Eckes-Granini baut wichtiges Out-of-Home-Geschäftsfeld weiter aus

Nieder-Olm (ots)

Marktanteilsgewinne und zweistelliges Umsatzwachstum in 2023

Marcus Böhrer verstärkt Out-of-Home Team bei granini

Bedarfsgerechtes und trendstarkes Produktportfolio für die Gastronomie

Eckes-Granini Deutschland hat im Jahr 2023 die Kundenbetreuung im Geschäftsfeld Gastronomie, Hotel und Unterwegs-Konsum mit zahlreichen Neuverpflichtungen auf Gebietsverkaufsleiterebene weiter intensiviert, um seine Kunden noch gezielter bei den aktuellen Herausforderungen in der Branche zu unterstützen. Das hat sich ausgezahlt: Das Familienunternehmen konnte im vergangenen Jahr Marktanteile gewinnen und verzeichnete ein zweistelliges Umsatzwachstum im Außerhausmarkt. "Wir wollen den Ausbau dieses für uns strategisch wichtigen Geschäftsfelds auch in 2024 beschleunigen und die Erschließung neuer Wachstumsfelder durch Innovationen und kundenindividuelle gastronomische Konzepte vorantreiben", so Christian Gösmann, Vertriebsdirektor Out-of-Home bei Eckes-Granini Deutschland.

Marcus Böhrer verstärkt Out-of-Home Team bei granini

Gastronomen in ganz Deutschland setzen auf die hochwertigen Produkte und die langjährige Erfahrung des granini Teams. Der im Vorjahr eingeschlagene Weg mit gezielten Neuzugängen aus der Branche, die ein hohes Maß an Leidenschaft für die Gastronomie und eine hervorragende Expertise mitbringen, wird auch im Jahr 2024 fortgesetzt. Als Leiter für das nationale Key Account Management Out-of-Home verstärkt seit dem 1. Januar 2024 Marcus Böhrer das Team. Er blickt auf eine zwanzigjährige erfolgreiche Vertriebstätigkeit bei namhaften FMCG-Unternehmen zurück und wird gemeinsam mit dem granini Team die strategische Marktbearbeitung und Kundenbetreuung vorantreiben.

Bedarfsgerechtes und vielseitiges Produktportfolio

Mit trendstarken Produkten und innovativen Geschmacksrichtungen bedient die Top-Marke granini ein weites Spektrum von Verzehranlässen und liefert das perfekte Getränk für jede Gelegenheit: Egal ob ready to drink Erfrischung oder single serve Speisebegleiter, Cocktail-Premix oder Ausschanksystem. "In einem wirtschaftlichen Umfeld, in dem die Gastronomie mit nie dagewesenen Herausforderungen kämpft, haben wir uns so aufgestellt, dass wir die Branche mit unserem erfahrenen Team und einem bedarfsgerechten Produktportfolio perfekt unterstützen können", erläutert Christian Gösmann.

Auch in diesem Jahr hat granini wieder einige außergewöhnliche Neuheiten parat, wie zum Beispiel die 0,33l MW Kirsch Schorle, und bietet zudem im Hinblick auf die Inflation mit einem geschärften Sortiment preisliche Alternativen für den Ausschankbereich an. "In Zeiten von Personalmangel sind auch unsere granini Cocktail-Premixes durch ihr sehr gutes Handling und aufgrund der hervorragenden Qualität bei Profi-Barkeepern die optimale Wahl", ergänzt Gösmann.

Über Eckes-Granini: Die Eckes-Granini Deutschland GmbH gehört zu den führenden Markenartiklern im Bereich der Fruchtsäfte und fruchthaltigen Getränke und ist mit einem innovativen Produktportfolio im Lebensmitteleinzelhandel und Außer-Haus-Markt vertreten. Die Top-Marken hohes C, granini und Die Limo stehen für Vielfalt, Qualität, Genuss und Gesundheit. Das umfangreiche Sortiment wird durch die Sirupmarke YO und die Kindermarke FruchtTiger abgerundet. Mit 550 Beschäftigten an den Produktionsstandorten Bröl (Nordrhein-Westfalen), Bad Fallingbostel (Niedersachsen) und dem Hauptsitz in Nieder-Olm (Rheinland-Pfalz) ist Eckes-Granini ein dynamisches und unabhängiges Familienunternehmen, das aktiv für die wichtigen Nachhaltigkeitsthemen in der Branche kämpft und wesentlich in Umwelt- und Klimaschutz investiert. Darüber hinaus unterstützt Eckes-Granini die Team Rynkeby (team-rynkeby.de) Charity-Radsportinitiative als Partner und Hauptsponsor und engagiert sich mit einem eigenen Team. Den aktuellen Nachhaltigkeitsbericht der Eckes-Granini Group finden Sie unter Nachhaltigkeitsbericht (eckes-granini.com).

