Stimmungsvolle Premiere von NIKO - REISE ZU DEN POLARLICHTERN im Rahmen des Filmfest Hamburg 2024

München (ots)

NIKO - REISE ZU DEN POLARLICHTERN, der liebenswerte Animationsfilm um den kleinen Rentierjungen Niko, feierte am Samstag in Anwesenheit der deutschen Stimmen Josefine Preuß, Tom Erik Rosener und Lucy Ebert, der Regisseure Kari Juusonen und Jørgen Lerdam, sowie der deutschen Produzentin Emely Christians und der Producerin Sonja Matthes seine umjubelte Premiere im Cinemaxx Dammtor in Hamburg.

Zahlreiche große und kleine Fans strömten voller Vorfreude in den größten Saal des Kinos, um die erste weihnachtliche Stimmung in diesem Jahr auf dem FILMFEST HAMBURG 2024 zu genießen. Der dritte Film der Erfolgsreihe begeisterte alle Gäste mit der ebenso liebevollen, wie witzigen und spannenden Geschichte, den einfallsreichen Figuren und der zauberhaften Weihnachts-Atmosphäre. Das gesamte Team wurde im Anschluss an die Vorführung mit großem Applaus und viel guter Laune belohnt.

NIKO - REISE ZU DEN POLARLICHTERN startet am 7. November 2024 bundesweit im Verleih von LEONINE Studios im Kino.

Weihnachten naht und Rentier Niko möchte unbedingt in die Fliegende Truppe des Weihnachtsmanns aufgenommen werden. Schweren Herzens verlässt er kurz vor Weihnachten seine Heimat, es geht schließlich um seinen größten Traum: Er möchte den fliegenden Weihnachts-Schlitten mitziehen und dabei zum Weihnachts-Helden werden - wie sein Vater Prancer. Doch plötzlich taucht das Rentiermädchen Stella auf und macht Niko seinen Platz streitig: Sie fordert Niko heraus und es beginnt ein heißer Kampf um den einzigen freien Platz bei der fliegenden Truppe. Doch dann wird am Tag vor Weihnachten der Schlitten gestohlen! Für Niko und die Fliegende Truppe ist dies eine Katastrophe, denn Weihnachten droht auszufallen ... Niko nimmt sofort die Verfolgung auf, an seiner Seite sind dabei natürlich seine treuen Freunde Flughörnchen Julius und Wiesel Wilma. Die Abenteuer-Reise zu den Polarlichtern beginnt!

Nach zwei äußerst erfolgreichen weihnachtlichen Animationsfilmen, in denen Niko erst das Fliegen lernte (NIKO - EIN RENTIER HEBT AB) und dann erlebte, in seiner neuen Patchwork-Familie glücklich zu sein (NIKO - KLEINES RENTIER, GROSSER HELD) kommt nun mit NIKO - REISE ZU DEN POLARLICHTERN der dritte Film der Erfolgsreihe ins Kino. Neben der packenden und spannenden Geschichte lädt die zauberhafte Atmosphäre in dieser magischen Welt dazu ein, ins Kino zu gehen und ist ein liebenswertes Abenteuer über Freunde, Familie und Nikos Mut, seinen eigenen Weg zu gehen und zu erkennen, was er wirklich möchte. Mit dabei wieder die witzigen und einfallsreichen Figuren, die diesen warmherzigen Animationsfilm mit packenden Wendungen und spannenden Actionszenen auch so sehenswert machen. Das freche Wiesel Wilma wird als prominente Synchronstimme von Josefine Preuß ("Rubinrot", "Smaragdgrün", "Saphirblau") gesprochen, Niko wird gesprochen von Tom Erik Rosener, Stellas Stimme ist von Lucy Ebert. Für Regie und Drehbuch zeichnet Kari Juusonen verantwortlich, die Co-Regie übernahm Jørgen Lerdam. NIKO - REISE ZU DEN POLARLICHTERN wurde gefördert von Finnish Film Foundation, Deutscher Filmförderfonds, MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, FFA, Eurimages, Business Finland - Audiovisual Production Incentive, Screen Ireland, The Danish Film Institute, Government of Ireland, Section 481, Estonian Film Institute. Seine Premiere feierte NIKO - REISE ZU DEN POLARLICHTERN auf dem MICHEL Kinder und Jugend Filmfest 2024 in Hamburg.

