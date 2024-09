LEONINE Studios

FROM THE WORLD OF JOHN WICK: BALLERINA

Der erste Trailer zum heiß erwarteten Spin-Off aus dem Erfolgs-Franchise von John Wick ist da!

Es ist ein Fest für die Fans des John Wick-Universums! In FROM THE WORLD OF JOHN WICK: BALLERINA schwört Ana de Armas alias Eve Macarro Vergeltung für den Mord an ihrer Familie. Der Film, der während der Ereignisse von "John Wick: Kapitel 3" spielt, folgt der jungen Rächerin, die bei den berüchtigten Ruska-Roma ihre Ausbildung in der Kunst des Tötens beginnt.

In der Hauptrolle als Racheengel trifft Ana de Armas ("No Time To Die") nicht nur auf Anjelica Huston ("John Wick: Kapitel 3") als The Director, die Leiterin der Ruska Roma, sondern auch auf den Besitzer des Continental Hotels, Ian McShane ("John Wick 1-4") als Winston, seinen Concierge Charon, den kürzlich verstorbenen Lance Reddick ("John Wick 1-4") - und auf Keanu Reeves in der Rolle den legendären John Wick.

Zu den neuen Darstellern gehören u.a. Gabriel Byrne ("Hereditary - Das Vermächtnis"), Catalina Sandino Mareno ("Silent Night: Stumme Rache") und Norman Reedus ("The Walking Dead"). Regie führt Len Wiseman.

FROM THE WORLD OF JOHN WICK: BALLERINA / ab 5. Juni 2025 im Verleih von LEONINE Studios im Kino

