Hüseyin Zan von MACH UMSATZ: So maximieren Autohändler mit dem richtigen Kapitaleinsatz ihren Erfolg

Lörrach

Viele Autohändler meinen, sie könnten nicht wachsen, weil ihnen nicht ausreichend Kapital zur Verfügung steht. Dabei besteht ihr eigentliches Problem darin, dass sie ihr vorhandenes Geld in die falschen Fahrzeuge investieren - das bestätigt auch Hüseyin Zan, Gründer und Geschäftsführer von MACH UMSATZ. Mit seiner Unternehmensberatung unterstützt er B2C- und B2B-Kunden dabei, sich ein erfolgreiches Business in der Automobilbranche aufzubauen. Mit seinem umfassenden Fachwissen, seiner langjährigen Erfahrung und seinem großen Praxisbezug schafft der Automobilexperte es regelmäßig, beeindruckende Ergebnisse für seine Kunden zu erzielen. Wie Automobilhändler mit dem richtigen Kapitaleinsatz ihren Erfolg maximieren, erfahren Sie im Folgenden.

Menschen mit einer Leidenschaft für Autos träumen nicht selten davon, ihren eigenen Automobilhandel aufzubauen. Wer versucht, dieses Vorhaben auf eigene Faust in die Tat umzusetzen, muss in der Regel viel Zeit, Nerven und Geld investieren. Fehlen das nötige Wissen oder die erforderlichen Ressourcen, um das Produkt, das Marketing und den Vertrieb aufzubauen, kann es hier schnell zu Startproblemen kommen. Das gilt vor allem dann, wenn es um Themen wie den Fahrzeugeinkauf, die Gewährleistung oder den Verkauf geht. "Vor allem bei der Fahrzeugsuche vergeuden angehende Automobilhändler oft viel Zeit", erklärt Hüseyin Zan, Gründer und Geschäftsführer von MACH UMSATZ. "Dennoch finden sie kaum Fahrzeuge, die sie gewinnbringend verkaufen können. Das führt oft zu Frustration und Verzweiflung, weil sie sich fragen, wie andere Autohändler ständig neue Fahrzeuge finden, während sie selbst keinen Erfolg haben."

"Zudem sind viele Autohändler der Meinung, dass ihnen das nötige Kapital fehlt, um bessere Fahrzeuge zu finden", fährt der Automobilexperte fort. "In der Praxis investieren sie jedoch häufig in die falschen Fahrzeuge - eine Fehleinschätzung, die dazu führt, dass sie ihre Ressourcen ineffizient nutzen und ihr Wachstum nachhaltig hemmen. Doch es gibt einen Ausweg aus diesem Dilemma." Wie das funktioniert, zeigt Hüseyin Zan seinen Kunden: Mit UMSATZ MIT AUTOS - START hat der Automobilexperte ein Training entwickelt, das seine Kunden dabei unterstützt, sich ein erfolgreiches Business in der Automobilbranche aufzubauen. Als erste digitale Ausbildung zum Automobilhändler im deutschsprachigen Raum führt sein Training Anfänger, Fortgeschrittene und Profis auf den Weg zu einem profitablen Automobilhandel. Bereits nach kurzer Zeit können sie fünf- bis sechsstellige Monatsumsätze im Automobilhandel generieren. Langfristig profitieren die Kunden von einer starken Partnerschaft, die sie bei den täglichen Herausforderungen des sich schnell verändernden Automobilmarktes unterstützt. Mit seinem umfassenden Fachwissen, seiner langjährigen Erfahrung und seinem großen Praxisbezug begleitet Hüseyin Zan seine Kunden von der Gründung bis hin zur Skalierung ihres Automobilhandels, bis ihre individuellen Ziele von finanzieller Unabhängigkeit erreicht sind.

Die falsche Strategie bei der Fahrzeugauswahl

Viele Automobilhändler begehen beim Fahrzeugkauf einen zwar nachvollziehbaren, aber entscheidenden Fehler: Sie investieren ihr Kapital in wenige teure Fahrzeuge statt mehrere günstigere Fahrzeuge. Nehmen wir an, ein Autohändler hat 100.000 Euro zur Verfügung. Statt zehn Fahrzeuge zu je 10.000 Euro oder zwanzig Fahrzeuge zu je 5.000 Euro zu kaufen, entscheidet er sich für drei bis vier Fahrzeuge zu je 25.000 bis 30.000 Euro.

"Eine solche Strategie schränkt die Vielfalt im Bestand stark ein", erklärt Hüseyin Zan. "Das Problem: Weniger Fahrzeuge bedeuten auch weniger Auswahl - und somit weniger Verkaufschancen. Ein breiteres Angebot würde die Kundenfrequenz automatisch erhöhen, denn mehr Fahrzeuge im Bestand führen auch zu mehr Kundenkontakten, Terminen, Anrufen und Fahrzeugverkäufen. Ein größeres Angebot und ein vielfältiger Fahrzeugbestand sprechen also eine größere Zielgruppe an, was die Verkaufschancen erheblich steigert."

So wichtig ist ein effektiver Kapitaleinsatz

Für Automobilhändler, die gerade erst damit angefangen haben, ein eigenes Business in der Automobilbranche aufzubauen, ist es daher entscheidend, ihr Startkapital in die richtigen Fahrzeuge zu investieren. Ganz gleich, ob man mit 5.000 Euro oder mit 50.000 Euro startet - wichtig ist, dieses Geld so zu nutzen, dass es möglichst viele Fahrzeuge abdeckt. Gerade für Anfänger ist es sinnvoll, mit kleineren Beträgen zu starten und den Fahrzeugbestand schrittweise zu erweitern. Ziel sollte es sein, das Startkapital maximal auszuschöpfen, indem man so viele Fahrzeuge wie möglich damit kauft, statt sofort in teure Autos zu investieren.

"Günstigere Autos zu kaufen, bringt mehrere Vorteile mit sich", betont Hüseyin Zan. "Zum einen haben günstigere Fahrzeuge meist kürzere Standzeiten. Das bedeutet, sie werden schneller verkauft, wodurch das investierte Geld schneller wieder zurückfließt. Dieses Geld kann anschließend wieder in neue Fahrzeuge investiert werden. Die Kunst liegt darin, zu wissen, welche Fahrzeuge man zu welchen Preisen kauft und verkauft. Eine umfassende Marktkenntnis und eine klare Strategie sind in diesem Zusammenhang unerlässlich, um die besten Investitionsentscheidungen zu treffen. Wer die Marktbedingungen kennt und die Kundenbedürfnisse versteht, kann den Fahrzeugeinkauf gezielt abwickeln und dadurch höhere Gewinne erzielen."

