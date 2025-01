Shanghai Electric

Shanghai Electric stellt auf dem World Future Energy Summit 2025 in Abu Dhabi Technologien zur nachhaltigen Entwicklung für saubere Energie und die Nutzung von Meerwasserressourcen vor

Die Lösungen des Unternehmens für grünen Wasserstoff, nachhaltige Formaldehydproduktion, Photovoltaik, Multi-Energie-Speicher und Meerwasserentsalzung sind wegweisend für realistische und zertifizierbare Praktiken für einen grüneren Planeten.

Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) präsentierte auf dem World Future Energy Summit, der vom 14. bis 16. Januar 2025 in Abu Dhabi stattfand, seine hochmodernen Technologien zur nachhaltigen Entwicklung und seine innovativen grünen Lösungen. Unter dem Motto Create Our Future Together hat das Unternehmen seine Stärken und sein unerschütterliches Engagement für die globale Energiewende mit seinen Innovationen in den Bereichen grüne Energie und Ressourcen voll unter Beweis gestellt.

Im Bereich des grünen Wasserstoffs stellte der alkalische Elektrolyseur Bristack-Z1000 einen Durchbruch bei der flexiblen Unterstützung und der effizienten Gas-Flüssigkeits-Übertragung dar und bietet einen niedrigen Energieverbrauch, eine hohe elektrische Dichte, eine große Last und eine schnelle Reaktion. Mit 2500 A/m² liegt der Gleichstromverbrauch um 12 % unter den Industriestandards und ist vom TÜV Rheinland zertifiziert.

Die nachhaltige Formaldehyd-Produktionstechnologie von Shanghai Electric umfasst die Druckvergasung mit reinem Sauerstoff, die Wirbelschichtvergasung und die Teer-Hochtemperaturkonversion. Das System ist energieeffizient, kompakt und bietet eine hohe Kapazität, Flexibilität und Zuverlässigkeit. Durch die Integration von unbeständiger Wind- und Solarenergie werden die Kohlenstoffemissionen erheblich reduziert und ein nachhaltigerer Produktionsprozess gefördert.

Das photovoltaische Heterojunction-Modul der Serie Creator 210R zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad, Bifazialität und einen niedrigen Temperaturkoeffizienten aus, was es zu einem monokristallinen Solarmodul der nächsten Generation macht. Die innovative Silizium-Waferstruktur und das Herstellungsverfahren durchbrechen die traditionellen Effizienzgrenzen und fangen Licht auch unter schwachen Bedingungen ein. In Verbindung mit einer intelligenten nachgeführten Photovoltaik-Halterung passt sie sich an, um die Energieaufnahme zu maximieren. Zu den weiteren Technologien des Unternehmens gehören phasenverschiebende Inselanlagen für die Photovoltaikanlage Peñasco in Mexiko, die drahtlose Heliostat-Technologie für das Solarprojekt in Dubai und die 100-MW-/100-MWh-Energiespeicheranlage REP1&2 in Großbritannien.

Der Hochträgheits-Synchronkondensator mit Schwungrad des Unternehmens ist Chinas erstes phasenverschiebendes Produkt eines Energiespeichersystems für Gewerbe und Haushalte, das international exportiert wird. Es erhöht die Flexibilität des Netzes, indem es Angebot und Nachfrage ausgleicht und so die Zuverlässigkeit und Stabilität des Stromsystems gewährleistet. Mit einer kinetischen Energie von 140 MW/s und einer Trägheitszeitkonstante von 11,2 Sekunden bietet er eine schnelle Reaktion und kurzfristige Kapazität. Shanghai Electric verfügt über Erfahrung mit Energiespeicherzellen, intelligenter Steuerung und Systemintegration, einschließlich Machbarkeitsstudien, Bau, Betrieb und Batterierecycling. Die Anwendungen reichen von der kurz- und langfristigen Energiespeicherung bis hin zu dezentralen und Haushaltslösungen und bieten ein Lithiumbatteriesystem für den gesamten Lebenszyklus mit maximalem Kundennutzen.

Die Entsalzungstechnologie der 3. Generation begegnet der sich abzeichnenden Wasserkrise im Nahen Osten und Nordafrika mit ihrer thermischen Folienkopplungstechnologie der 3. Generation, die die Effizienz der Wärmeübertragung steigert, den Energieverbrauch senkt und thermische und Membranverfahren kombiniert, um die Kosten für die Wasserproduktion und den Landverbrauch zu senken. Die Anlage produziert täglich große Mengen an Frischwasser bei einem Energieverbrauch von weniger als 2 kWh pro Tonne und einem jährlichen Nutzungsgrad von über 95 %. Diese Technologie unterstützt die nachhaltige Entwicklung, indem sie die Wasserknappheit in Küstengebieten lindert, Industriecluster versorgt und die Grenzen der Wasserressourcen durch umweltfreundliche Lösungen erweitert.

