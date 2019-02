Rheinische Post

Rheinische Post: DFB-Chef Grindel will FIFA-Pläne für Klub-WM verhindern

DFB-Präsident Reinhard Grindel ist zuversichtlich, dass die europäischen Fußballverbände die Pläne der FIFA für eine erweiterte Club-WM oder eine globale Nations League blockieren können. "Alles hat seine Grenzen. Wir müssen das, was gut ist, stabilisieren in einer Zeit, in der sich durch die Digitalisierung alles in Einzelteile auflöst und wir nichts mehr haben, was zusammenführt. Die Champions League führt zusammen, die großen Nationen-Wettbewerbe führen zusammen wie die Qualifikationen für die Welt- und Europameisterschaften und dann die Finalrunden. Das sind die Turniere, auf die die Fans schauen. Diese sollten wir nicht schwächen, sondern stärken", sagte Grindel der Düsseldorfer "Rheinische Post" am Mittwoch bei der Eröffnung des neuen Hotels von Borussia Mönchengladbach. Eine ähnlich gefährliche Entwicklung sieht der DFB-Präsident auch bei der TV-Vermarktung und dem Sponsoring. "Am Ende kann der Fußball nur weiterleben, wenn wir die Fans nicht verlieren. Das Wochenende gehört den nationalen Ligen. Alle wissen, dass auch die Nationalmannschaft ihren Raum haben muss und die Tradition unserer Pokalwettbewerbe gewahrt werden muss."

