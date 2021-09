Blanc Hygienic Solutions GmbH

Blanc Hygienic Solutions überzeugt durch Leistungssortiment für unterschiedlichste Branchen

Neckarbischofsheim

Die Blanc Hygienic Solutions GmbH aus Neckarbischofsheim ist bereits seit über drei Jahrzehnten auf professionelles und effizientes Hygienemanagement für Arbeits-, Sanitär- und Waschräume spezialisiert. Dabei stehen für die Experten nicht nur Qualitätsprodukte aus einem herstellerunabhängigen Portfolio im Mittelpunkt - auch eine individuelle und transparente Beratung ist entscheidend. Um den branchenabhängigen Anforderungen, Bedürfnissen und Rahmenbedingungen gerecht zu werden und ein optimales Hygienekonzept für jeden einzelnen Kunden erstellen zu können, bietet Blanc Hygienic Solutions ein auf unterschiedliche Branche zugeschnittenes Leistungssortiment.

Hygienemanagement für den Medizinsektor

Besonders im medizinischen Bereich gelten hohe hygienische Standards und äußerst strikte Vorschriften. Um diese einzuhalten und für Patienten sowie Personal eine optimale Betriebshygiene zu gewährleisten, steht vor allem die hygienische Ausstattung im Fokus. Blanc Hygienic Solutions bietet Ärzten, Kliniken und Praxen aus allen Fachbereichen eine hygienisch einwandfreie Produktauswahl zur Infektionsprävention. Dazu zählen neben Reinigungs-, Desinfektions-, Hautschutz- und Trocknungssystemen sowie entsprechenden Füllmitteln ebenfalls Artikel zur Hygieneausstattung von Toilettenräumen. Auch Therapiepraxen, Heilpraktiker sowie Pflegeeinrichtungen zählen zum medizinischen Sektor und sind somit besonders zur Gewährleistung aller hygienischen Standards verpflichtet. Um sowohl Infektionsprophylaxe als auch Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz für Mitarbeiter und Patienten sicherzustellen, muss im Laufe des Arbeitsalltags eine Ansammlung von Bakterien an Oberflächen und Gegenständen effektiv verhindert werden. Insbesondere durch den Hautkontakt können Viren andernfalls leicht an Patienten oder Pflegebedürftige übertragen werden. Blanc Hygienic Solutions hat sich zum Ziel gesetzt, Ärzte, Kliniken, Praxen und Pflegeeinrichtungen durch Produkte im Bereich Reinigung, Desinfektion und Hautschutz bestmöglich bei einem effizienten Hygienemanagement zu unterstützen. Transparente Beratung und Betreuung sowie ein Installationssupport und Wartungsangebote für ein "Rundum-sorglos-Paket" sind dem Unternehmen dabei besonders wichtig.

Produktauswahl für Industriebranchen

Auch die Bereiche Industrie, Fertigung, Produktion und Handwerk können von der langjährigen Expertise der Blanc Hygienic Solutions GmbH profitieren. In diesem Sektor zählen Hautbeschwerden zu den häufigsten Erkrankungen am Arbeitsplatz - dem Hautschutz durch qualitative Produkte kommt demnach eine besondere Relevanz zu. Der hohe Grad an Verschmutzung durch Öle und Fette macht starke Reinigungsprodukte notwendig, die wiederum eine Austrocknung der Haut bewirken können. Im Rahmen der Arbeitsplatzhygiene sollten Unternehmen deshalb vor allem in ein ganzheitliches Hautreinigungs- und Hautschutzprogramm investieren, das dem wiederholten Kontakt mit hautschädigenden Stoffen wie Lösemitteln oder Kühlschmierstoffen effektiv entgegenwirkt. Blanc Hygienic Solutions bietet in allen drei erforderlichen Phasen - Hautschutz und -Pflege vor der Arbeit, während der Arbeit und nach der Arbeit - professionelle Unterstützung durch Produkte wie Hautschutzsprühlotion, Cremeseife und Handreinigungspaste. Um sowohl der Vorsorgepflicht als Arbeitgeber nachzukommen als auch wirtschaftlich effizient zu agieren, empfiehlt die Blanc Hygienic Solutions GmbH in Industriebranchen eine Investition in besonders ergiebige, qualitativ hochwertige und stabile Produkte.

Breit gefächertes Leistungssortiment

Ein auf verschiedene Branchen zugeschnittenes Leistungs- und Serviceangebot, das ideal auf die entsprechenden Spezifikationen und Anforderungen ausgerichtet ist, steht für die Experten des Hygienedienstleisters stets im Mittelpunkt. Neben dem Medizinsektor und Industriebranchen umfasst die Expertise der Blanc Hygienic Solutions GmbH deshalb auch das Hygienemanagement der weiteren Fachgebiete:

Schulen, Kindergärten, Bildungseinrichtungen, Büros

Städte, Behörden, Gemeinden, öffentliche Einrichtungen

Großmärkte, Baumärkte und Einrichtungshäuser

Einzelhandel und Einkaufszentren

Gesundheit, Fitness, Kosmetik- und Tattoostudios

Gastronomie, Gastgewerbe, Hotels, Catering

Dabei bietet der Händler transparente Konditionen wie etwa eine komplett vertragsfreie Zusammenarbeit ohne versteckte Bindungen, Mindestabnahmemengen oder sonstige Verpflichtungen sowie Mengenrabatte und eine Bestpreis- und Zufriedenheitsgarantie.

Über die Blanc Hygienic Solutions GmbH

Das Unternehmen ist Spezialist für professionelle Betriebshygiene in hochfrequentierten Bereichen und vereint über 30-jähriges Produktentwicklerwissen, Markterfahrung und Branchen Know-how zu einer Einheit. Ein im Detail aufeinander abgestimmtes Produkt-Portfolio sowie ein breitgefächertes Papier-, Füll- und Zusatzsortiment bietet eine bedarfsgerechte Auswahl an bewährten Qualitätsprodukten und sorgt für ein flächendeckendes Angebot aus einer Hand.

