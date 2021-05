Blanc Hygienic Solutions GmbH

Blanc Hygienic Solutions: Seit über 30 Jahren Experte im Hygienemanagement

Neckarbischofsheim (ots)

Als Spezialist für Wasch- und Arbeitsraumhygiene hat es sich die Blanc Hygienic Solutions GmbH zur Aufgabe gemacht, Kunden aus verschiedensten Branchen innovative Produkt- und Servicelösungen für ein effizientes Hygienemanagement zu bieten - herstellerunabhängig und Made in Germany. Seit mittlerweile über drei Jahrzehnten steht das Unternehmen für eine ganzheitliche Betrachtung des oft nachrangingen Themas Betriebshygiene. Besonderes Fokus legen die Experten von Blanc Hygienic Solutions dabei auf den Service- und Beratungsansatz, um ihren Kunden transparenten Zugang zum Markt und ihrem Branchen-Know-How zu gewähren.

Starker Partner für effiziente Betriebshygiene

Das Hygienemanagement wird in vielen Betrieben vernachlässigend behandelt oder ineffizient gestaltet. Um Kosten, Zeit und Ressourcen für ihre Kunden so gering wie möglich zu halten, setzt die Blanc Hygienic Solutions GmbH auf eine Kombination aus Produktentwicklerwissen, Markterfahrung und Branchen Know-how. "Unsere Mission ist es, unseren Kunden zu ermöglichen, sich auf ihr Kerngeschäft zu fokussieren, aber dieses wichtige Thema qualitativ und strategisch in den besten Händen zu wissen. Wir arbeiten stets unter der Prämisse, die optimale Lösung finden zu wollen und so einen zugleich reibungslosen und wartungsarmen Betrieb zu gewährleisten", so die Experten von Blanc Hygienic Solutions. Qualität, Service und Zuverlässigkeit seien dabei die entscheidenden Faktoren. Die Effizienz sei zudem durch besonders innovative Produktangebote gegeben: Spendersets mit automatisierter Mengenausgabe sowie ergiebigen Füllprodukten sorgen etwa für eine langfristige Kosteneinsparung bei der Ausstattung der betrieblichen Wasch- und Toilettenräume.

Service- und beratungsorientiert

Neben erstklassigen Produkten aus einem herstellerunabhängigen Portfolio sowie einer fairen und transparenten Preisgestaltung legt Blanc Hygienic Solutions besonderen Wert auf eine gezielte und zuverlässige Beratung. Das Team aus ausgebildeten Hygieneexperten stellt jedem Kunden ein individuell passendes Angebot zusammen - stets kompetent, objektiv und bedarfsgerecht. "Die Bindung zu unseren Kunden basiert auf Zufriedenheit und Vertrauen. Wir verzichten deshalb auf vertragliche Bindungen, Mindestabnahmemengen oder sonstige Verpflichtungen - es erwarten die Kunden also keine versteckten Kosten", betonen die Experten. Als service- und beratungsorientiertes Unternehmen sei es das oberste Ziel, den Kunden die Vielfalt des Marktes transparent und verständlich näherzubringen. Dabei liege der Fokus ebenso auf einer individuellen Angebotserstellung: "Für uns ist ein bedarfsgerechter Ansatz essenziell. Das bedeutet: Wir versuchen stets, die optimale Lösung für unterschiedlichste Anforderungen zu finden und ein individuell passendes Angebot aus dem im Detail aufeinander abgestimmten Produkt-Portfolio zu erarbeiten". Das breitgefächerte Papier-, Füll- und Zusatzsortiment rundet die Auswahl des Hygienespezialisten ab und sorgt für ein flächendeckendes Angebot aus einer Hand - für eine langfristig kosteneffiziente und optimale Betriebshygiene besonders in Krisenzeiten.

Original-Content von: Blanc Hygienic Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell