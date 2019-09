HappyOrNot GmbH

ProSieben-Wissensmagazin Galileo berichtet über HappyOrNot und erklärt Smiley Terminals

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Im Fokus: HappyOrNot, Erfinder der Kundenbefragung per Knopfdruck vor Ort

Galileo erzählt die Geschichte der Smiley Terminals, und damit die von HappyOrNot als dem Unternehmen, das mit der Erfindung seiner innovativen Technologie die Messung von Kundenzufriedenheit revolutionierte. Der Beitrag zeigt exemplarisch, wie die anonyme Befragung unmittelbar zu besserem Service führt. Er kann ab sofort in der Galileo-Mediathek abgerufen werden.

Smileys als Stimmungsbarometer: Happy or not?

"Ich bin auf die Idee gekommen, als ich in ein Geschäft ging und einfach null beraten wurde. Da dachte ich, es wäre doch cool, wenn es einen einfachen Weg gäbe, um Feedback zu geben.", sagt der Gründer von HappyOrNot, Heikki Väänänen, in dem Galileo-Video. Heute, 10 Jahre nach seiner Gründung, ist das finnische Unternehmen weltweit Marktführer im Bereich der unmittelbaren Berichterstattung über Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. 25.000 seiner Smiley Terminals stehen bei mehr als 4.000 Kunden in 120 Ländern, zum Beispiel in Flughäfen, Tankstellen, Läden und Krankenhäusern. Denn die emotionale Ansprache durch Smileys versteht jeder, das Feedback ist mit einem Knopfdruck anonym und schnell im Vorbeigehen gegeben: Bin ich zufrieden oder nicht? - Meine Meinung zählt!

Hinter den kabellosen HappyOrNot-Terminals verbirgt sich intelligentes Reporting. Rund um die Uhr und in Echtzeit kann der HappyOrNot-Kunde seine Befragungsanalysen abrufen und verwalten und aus den Ergebnissen messbare Verbesserungsmaßnahmen entwickeln, die er unkompliziert und kurzfristig umsetzen kann.

HappyOrNot hat seinen Hauptsitz in Tampere, Finnland, und Dependancen in den U.S.A., den Niederlanden, Frankreich, Großbritannien und seit kurzem auch in Deutschland. - Zu den Kunden zählen Microsoft, London Heathrow Airport, Miele, Schustermann & Borenstein (BestSecret) sowie etliche der Fortune Global 500-Unternehmen wie BMW.

Der Galileo-Beitrag kann abgerufen werden unter diesem Link: http://ots.de/WZ76ff

Besuchen Sie HappyOrNot unter http://bit.ly/HappyOrNot_DE

Pressekontakt:

HappyOrNot GmbH

Seval Dogan

Marketing Manager Germany

0049 (0) 177 319 79 70

seval.dogan@happy-or-not.com

Twitter @SevalDogan2018

https://www.happy-or-not.com/de/

Original-Content von: HappyOrNot GmbH, übermittelt durch news aktuell