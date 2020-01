mailo Versicherung AG

Elektronische Rechnungsstellung: Digitaler Gewerbeversicherer mailo AG und faktoora GmbH starten Kooperation

Köln (ots)

Der Trend zur elektronischen Rechnungstellung gewinnt immer mehr an Fahrt. Bei der Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand wird die E-Rechnung im Format ZUGFeRD (Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland) Ende des Jahres sogar schon zur Pflicht. Vor diesem Hintergrund startet die mailo Versicherung AG ab sofort eine Kooperation mit dem Vorreiter für ZUGFeRD-konforme Rechnungen: der faktoora GmbH.

Die faktoora GmbH bietet ihren Kunden die Möglichkeit, Rechnungen ganz einfach in ZUGFeRD-konforme Rechnungen umzuwandeln und diese in bestehende Geschäftsprozesse zu integrieren. Dieser Ansatz der digitalen Erstellung von Rechnungen fügt sich optimal in die Kompetenzen der mailo Versicherung AG ein. So können beide ihre Stärken einbringen, um die bestmögliche Lösung bieten zu können. Und das einfach, digital und unkompliziert.

Die digitalen Prozesse beider Partner bieten sowohl Kunden als auch Maklern und Assekuradeuren die Möglichkeit, Kosten und Zeit zu sparen. Beide setzen auf starke Partner, um die besten Produkte anbieten zu können. Die geführten Prozesse und eine persönliche Beratung der faktoora GmbH und der mailo Versicherung AG garantieren mehr Sicherheit und runden die Kooperation ab.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Steffen Garbisch und seinem Team. Die Lösung der E-Rechnung von faktoora harmoniert wunderbar mit unserer digitalen Abschlussstrecke und garantiert unseren Kunden geführte Prozesse, die ausschließlich online basiert sind. Vom Antrag bis zur Rechnung, bei uns ist alles volldigitalisiert. Wir sind uns sicher, dass wir mit der faktoora GmbH den perfekten Partner gefunden haben", sagt Armin Molla, Vorstand IT, Marketing und Vertrieb der mailo Versicherung AG.

"Mit mailo haben wir den Partner im Bereich Versicherung gefunden, der unseren Ansprüchen der digitalen Prozesse gerecht wird. Damit erweitern wir unser Portfolio rund um das digitale Office. Die maßgeschneiderten Versicherungen von mailo bieten immer eine optimale Lösung für unsere Unternehmer. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und die Entwicklung innovativer Lösungen", ergänzt Steffen Garbisch, Geschäftsführer der faktoora GmbH.

Kontakt:

Armin Molla

Vorstand Vertrieb, IT und Marketing

mailo Versicherung AG

Riehler Str.1

50668 Köln

E-Mail: armin.molla@mailo.group

Telefon: +49 221 429 14 00



Weitere Informationen unter www.mailo.ag



Steffen Garbisch

Geschäftsführer

faktoora GmbH

August-Bebel-Str. 27

14482 Potsdam

E-Mail: steffen.garbisch@faktoora.com

Telefon: +49 331 2797 5070



Weitere Informationen unter www.faktoora.com

Original-Content von: mailo Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell