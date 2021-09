Blanc Hygienic Solutions GmbH

Bewertungen überzeugen: Blanc Hygienic Solutions von Kunden ausgezeichnet bewertet

Neckarbischofsheim (ots)

Als Spezialist für professionelle Betriebshygiene in hochfrequentierten Bereichen unterstützt die Blanc Hygienic Solutions GmbH aus Neckarbischofsheim ihre Kunden bereits seit Jahrzehnten mit Branchen Know-how und Erfahrung am Markt. Besonders wichtig sind dem Unternehmen dabei stets die Zufriedenheit und das ehrliche Feedback der Kunden: Auf den Bewertungsplattformen Google und Trusted Shops findet sich bereits eine Vielzahl an positiven Bewertungen und lobenden Worten für den Hygienemanagement-Experten. Das Gütesiegel auf Trusted Shops spricht darüber hinaus seit fast drei Jahren für die anhaltende Qualität des Unternehmens.

Bewertungen und Erfahrungen im Web immer relevanter

Nicht nur für die Blanc Hygienic Solutions GmbH sind Bewertungen auf Online-Portalen wie Google ein klares Indiz für die Leistung und Reputation als Unternehmen. Immer mehr User informieren sich im Netz über die Erfahrungen und Einschätzungen aktueller und ehemaliger Kunden, um sich einen ersten Eindruck vom Anbieter und relevanten Kriterien wie etwa der Lieferzeit, Erreichbarkeit oder Qualität zu verschaffen. Bewertungsplattformen wie Google und Trusted Shops haben es sich zur Aufgabe gemacht, in diesem Bereich Transparenz zu schaffen und Unternehmen verschiedenster Branchen einen Einblick in die Wahrnehmung ihrer Kundschaft zu gewähren - um Stärken und Schwächen zu erkennen und sich langfristig weiterzuentwickeln. Gleichzeitig wird potenziellen Kunden und Käufern die Chance geboten, sich vor dem Kauf oder der Inanspruchnahme einer Dienstleistung über die bisherigen Erfahrungen anderer Nutzer zu informieren - auf Grundlage dessen wird häufig die Entscheidung für oder gegen einen Anbieter getroffen. Fallen die Bewertungen - wie im Fall der Blanc Hygienic Solutions GmbH - positiv aus, schafft dies Vertrauen und Glaubwürdigkeit für die zukünftige Zusammenarbeit.

Top Bewertungen und Gütesiegel für Blanc Hygienic Solutions

Möchten sich potenzielle Kunden vorab im Netz über ein Unternehmen informieren, bestimmen Bewertungsplattformen oftmals die ersten Plätze der Suchergebnisse. Wenn auch nur im Unterbewusstsein, werden Nutzer durch die Meinungen und Erfahrungen Anderer so bereits bei der ersten Recherche beeinflusst. Besonders der Eintrag und die zugehörigen Bewertungen auf Google My Business werden in der Suchmaschine präsent hervorgehoben: Auf der rechten Seite erscheint stets das Unternehmensprofil samt durchschnittlicher Sternebewertung. Die Blanc Hygienic Solutions GmbH erfreut sich einer Top-Bewertung von insgesamt 4,9 Sternen - und somit nahe der höchstmöglichen Bewertung. "Das macht uns stolz und spricht für unsere anhaltende Qualität in allen Bereichen. Wir sind dankbar für das großartige Feedback unserer Kunden und das damit verbundene Vertrauen in unsere Zusammenarbeit", freuen sich die Experten von Blanc Hygienic Solutions. Besonders positiv hervorgehoben werden im Rahmen der Bewertungen die Kundenfreundlichkeit, die Qualität der Produkte, die schnelle Lieferzeit sowie die Philosophie "Made in Germany". Auch das hervorragende Preis-Leistungsverhältnis und die professionelle, kompetente Beratung durch einen persönlichen Ansprechpartner finden in vielen Bewertungen Erwähnung.

Neben Google gehört auch Trusted Shops zu den beliebtesten Kunden-Bewertungsplattformen. Auf diesem Portal kann der Spezialist für Wasch- und Arbeitsraumhygiene ebenfalls auf ganzer Linie punkten: Die Gesamtbewertung für die Blanc Hygienic Solutions GmbH liegt bei 4,96 von fünf Sternen und somit in der Kategorie "sehr gut".

Neben den Top-Bewertungen kann sich das Unternehmen aus Neckarbischofsheim auf Trusted Shops über eine weitere Anerkennung freuen: Seit fast drei Jahren ist die Blanc Hygienic Solutions GmbH mit dem Gütesiegel der Plattform ausgezeichnet und somit nach den Trusted Shops Qualitätskriterien zertifiziert und geprüft. Die Einhaltung dieser wird kontinuierlich von Experten überprüft und umfasst Bereiche wie Datenschutz, Kosten und Zahlung, Lieferbedingungen, Retourenabwicklung sowie Kundenservice - das Gütesiegel steht somit für die anhaltende Qualität und Professionalität, die Kunden von Blanc Hygienic Solutions erwarten können.

Über die Blanc Hygienic Solutions GmbH

Das Unternehmen ist Spezialist für professionelle Betriebshygiene in hochfrequentierten Bereichen und vereint über 30-jähriges Produktentwicklerwissen, Markterfahrung und Branchen Know-how zu einer Einheit. Ein im Detail aufeinander abgestimmtes Produkt-Portfolio sowie ein breitgefächertes Papier-, Füll- und Zusatzsortiment bietet eine bedarfsgerechte Auswahl an bewährten Qualitätsprodukten und sorgt für ein flächendeckendes Angebot aus einer Hand.

