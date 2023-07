HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH

HELLA spielt mit dem Licht: gantnerundenzi inszenieren „Cool Shadows“ am Gardasee

Wien/Abfaltersbach (ots)

Mit einer neuen Kampagne von der Agentur gantnerundenzi präsentiert sich Österreichs führender Hersteller von Jalousien, Markisen und Rollläden als Premium-Anbieter.

Unter dem Slogan „Cool Shadows" inszeniert HELLA erneut ein raffiniertes Spiel mit Licht und Schatten, hell und dunkel, draußen und drinnen. Der hohe technische und ästhetische Anspruch der Produktlinien von HELLA spiegeln sich auch in der neuen Kampagne wider. Das Unternehmen verfolgt das Bekenntnis zur Qualitätsführerschaft sowohl bei der Entwicklung der Produktpalette als auch bei der vertikalen Wertschöpfungskette konsequent. Diese Alleinstellung wird durch einen entsprechenden Premiumansatz mit der Werbelinie untermauert.

Die von gantnerundenzi konzipierten und designten Werbemittel arbeiten mit elegantem und unterkühltem Schwarz-Weiß, welches von den bekannten HELLA Farben des Logos kontrastiert wird. Daraus ergibt sich ein einzigartiger Auftritt, der den Qualitätsanspruch der Marke unter Beweis stellt.

Der neue Werbespot für TV und Online „Begegnung am See“ wurde in einer aufwendigen Produktion an Originalschauplätzen am Gardasee gedreht und geshootet. Inszeniert wurden Originalprodukte aus dem Jalousien- und Outdoor Living Sortiment. Die Pergola VENTUR war dabei der eigentliche Star am Set im Garten der Villa La Scala. Die 1956 entworfene Villa im brutalistischen Stil gilt als Teil der italienischen Architekturgeschichte.

Die Bilder für Print und Online fotografierte Starfotograf Jork Weismann, Regie führten Richy Hafner und Daniel Gantner. Eine Gastrolle übernahm der Südtiroler Ski-Profi Christof Innerhofer. Als überzeugter HELLA-Kunde stand er dem Unternehmen bereits als Testimonial rund um das Thema Bauen und Wohnen zur Verfügung.

Credits

Kunde: HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik

Auftraggeber: Pamela Wieser (Ltg. Marketing und Kommunikation), Andreas Kraler (GF)

Agentur: gantnerundenzi

Filmproduktion: Polymorph Pictures

Regie: Richy Hafner, Daniel Gantner

Kamera: Tom Brown

Fotos: Jork Weismann

Original-Content von: HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH, übermittelt durch news aktuell