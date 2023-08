LEONINE Studios

Trailer zu DAS FLIEGENDE KLASSENZIMMER

Ab 12. Oktober 2023 im Kino

Die moderne und gutgelaunte Neuverfilmung von Erich Kästners legendärem Kinder- und Jugendbuch startet am 12. Oktober in den Kinos. Die Stars Tom Schilling, Trystan Pütter, Hannah Herzsprung und Jördis Triebel brillieren in der bewegenden Geschichte um Freundschaft, Feindschaft, Mut und Vertrauen. An ihrer Seite die herausragenden Jungstars Leni Deschner, Lovena Börschmann Ziegler, Morten Völlger, Franka Roche u.v.a.

Endlich wieder auf der großen Leinwand! 90 Jahre nach seinem Erscheinen erhält DAS FLIEGENDE KLASSENZIMMER einen modernen Anstrich! Die gutgelaunte und mitreißende Neuverfilmung von Erich Kästners zeitlosem Kinder- und Jugendbuch kommt am 12. Oktober in die Kinos. Regisseurin Carolina Hellsgård ("Sunburned", "Wanja") inszeniert das turbulente Internatsabenteuer nach einem Drehbuch von Gerrit Hermans ("Tabaluga", "Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft"). In den Hauptrollen spielen Tom Schilling ("Fabian oder Der Gang vor die Hunde", "TKKG"), Trystan Pütter ("JGA: Jasmin, Gina, Anna", "Ku'damm 63"), Hannah Herzsprung ("Der Boandlkramer", "Babylon Berlin") und Jördis Triebel ("Irgendwann werden wir uns alles erzählen", "Babylon Berlin") sowie die Nachwuchsstars Leni Deschner, Lovena Börschmann Ziegler, Morten Völlger, Franka Roche, Wanja Valentin Kube, Holly Schiek, Aaron Sansi, Leander Schumann, u.v.m.

DAS FLIEGENDE KLASSENZIMMER ist eine Produktion der UFA Fiction in Koproduktion mit LEONINE Studios. Produzenten sind Sebastian Werninger, Tobias Timme (beide UFA Fiction) und Benjamin Benedict. Als Ausführender Produzent fungiert Matthias Adler (UFA Fiction). Gefördert wurde der Film durch das Medienboard Berlin-Brandenburg, die IDM Film Commission Südtirol, die Filmförderungsanstalt FFA und den Deutschen Filmförderfonds DFFF.

