rheinland-Pfalz) ist Eckes-Granini ein modernes Familienunternehmen, das sich an traditionellen Werten verbunden mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein orientiert. Eckes-Granini arbeitet kontinuierlich daran, Treibhausgas-Emissionen zu vermeiden und über eine Vielzahl an Maßnahmen zu verringern. Darüber hinaus engagiert sich Eckes-Granini bei der Rynkeby Charity-Radtour mit einem eigenen Team. Den aktuellen Nachhaltigkeitsbericht der Eckes-Granini Group finden Sie unter Nachhaltigkeitsbericht (eckes-granini.com).

Original-Content von: Eckes-Granini Group GmbH, übermittelt durch news aktuell