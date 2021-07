Blanc Hygienic Solutions GmbH

Blanc Hygienic Solutions steht für Umweltschutz im Hygienemanagement

Neckarbischofsheim (ots)

Innovative Produkt- und Servicelösungen für ein effizientes Hygienemanagement: Das hat sich die Blanc Hygienic Solutions GmbH aus Neckarbischofsheim zur Aufgabe gemacht. Der Spezialist für Wasch- und Arbeitsraumhygiene setzt dabei nicht nur auf eine erstklassige Beratung und individuelle Betreuung seiner Kunden, sondern spricht sich auch aktiv für das Thema Umweltschutz aus. Mit Eco-Label-zertifiziertem Papier aus nachhaltigem Forstanbau trägt das Unternehmen etwa zu einer effizienteren Ressourcennutzung bei. Auch im Rahmen der Verpackungen wird Wert auf eine plastikfreie Produktion und biologisch abbaubare Materialien gelegt.

Der Umwelt zuliebe: Blanc Hygienic überzeugt mit ausgefeiltem Konzept

Die umweltbewusste Betriebsphilosophie der Blanc Hygienic Solutions GmbH spiegelt sich unter anderem in der Effizienz und Ergiebigkeit der unterschiedlichen Produkte wider: Anstelle nachfüllbarer Seifen- und Desinfektionsspender in Form von Kanistern setzen die Experten auf Systemlösungen mit besonders langlebigen Füllmitteln. Während ein Liter Seife aus dem Nachfüllkanister für rund 400 Anwendungen reicht, ist ein Liter Schaumseife aus einem solchen System ausreichend für circa 2.500 Anwendungen. Auch der Plastikverbrauch ist bei den hocheffizienten Systemen wesentlich geringer: Das Handling und der Transport von Kanistern führen in Summe zu deutlich mehr Plastik als die Nachfüllsets von Blanc Hygienic. Durch den Verzicht auf Kanister-Lösungen wird zudem weniger Müll produziert, da Mitarbeitern und Kunden des Unternehmens eine größere Anzahl an Anwendungen ermöglicht wird. Die Herstellung der Füllmittel steht für den Hygienedienstleister ebenfalls im Fokus: Die im Shop erhältlichen Einmalhandtücher und das Toilettenpapier für die Ausstattung von Waschräumen bestehen etwa aus Eco-Label-zertifiziertem Papier. Zudem setzt das Unternehmen auf Produkte aus nachhaltigem Forstanbau - der ökologische Fußabdruck ist hier wesentlich geringer als bei Recyclingpapier. Auch die komplett plastikfreie Verpackung aller Produkte des Anbieters ist ein klares Zeichen für den Umweltschutz.

Erste Produktkategorie als "GreenLine" erhältlich

Nicht nur die klassischen Produkte aus den Bereichen Hautreinigung, -Desinfektion, -Pflege und -Schutz sind im Shop von Blanc Hygienic zu finden. Das Einweg- und ToGo-Geschirr aus der GreenLine bedient speziell die Zielgruppe Gastronomie. Umweltfreundliche Verpackungen werden durch nachhaltige Herstellungsverfahren in allen erdenklichen Formen hergestellt: Die GreenLine beinhaltet neben Artikeln aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz auch Produkte aus modernen Stoffen auf CPLA-Basis. Der sogenannte Biokunststoff PLA oder CPLA wird anstelle von Erdöl aus natürlicher Milchsäure gewonnen. Das Ergebnis: Ein 100 Prozent kompostierbares Bioplastik, das bis zu 85 Grad hitzebeständig ist und bei der Produktion im Vergleich zu normalem Plastik rund 60 Prozent weniger CO2 ausstößt. Das CPLA Geschirr von Blanc Hygienic ist somit zu 100 Prozent biologisch abbaubar und zusätzlich klimaschonend. Auch natürliche Materialien wie Palmblatt, Chinet und Zellstoff finden in den Produkten der GreenLine Verwendung: "Von Imbissbuden oder anderen Schnellrestaurants kennt man hauptsächlich Geschirr aus Plastik, dies sollte nun aber der Vergangenheit angehören. Wir bieten unseren Kunden eine echte Alternative auf Naturbasis. Besonders Unternehmen sind in der Verantwortung, einen langfristig effektiven Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz zu leisten. Durch die richtigen Produkte kann bereits ein großer Teil zum betrieblichen Umweltschutz beigetragen werden", so die Experten von Blanc Hygienic Solutions abschließend.

Über die Blanc Hygienic Solutions GmbH

Das Unternehmen ist Spezialist für Wasch- und Arbeitsraumhygiene und vereint über 30-jähriges Produktentwicklerwissen, Markterfahrung und Branchen Know-how zu einer Einheit. Ein im Detail aufeinander abgestimmtes Produkt-Portfolio sowie ein breitgefächertes Papier-, Füll- und Zusatzsortiment bietet eine bedarfsgerechte Auswahl an bewährten Qualitätsprodukten und sorgt für ein flächendeckendes Angebot aus einer Hand.

Original-Content von: Blanc Hygienic Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell