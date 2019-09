Smart Urban Region Austria Alps Adriatic (SURAAA)

Erleben Sie Europas ersten öffentlichen Flug einer Passagierdrohne!

Pörtschach am Wörthersee

Die automatisierte Mobilität erreicht das nächste Level! Am Donnerstag, den 19. September 2019 um 14.30 Uhr, wird in Pörtschach am Wörthersee wieder Geschichte geschrieben!

Eine Kooperation von Land Kärnten (Referat für Wirtschaft, Tourismus und Mobilität), dem Flugtaxi-Pionier EHang und der innovativen F&E-Initiative Smart Urban Region Austria Alps Adriatic (SURAAA) lässt Sie die Zukunft des autonomen Personentransportes in der Luft erleben. Seien Sie dabei, notieren Sie sich den Termin und heben Sie mit uns gemeinsam ab!

Datum: 19.9.2019, 14:30 - 16:30

Ort: Promenadenbad Pörtschach

Blumenstrand 24, 9210 Pörtschach am Wörthersee, Österreich

