Neuer Kinostarttermin für EIN MÜNCHNER IM HIMMEL - DER TOD IST ERST DER ANFANG ab 14. Mai 2026 im Kino!

Hier geht's zum Teasertrailer: https://youtu.be/AWokMWoO168

Mit EIN MÜNCHNER IM HIMMEL - DER TOD IST ERST DER ANFANG bringt Regisseur David Dietl einen der größten bayerischen Klassiker ins Hier und Heute. Eine Komödie mit Charme und viel Herz für die große Leinwand. Maximilian Brückner liefert eine grandiose Interpretation des "Münchners", begleitet von einem wunderbaren Ensemble.

LEONINE Studios bringt die Produktion von Wiedemann & Berg Film in Koproduktion mit EPO Film am 14. Mai 2026 in die Kinos.

Taxifahrer und Münchner Original Wiggerl (Maximilian Brückner) landet nach einem Autounfall im Himmel - aber statt Bier und Blasmusik gibt's hier nur Soja-Manna und Yoga zu Harfenklängen. Ein Albtraum für den aufmüpfigen bayerischen Dickkopf.

Damit im Himmel wieder Ruhe und Frieden einkehrt, schickt man ihn kurzerhand mit einer Mission zurück. Wenn er es schafft sein, Karma-Konto auf Vordermann zu bringen, darf er auf der Erde bleiben.

Allerdings ist Wiggerls Tochter Toni (Momo Beier) die Einzige, die ihn jetzt noch sehen und hören kann. Für alle anderen ist er Luft. Seine Bitte, ihm zu helfen, schmettert Toni ab - schließlich hat sich ihr Vater zu Lebzeiten kaum um sie und ihre Mutter (Hannah Herzsprung) gekümmert. Nur mit einer ordentlichen Portion Selbsterkenntnis gelingt es Wiggerl schließlich wieder etwas Vertrauen zurückzugewinnen. Aber der Wettlauf gegen die Zeit ist noch nicht vorbei und Wiggerl dämmert so langsam, worum es bei seiner Mission eigentlich geht...

EIN MÜNCHNER IM HIMMEL - DER TOD IST ERST DER ANFANG ist eine charmant-bayerische Komödie über Familie, Freunde und zweite Chancen. Regie führte David Dietl ("Feste & Freunde - Ein Hoch auf uns!", "Gute Freunde - der Aufstieg des FC Bayern"), der mit gewohnt feinem Gespür für besondere und berührende Geschichten das Münchner Lebensgefühl auf unverwechselbare Weise einfängt. Für das Drehbuch zeichnet Marcus Pfeiffer ("Beckenrand Sheriff") verantwortlich. Rund um Maximilian Brückner ("Wunderschöner") als Wiggerl spielt ein wunderbarer Cast: darunter Hannah Herzsprung als Tonis Mutter, die bereits in "Der Boandlkramer und die ewige Liebe" ihr Gespür für bayerische Geschichten unter Beweis gestellt hat, Momo Beier ("Alter weißer Mann") als seine Tochter Toni, Marcel Mohab ("Wie kommen wir da wieder raus") als Wiggerls alter Freund Lucky, Michaela May ("Familienfest") als Tonis Oma, Heiner Lauterbach ("Enkel für Fortgeschrittene"), Simon Pearce ("Wer gräbt den Bestatter ein?"), Sigi Zimmerschied ("Rehragout-Rendezvous"), Robert Palfrader ("Dampfnudelbluesl"), Maxi Schafroth ("Servus Baby", "Pumuckl und das große Missverständnis") sowie Olli Schulz und Ina Müller.

EIN MÜNCHNER IM HIMMEL - DER TOD IST ERST DER ANFANG ist eine Produktion von Wiedemann & Berg Film, in Koproduktion mit EPO-Film. Die Produzenten sind Marcus Welke, Quirin Berg und Max Wiedemann, Koproduzenten sind Jakob Pochlatko und Dieter Pochlatko. Gefördert wurde das Projekt durch das Österreichische Filminstitut (ÖFI+, Standortprinzip), den Deutschen Filmförderfonds (DFFF) und den FilmFernsehFonds Bayern (FFF).

