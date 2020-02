prizeotel

prizeotel eröffnet 2022 in Bochum - Design-Hotelgruppe zieht ins pulsierende Bermuda3Eck

Hamburg (ots)

Die Hotelgruppe prizeotel unterzeichnet ihr mittlerweile fünftes Design-Hotel in Nordrhein- Westfalen und eröffnet im 2. Halbjahr 2022 in Bochum. 175 stylische Zimmer werden im lebhaften Szeneviertel, im pulsierenden Bermuda3Eck heranwachsen. Gemeinsam mit Co- Working Spaces und Büros, wird die dynamische Hotelkette den brandneuen Gebäudekomplex Be.cause formen.

Wie für die Marke bekannt, begrüßt das Design-Hotel seine Gäste auch in Bochum wieder im individuellen und extravaganten Design von Stardesigner Karim Rashid. Ebenso zu erwarten ist die gewohnt innovative und technische Ausstattung (mit Mobile Check-In, Smart-TV u.v.m.) sowie natürlich eine Top-Lage, auf dem Konrad-Adenauer-Platz, nur wenige Gehminuten vom Bochumer Hauptbahnhof entfernt.

Gemeinsam mit Co-Working Spaces und Büros, formt prizeotel den brandneuen Be.cause Gebäudekomplex. Das Mix-Used Gebäude entsteht im Herzen der nordrhein-westfälischen Großstadt, inmitten des urbanen Kreativviertels Bermuda3Eck und passt perfekt in die lebendige Nachbarschaft, bestehend aus Restaurants, Bars, Kino und Theater, Events und Einzelhandel.

"Hier sind wir mitten im Geschehen und können unseren Gästen eine Top-Lage und einen idealen Ausgangspunkt für ihre Städte- oder Geschäftsreise nach Bochum bieten", berichtet Marco Nussbaum, Gründer und CEO von prizeotel. "Das Coole an diesem Bau ist, dass wir zum ersten Mal ein zweigeschossiges Foyer haben werden sowie 10 Etagen - die Visibilität, die dadurch im Stadtbild entsteht, ist schon eine ganz Besondere", ergänzt Connor Ryterski weiter, der sich für die Vertragsverhandlungen des Bochumer Projektes verantwortlich zeigte. Eingebettet in die 5,1 Millionen Einwohner starke Metropole Ruhr, ist Bochum sowohl über die Autobahnen, Flughäfen und Bahnhöfe schnell und einfach erreichbar.

Realisiert wird das Be.cause von der Landmarken AG, für die es bereits das vierte Projekt mit prizeotel ist. Landmarken AG Vorstand Jens Kreiterling freut sich über die erneute Zusammenarbeit: "Mit dem dynamischen, kreativen Team von prizeotel haben wir nicht nur eine professionelle Arbeitsatmosphäre, sondern mittlerweile auch ein freundschaftliches Vertrauensverhältnis aufgebaut. Die Zusammenarbeit ist sehr konstruktiv, macht aber auch großen Spaß."

Als viertgrößte Stadt im Ruhrgebiet und als Wirtschaftsstandort mit einer der zehn größten Hochschulen in Deutschland, gilt Bochum als Hotspot für Wissenschaft und Forschung. Neben einem großen und aufregenden Kultur- und Freizeitangebot, bilden über 40 Prozent des Stadtgebietes in Bochum Grünflächen ab, die zum Sonne und Ruhe tanken, oder auch zum Wasser- und Radsport einladen.

Für die zügig wachsende Design-Hotelgruppe ist Bochum einer von 13 neuen Standorten, die innerhalb der nächsten drei Jahre, in Deutschland, Österreich, Belgien und der Schweiz, ihre stylischen Pforten öffnen. Sechs Hotels behaupten sich, in Bremen, Hamburg, Hannover, Erfurt und in München am Flughafen bereits erfolgreich am Markt. Mitte Februar eröffnet das prizeotel Bern- City, das prizeotel Antwerpen-City und das prizeotel Rostock-City folgen ebenso noch in diesem Jahr. Insgesamt kommt prizeotel mit den neuen Standorten auf fast 4.000 Zimmer. Mehr Informationen auf www.prizeotel.com

Pressekontakt:

Franziska Mettenheimer

T: +49 421 2222 307

public-relations@prizeotel.com

prizeotel | Esplanade 41 | 20354 Hamburg

Original-Content von: prizeotel