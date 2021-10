Blanc Hygienic Solutions GmbH

Blanc Hygienic Solutions ermöglicht "Rundum-sorglos-Paket" in der Hygieneausstattung

Ob Reinigung, Desinfektion oder Trocknung, Spender oder Füllmittel, Kleinunternehmen oder Großkonzern - im Hygienemanagement, das besonders für Betriebe und öffentliche, stark frequentierte Einrichtungen unabdingbar ist, zählt stets das "Big Picture". Als Spezialist für Wasch- und Arbeitsraumhygiene berät die Blanc Hygienic Solutions GmbH ihre Kunden in Hinblick auf aktuelle Anforderungen und Regeln, aber auch effiziente Hygieneausstattung von A bis Z.

Ganzheitliches Schutzprogramm durch Produktvielfalt

Um optimale Hygienestandards zu schaffen und für Kunden sowie Mitarbeiter das Infektionsrisiko effektiv zu minimieren, bedarf es einer Schutzausstattung, die alle drei Phasen des Hygienemanagements berücksichtigt. Sowohl vor und während als auch nach der Arbeit sollten Angestellte in Betrieben deshalb besonderes Augenmerk auf die Reinigung, Desinfektion, Trocknung und den Schutz der Haut an den Händen legen. "Wir unterstützen unsere Kunden durch hochwertige und effiziente Produkte aus allen relevanten Bereichen. Von Hygienespendern über Füllmittel bis hin zu zusätzlichem Hygienebedarf und Produktsets bieten wir alles, was zur Optimierung der (Betriebs-)Hygiene vonnöten ist", so die Experten der Blanc Hygienic Solutions GmbH. Das Unternehmen zeigt dabei auf, wie die Wasch- und Arbeitsräume optimal ausgestattet und die geltenden gesetzlichen Anforderungen sowie Hygienestandards der jeweiligen Branche bestmöglich eingehalten werden können. Ein im Detail aufeinander abgestimmtes Spender-, Papier-, Füllmittel- und Zusatzsortiment bietet eine bedarfsgerechte Auswahl an bewährten Qualitätsprodukten und sorgt für ein flächendeckendes Angebot - professionell, nachhaltig, sparsam, ergiebig und hygienisch einwandfrei.

Serienausstattung: Kosteneffizient und perfekt abgestimmt

Um ihren Kunden das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten und den Hygienebedarf bereichsübergreifend decken zu können, hat sich die Blanc Hygienic Solutions GmbH darauf spezialisiert, innovative Serien mit echten Mehrwerten zusammenzustellen - Made in Germany. Die perfekt aufeinander abgestimmten Produktsets bieten etwa optimale Lösungen für die Bereiche Reinigung, Desinfektion, Trocknung und Pflege aus einem Guss.

"Unsere beliebteste Variante ist die COSMOS-Serie. Hier bieten wir innovative Technik, formschönes Design sowie einfaches Handling und höchste Ergiebigkeit aus einer Hand. Enthalten sind ein Autocut- oder Sensor-Handtuchspender, ein Doppelrollen-Toilettenpapierspender sowie ein Schaumseifenspender manuell und ein Desinfektions- und Seifenspender Sensor für die perfekte Ausstattung der Wasch- und Toilettenräume. Die Dekorvielfalt und qualitative Verarbeitung aller Spender der COSMOS-Reihe sorgen dabei für universelle Einsetzbarkeit. Die Verwendung von Materialien wie robustem Kunststoff stellt zudem eine lange Lebensdauer sicher", erklären die Experten von Blanc Hygienic Solutions. Die Lavela-Serie biete darüber hinaus etwa höchste Ergiebigkeit und Flexibilität in einem einzigen Spender-System: Verschiedene Füllmittel wie Schaumseife, Desinfektionsmittel oder Hautschutz- und Pflegelotion können integriert werden.

Neben einer Optimierung der Arbeitsraumhygiene wird durch die Serienausstattung außerdem ein ideales Preis-Leistungs-Verhältnis gewährleistet: Die Produktset-Preise sind durch Rabatte meist deutlich günstiger als der Kauf einzelner Angebote. Zudem lassen sich Produkte aus derselben Serie mit einem einzigen Schlüssel bedienen - ein enormes Plus für das Handling und die Reinigung der Spender. Für viele Kunden spielt auch das optische Erscheinungsbild mit in die Entscheidung hinein: "Fügen sich die Hygieneprodukte harmonisch und hochwertig in das übrige Erscheinungsbild des Unternehmens ein, ist das besonders in öffentlich zugänglichen Bereichen von Vorteil für das insgesamte Branding der Marke", rät die Blanc Hygienic Solutions GmbH. Durch Spezial- und Set-Angebote können Unternehmer somit nicht nur kosteneffizient in die Betriebshygiene investieren, sondern auch positiv zum allgemeinen Erscheinungsbild beitragen.

Über die Blanc Hygienic Solutions GmbH

Das Unternehmen ist Spezialist für professionelle Betriebshygiene in hochfrequentierten Bereichen und vereint über 30-jähriges Produktentwicklerwissen, Markterfahrung und Branchen Know-how zu einer Einheit. Ein im Detail aufeinander abgestimmtes Produkt-Portfolio sowie ein breitgefächertes Papier-, Füll- und Zusatzsortiment bietet eine bedarfsgerechte Auswahl an bewährten Qualitätsprodukten und sorgt für ein flächendeckendes Angebot aus einer Hand.

