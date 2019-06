ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 26/19

Mainz (ots)

Woche 26/19

Mi., 26.6.

20.15 Die Toten von Salzburg - Mordwasser Bitte streichen: Audiodeskription

Do., 27.6.

Bitte Programmänderung ab 17.00 Uhr beachten:

17.00 heute

17.10 hallo deutschland

17.40 ZDF SPORTextra UEFA U21 EM 2019 (Fub/HD/AD/Dd5.1/UT) Deutschland - Rumänien Halbfinale Übertragung aus dem Stadio Renato Dall'Ara in Bologna/Italien Reporter: Oliver Schmidt Moderation: Jochen Breyer

In der Halbzeitpause: gegen 18.45 heute (VPS 19.00)

18.54 Wetter (VPS 19.20)

Verlängerung und Elfmeterschießen möglich

20.15 ZDF SPORTextra FIFA Frauen WM(TM) (VPS 20.14/Fub/HD/AD/Dd5.1/UT) Norwegen - England Viertelfinale Übertragung aus dem Stade Océane in Le Havre/Frankreich Reporterin: Claudia Neumann Moderation: Sven Voss

In der Halbzeitpause: gegen 21.45 heute journal

Verlängerung und Elfmeterschießen möglich

UEFA U21 EM 2019 bei zdfsport.de: Spanien - Frankreich aus Reggio Emilia/Italien ab 21.00 Uhr im Livestream

23.15 Markus Lanz

0.30 heute+

0.45 Line of Duty Eine verhängnisvolle Affäre

1.45 Line of Duty Der Überfall

2.45 Line of Duty In der Falle

---------------------------

zu Do., 27.6.

3.45 Die Spezialisten - Im Namen der Opfer

4.30 Die Rosenheim-Cops

5.15- hallo deutschland 5.30

("Leute heute" und "Die großen Irrtümer der Globalisierung" entfallen.)

Die Serie "SOKO Stuttgart" um 18.00 Uhr verschiebt sich wie folgt:

Do., 4.7.2019 In guten Händen und 3.00 Uhr Do., 11.7.2019 Die Akte Jo und 2.15 Uhr Do., 18.7.2019 Spielfeld des Todes und 2.15 Uhr Do., 25.7.2019 Letzte Rettung Do., 1.8.2019 Mord am Grill und 3.15 Uhr Do., 8.8.2019 Pizza Mortale und 3.30 Uhr Do., 15.8.2019 Eiskalt und 3.05 Uhr

Die Serie "Notruf Hafenkante" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt:

Do., 4.7.2019 Vorsicht Vergangenheit und 1.30 Uhr Do., 11.7.2019 Geld oder Moral und 0.45 Uhr Do., 18.7.2019 Schütteltrauma und 0.45 Uhr Do., 25.7.2019 Vater, Mutter, Kind Do., 1.8.2019 Lautlos und 1.45 Uhr Do., 8.8.2019 Die falsche Frau und 2.45 Uhr Do., 15.8.2019 Melody und 1.35 Uhr

Die Serie "Der Bergdoktor" um 20.15 Uhr verschiebt sich wie folgt:

Do., 4.7.2019 Der schlimmste Schmerz

Do., 11.7.2019 Die falsche Frau Do., 18.7.2019 Erzwungene Liebe

(Die Folge "Der Bergdoktor: Die Zeit, die bleibt" entfällt.)

Fr., 28.6.

Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten:

20.15 ZDF SPORTextra FIFA Frauen WM(TM) (VPS 20.14/Fub/HD/AD/Dd5.1/UT) Frankreich - USA Viertelfinale Übertragung aus dem Parc des Princes in Paris/Frankreich Reporter: Norbert Galeske Moderation: Sven Voss

In der Halbzeitpause: gegen 21.45 heute journal (VPS 22.00)

Verlängerung und Elfmeterschießen möglich

23.15 neoriginal Eichwald, MdB (VPS 22.30)

---------------------------

zu Fr., 28.6.

23.45 Morgen hör ich auf (VPS 23.00)

0.45 heute+ (VPS 0.00)

1.00 Starsky & Hutch (VPS 0.15) Die Illegalen

1.45 Starsky & Hutch (VPS 1.00) Damals in Pittsville

2.35 Line of Duty (VPS 1.50) Terror

3.35 Line of Duty (VPS 2.50) Die Bewährung

4.35 Die Rosenheim-Cops

5.15- hallo deutschland 5.35

Die Serie "Die Chefin" um 20.15 Uhr verschiebt sich wie folgt:

Fr., 5.7.2019 Geiselnahme und 3.30 Uhr Fr., 12.7.2019 Familienlöscher und 2.25 Uhr

(Die Folge "Die Chefin: Licht und Schatten" entfällt.)

Die Serie "Letzte Spur Berlin" um 21.15 Uhr verschiebt sich wie folgt:

Fr., 5.7.2019 Gefrierpunkt und 2.45 Uhr Fr., 12.7.2019 Arbeitswut und 1.40 Uhr Fr., 19.7.2019 Liebeskind und 1.35 Uhr Fr., 26.7.2019 Klickzahlen Fr., 2.8.2019 Gesetzeshüter und 2.05 Uhr Fr., 9.8.2019 Befreiungsschlag und 1.30 Uhr Fr., 23.8.2019 Verfolgt

Woche 29/19

Di., 16.7.

20.15 ZDFzeit Mensch Merkel! Bitte Änderung beachten: Widersprüche einer Kanzlerin

Bitte streichen: Die Kanzlerin und die Deutschen

(Bitte auch für die Wiederholung am Mi., 17.7.2019, 1.30 Uhr beachten.)

Woche 31/19

So., 28.7.

9.03 sonntags Bitte Änderung beachten: Tage in Taizé - die Jugend der Welt an einem Ort

Bitte streichen: Ein Tag in Taizé - Die Jugend der Welt an einem Ort

