LEONINE Studios

Erster Teaser zu DAS DRAMA

Ab 2. April 2026 im Kino!

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Die aufregendste Liebesgeschichte des Jahres: Zendaya & Robert Pattinson in DAS DRAMA

Hollywood-Superstars Zendaya ("Dune 1+2", "Challengers - Rivalen", "Spider-Man: No Way Home", "Euphoria") und Robert Pattinson ("The Batman", "Mickey 17", "Die My Love", "Tenet") begeistern im neuen A24-Film DAS DRAMA als Liebespaar mit überraschenden Geheimnissen.

LEONINE Studios bringt DAS DRAMA am 2. April 2026 in die deutschen Kinos.

Ein glücklich verlobtes Paar steht kurz vor der Traumhochzeit - doch in den Tagen vor dem Ja-Wort bröckelt die Fassade. Eine unerwartete Enthüllung wirft nicht nur die Hochzeitsplanung aus der Bahn, sondern alles, was sie über einander zu wissen glauben.

Das außergewöhnliche Liebespaar wird gespielt von Zendaya ("Dune 1+2", "Challengers - Rivalen") und Robert Pattinson ("The Batman", "Mickey 17"), die DAS DRAMA schon jetzt zu einem der heiß erwartetsten Filme des Jahres 2026 machen. Regie führte der norwegische Filmemacher Kristoffer Borgli, der bereits mit Filmen wie "Dream Scenario" (2023) und "Sick of Myself" (2022) auf sich aufmerksam machte, die für zahlreiche Filmpreise nominiert wurden. Produziert wurde DAS DRAMA vom Erfolgsstudio A24.

Original-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuell