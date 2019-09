VBS VetVerlag, Buchhandel und Seminar GmbH

Weltelite der veterinärmedizinischen Rehabilitations- und Sportmedizin trifft sich in Gent - Langerwartetes Standardwerk wird von Hauptautoren präsentiert

Die Veterinary Academy of Higher Learning (VAHL) lädt ein zum Pressetermin anlässlich der offiziellen, feierlichen Einführung des neuen interaktiven Standardwerkes der veterinärmedizinischen Rehabilitations- und Sportmedizin (Kleintiere) am Donnerstag, dem 19.09.2019 von 17:00-19:30 Uhr in den Räumen des Schlosses Gravensteen, Sint-Veerleplein 11, 9000 Gent/Belgien.

Dieses Meeting bietet Ihnen mehrere Highlights:

- Die führenden Vertreter von Physiotherapie, Rehabilitation und Sportmedizin treffen sich zu einem internationalen Kongress in Gent/Belgien. In diesem Rahmen stellen wir das lange erwartete Standardwerk "Physikalische Medizin, Rehabilitation und Sportmedizin. Ein Leitfaden für die Kleintierpraxis" offiziell und feierlich im Schloss Gravensteen vor.

- Die herausgebenden Autoren (aus Europa und USA) sind persönlich anwesend und stehen für Interviews zur Verfügung - ebenso die sportmedizinische Verantwortliche der Pferdeequipen der Olympischen Spiele 2016 und 2020, die eine Co-Autorin dieses Buches ist

- Zwei neue, bahnbrechende Technologien werden live vorgestellt

In Thailand besteht eine der größten Physiotherapie-Kliniken weltweit. Die Leiterin, Prof. Monchanok Vijarnsorn, enge Kooperationspartnerin von VAHL, hat Ihr Kommen zugesagt.

Mehr Informationen zu dem Buch und unserem Event finden Sie hier: http://vbsgroup.eu/sites/presse

