PHOENIX

phoenix unter den linden: "Steuerboom am Ende - Was können wir uns noch leisten?", Montag, 13. Mai 2019, 22.15 Uhr

Bonn (ots)

In den vergangenen Jahren sprudelten die Steuerquellen. Jahr für Jahr hatten die Finanzminister mehr Geld in den Kassen. Mit diesem Geldsegen wuchsen die Begehrlichkeiten, besonders in den Sozialressorts. Doch nun zeigt sich: Man hat sich verschätzt. Es steht weniger Geld zur Verfügung als die Regierung bereits verplant hatte.

Was können und was wollen wir uns noch leisten? Wie verteilen wir das Steuergeld richtig? Und was bedeutet das für die Große Koalition?

Helge Fuhst diskutiert darüber mit:

- Karl Lauterbach, SPD Stellvertretender Vorsitzender Bundestagsfraktion und - Reiner Holznagel, Präsident Bund der Steuerzahler

