Paul Weimann zum Vorsitzenden des VdK Hessen-Thüringen gewählt

Neuer Rekord: Bundesweit mehr als zwei Millionen VdK-Mitglieder

Suhl (ots)

Der Sozialverband VdK Hessen-Thüringen hat einen neuen Landesvorstand. Auf dem 22. Ordentlichen Landesverbandstag im thüringischen Suhl wurde Paul Weimann heute mit einer überwältigenden Mehrheit von über 95 Prozent im Amt bestätigt. Der 63 Jahre alte Jurist war nach dem Rücktritt seines Amtsvorgängers Karl-Winfried Seif im Mai 2017 zum Landesvorsitzenden berufen worden und lenkt seitdem die Geschicke des mit mehr als 275.000 Mitgliedern größten Sozialverbands in Hessen und Thüringen. Seit 2018 hat Weimann außerdem das Amt des Vizepräsidenten des VdK Deutschland inne.

Schon seit Jahren verzeichnet der Sozialverband immer neue Mitgliederrekorde, sowohl in Hessen und Thüringen als auch bundesweit. Erst in der vergangenen Woche hat der VdK erstmals die Marke von zwei Millionen Mitgliedern im Bundesverband überschritten.

Paul Weimann, der gewählte Landesvorsitzende des VdK Hessen-Thüringen, wurde am 6. Juli 1956 in Bitburg (Rheinland-Pfalz) geboren. Von 1995 bis 2013 war er hauptamtlicher Bürgermeister in Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus-Kreis) und von 2010 bis 2013 Präsident des Hessischen Städte- und Gemeindebunds. Zu seinen Stellvertretern wurden erneut Dr. Günther Schnell (Kassel), Gottfried Schugens (Lemnitz-Leubsdorf) und Klaus Heierhoff (Darmstadt) gewählt. Neue stellvertretende Landesvorsitzende ist Hiltrud Korb (Lützelbach). Sie löst in dieser Funktion das langjährige Landesvorstandsmitglied Helma Schnell-Kretschmer (Gemünden) ab, die nicht mehr kandidierte. Landesschatzmeister bleibt Horst Gunnesch (Wetter-Mellnau). Er wurde von den Delegierten im Amt bestätigt, wie auch Ursula König-Schneyer (Butzbach) als Landesvertreterin der Frauen sowie Elke Bublitz (Niestetal) als Landesjuniorenvertreterin.

Nach seiner Wahl bedankte sich Paul Weimann für das entgegengebrachte Vertrauen: "Wir sind eine große Gemeinschaft und können mit unserer Kraft und Stärke auch in Zukunft den benachteiligten Menschen in unserer Gesellschaft zu ihrem Recht verhelfen", erklärte der Landesvorsitzende.

