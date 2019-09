Blanc Hygienic Solutions GmbH

Blanc Hygienic empfiehlt Hygienepläne zur Einhaltung der hygienischen Standards

Neckarbischofsheim (ots)

Bei der Arbeit in hygienischen Bereichen, beispielsweise in gastronomischen Betrieben, ist die Dokumentation verbindlicher Anweisungen und Maßnahmen zur Einhaltung der vorgeschriebenen Standards unerlässlich. Die Blanc Hygienic Solutions GmbH ist Spezialist für Wasch- und Arbeitsraumhygiene und erklärt, welche Vorteile die Erstellung und Nutzung eines Hygieneplans für Unternehmen hat.

Struktur und eine einheitliche Dokumentation aller Maßnahmen

Um die Verbreitung von Keimen zu verhindern und somit der Übertragung von Infektionskrankheiten im Betrieb entgegenzuwirken, bedarf es eines gründlich strukturierten Hygienemanagements. Neben einer ausreichenden Anzahl an qualitativ hochwertigen Produkten im Reinigungs- und Desinfektionsbereich sind besonders die Einteilung der Zuständigkeiten und verbindliche Anweisungen relevant. Nur ein einziger nachlässiger Mitarbeiter kann bereits die Gesundheit des gesamten Betriebs riskieren. Um sicherzustellen, dass alle Angestellten über die Maßnahmen, deren Durchführung, die verwendeten Produkte und die Häufigkeit der Nutzung informiert sind, empfehlen die Experten der Blanc Hygienic Solutions GmbH die Erstellung von Hygieneplänen. Durch eine regelmäßige Unterweisung wird gewährleistet, dass alle Mitarbeiter auf dem aktuellen Stand sind, die Regeln befolgen und der Betrieb sich nicht um mögliche Kontrollen durch das Gesundheitsamt sorgen muss. Hygienepläne stellen nicht nur die Erfüllung der Vorgaben des Infektions- und Arbeitsschutzgesetzes sicher, sondern sorgen zudem für ein strukturiertes und organisiertes Arbeitsumfeld.

Einteilung und Individualisierung von Hygieneplänen

Für die Gewährleistung des geforderten Hygienestatus ist unter anderem die Menge an Desinfektions- und Seifenspendern entscheidend. Durch regelmäßiges und fachgerechtes Anwenden der Reinigungsprodukte kann der Verbreitung von Keimen effektiv entgegengewirkt werden. Ein wesentlicher Teil jedes Hygieneplans ist deshalb die Festlegung der verwendeten Produkte sowie die Dokumentation der vorgeschriebenen Anwendung. Die Bereiche Reinigung, Desinfektion, Schutz und Pflege erfordern unterschiedliche Produkte und Maßnahmen, die im Hygieneplan detailliert und voneinander abgegrenzt betrachtet werden sollten. Die Experten der Blanc Hygienic Solutions GmbH empfehlen außerdem eine Individualisierung jedes Hygieneplans. Für eine optimale Umsetzung und Strategie sollte der Plan auf die vorgeschriebenen Hygienestandards, die Branche und Größe des Betriebs ausgerichtet sein. Zudem kann jeder Betrieb individuell entscheiden, welche Form des Hygieneplans am besten geeignet ist. Dennoch muss auf formelle Pflichtangaben geachtet werden: Der Name des Autors, dessen Qualifikation, das Inhaltsverzeichnis und Erstellungsdatum sowie weitere Aktualisierungen müssen zwingend festgehalten werden.

Ganzheitliche Beratung durch Blanc Hygienic

Bei der Erstellung eines strukturierten Hygieneplans, der für die Gewährleistung der hygienischen Standards sorgt, steht vor allem die Auswahl der Reinigungs- und Desinfektionsprodukte sowie deren Anwendung im Vordergrund. Um Kosten, Zeit und Ressourcen effizient einzuteilen, bietet die Blanc Hygienic Solutions GmbH ihren Kunden als service- und beratungsorientiertes Unternehmen optimale Betreuung in allen Fragen des Hygienemanagements. Die ganzheitliche Betrachtung der Wasch- und Arbeitsraumhygiene durch die Experten umfasst sowohl qualitativ hochwertige Produkte als auch ein korrektes Vorgehen während der Anwendung. Der jeweilige Betrieb kann sich so auf das Kerngeschäft konzentrieren und dennoch die Einhaltung aller relevanten Hygienestandards sicherstellen.

Über die Blanc Hygienic Solutions GmbH

Die Blanc Hygienic Solutions GmbH ist Spezialist für Wasch- und Arbeitsraumhygiene und vereint über 30-jähriges Produktentwicklerwissen, Markterfahrung und Branchen Know-how zu einer Einheit. Ein im Detail aufeinander abgestimmtes Produkt-Portfolio sowie ein breitgefächertes Papier-, Füll- und Zusatzsortiment bietet eine bedarfsgerechte Auswahl an bewährten Qualitätsprodukten und sorgt für ein flächendeckendes Angebot aus einer Hand.

Pressekontakt:

Blanc Hygienic Solutions GmbH

Weinbergstr. 21

74924 Neckarbischofsheim

T: +49 (0) 7131 618866 - 0

F: +49 (0) 7131 618866 - 9

info@blanc-hygienic.de

www.blanc-hygienic.de

Original-Content von: Blanc Hygienic Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell