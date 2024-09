LEONINE Studios

Clasart Classic startet mit Jacques Offenbachs Oper LES CONTES D'HOFFMANN die Met live im Kino-Saison 2024/2025

Neben der Wiederaufnahme von Bartlett Shers gefeierter Inszenierung von Jacques Offenbachs LES CONTES D'HOFFMANN ("Hoffmanns Erzählungen") kommt mit GROUNDED eine von der Met in Auftrag gegebene Oper der zweifachen Tony-Award-Gewinnerin Jeanine Tesori im Oktober live aus der Met in deutsche und österreichische Kinosäle.

Am 5. Oktober im Kino: LES CONTES D'HOFFMANN

Nachdem Jacques Offenbach mit seinen witzigen Operetten zum Aushängeschild von Paris geworden war, machte er sich daran, ein ernsthafteres Werk zu schaffen. Als Vorlage wählte er ein erfolgreiches Theaterstück, das auf den Erzählungen des Schriftstellers E.T.A. Hoffmann basiert. Dessen fantastische Erzählungen inspirierten Offenbach zu LES CONTES D'HOFFMANN, einem Werk, das zu den größten französischen Opern gehört. Es ist beeindruckend, welche kreative Energie der Komponist im Angesicht seines Todes entfalten konnte. Neben weltbekannten Ohrwürmern hat er Szenen erschaffen, die in ihrer Vielfalt einzigartig sind. Das hochkarätige Libretto von Jules Barbier und Michel Carré liefert eine abwechslungsreiche Handlung zu diesem Meisterwerk des "fin de siècle".

Drei dieser Erzählungen - tiefgründig, unheimlich und komisch zugleich - wurden im Stück durch einen Erzählrahmen vereint, der Hoffmann zum Protagonisten seiner eigenen Geschichten macht. Jede Episode erzählt von einer katastrophalen Liebesaffäre.

Eine Riege von hochkarätigen Sängerinnen und Sängern betritt die Bühne für Offenbachs fantastische Oper LES CONTES D'HOFFMANN, angeführt von Tenor Benjamin Bernheim in der Titelrolle des gequälten Dichters. Hoffmanns sehnsüchtig angebetete Damen werden von den Sopranistinnen Erin Morley als mechanische Puppe Olympia, Pretty Yende als geplagte Diva Antonia und der Mezzosopranistin Clémentine Margaine als venezianische Verführerin Giulietta gesungen.

Wenn es um Benjamin Bernheim geht, geraten selbst sonst eher sachliche Journalisten ins Schwärmen. So überschrieb Reinhard Brembeck von der Süddeutschen Zeitung seinen Artikel über den französischen Startenor mit: "Der neue Pavarotti" und weiter: "Das französische, wie das italienische Repertoire singt er subtil, mühelos, klangfarbenberauscht. Das macht ihn zum absolut beglückenden Sonderfall, zum Mann der Stunde".

Am Pult steht Marco Armiliato, die farbenfrohe Produktion stammt von dem Met Haus- und Hof-Regisseur Bartlett Sher.

Den LES CONTES D'HOFFMANN Trailer finden Sie hier.

Am 19 Oktober im Kino: GROUNDED

Noch im Oktober folgt die Neuinszenierung der zeitgenössischen Oper GROUNDED der amerikanischen Komponistin und zweifachen Tony-Award Gewinnerin Jeanine Tesori. Die Oper hat die Anmutung eines Ego-Shooter-Videospiels und wirft einen ungeschönten Blick auf den seelischen Tribut, den ein Drohnenkrieg zur Folge hat. Das Publikum wird dazu eingeladen, über die komplexen Themen der modernen Kriegsführung des 21. Jahrhunderts, der Technologie und der menschlichen Moral nachzudenken.

In GROUNDED verkörpert die aufstrebende Mezzosopranistin Emily D'Angelo, einer der überzeugendsten Jung-Stars der Oper, Jess, eine heißblütige Kampfpilotin, die aufgrund ihrer Schwangerschaft ihren aktiven Militärdienst beenden muss. Sie wird nach Las Vegas versetzt, wo sie eine sogenannte Reaper-Drohne um die halbe Welt steuert und gezwungen ist, per Fernbedienung zu töten. Während sie versucht, sich an diese neue Art der Kriegsführung zu gewöhnen, kämpft sie darum, nicht um den Verstand und ihren inneren Frieden gebracht zu werden.

Der musikalische Leiter der Met, Yannick Nézet-Séguin, leitet die Premiere der kaleidoskopischen Musik von Jeanine Tesoris Oper GROUNDED. Michael Mayers Hightech-Inszenierung zeigt mit Hilfe einer Vielzahl von LED-Bildschirmen eine Fülle von Perspektiven auf das Geschehen, einschließlich der unerbittlichen Sicht einer Drohne aus großer Höhe.

Einen Promo-Clip von GROUNDED finden Sie hier.

Die Met-Saison 2024/2025 wird live auf über 200 Leinwände in Deutschland und Österreich übertragen. Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Die Liste der teilnehmenden Kinos und weiterführende Informationen finden Sie unter www.metimkino.de.

Die Termine der MET LIVE IM KINO-Saison 2024/2025:

5. Oktober Offenbach LES CONTES D'HOFFMANN

19. Oktober Tesori GROUNDED

23. November Puccini TOSCA

25. Januar Verdi AIDA

15. März Beethoven FIDELIO

26. April Mozart LE NOZZE DI FIGARO

17. Mai Strauss SALOME

31. Mai Rossini IL BARBIERE DI SIVIGLIA

