prizeotel

2** Design-Hotelkette prizeotel wird ganzjähriger Hotelpartner von OMR und gemeinsamer Absender der neuen Crew World bei #OMR20

Hamburg (ots)

Am 12. und 13. Mai 2020 lädt OMR erneut zum Festival. Was dieses Jahr anders sein wird? Vieles. Unter anderem für die Crew. Die darf sich nämlich auf eine eigens errichtete Crew World freuen, deren Türen vom ersten bis zum letzten Aufbautag für sie offenstehen. Main (Hotel) Partner des neuen Bereichs und damit ab sofort auch OMR Family Member wird die 2** Design-Hotelkette prizeotel, die gemeinsam mit dem OMR Team sowohl auf dem Messegelände als auch abseits davon für das Wohl aller Helfer*innen sorgen wird und natürlich auch - für ein unvergessliches #OMR20-Erlebnis.

Fest steht - die Arbeit, die die Crew (intern sowie externer Partner) im Festivalzeitraum leistet, ist unglaublich und für den Erfolg der Veranstaltung essentiell. Genau deshalb hat sich OMR gemeinsam mit prizeotel zum Ziel gesetzt, diese ab sofort noch stärker zu honorieren. Vom 6. bis zum 14. Mai 2020, demnach vom ersten Auf- bis zum letzten Abbautag von #OMR20, wird die neu errichtete Crew World in Halle B3 und B4 der Hamburger Messehallen für alle Helfer*innen frei zugänglich sein und ihnen so einen einzigartigen Rückzugsort bieten, den es in der Form noch nicht gegeben hat.

Ob SPA- und Relax-Ecken, ein Barber Service oder ein nachgebautes Hotelzimmer - vor Ort wartet so manches Highlight. Doch auch abseits des Festivalgeländes ist für das Wohl der Crew gesorgt. So stehen ihr das prizeotel Hamburg-City und das prizeotel Hamburg-St.Pauli bspw. mit individualisierten, themensortierten Fluren, stylischen Zimmern mit High-Comfort-Betten und einer großzügigen Lobbylounge im OMR Look zur Verfügung (am 12. und 13. Mai sogar exklusiv). Darüber hinaus stellen OMR und prizeotel einen durchgehenden Shuttle-Verkehr zwischen Messegelände und Hotels sicher, damit alle Standorte jederzeit und möglichst effektiv erreicht werden können. Hintergrund für die Partnerschaft sind so manche Gemeinsamkeit, darunter der starke Teamfokus und die entsprechende Einbindung, das Credo, Bereiche neu denken und gestalten zu können sowie stets dynamisch und innovativ zu agieren. Constantin Rehberg, CDO prizeotel dazu: "Die Partnerschaft zwischen OMR und prizeotel ist etwas ganz Besonderes und in ihrer Form so bislang einzigartig. Es ist erstaunlich, wie ähnlich sich beide Unternehmen im Kern sind und so ist es ein perfect match! Ich freue mich riesig auf viele spannende Projekte, die wir gemeinsam umsetzen werden".

Sie haben Fragen zur Zusammenarbeit? Dann melden Sie sich gerne jederzeit bei uns.

Passendes Bildmaterial finden Sie hier zum Download: https://we.tl/t-ZEJYl4gyzJ.

Über prizeotel:

COLORFUL, DIGITAL, CHALLENGING, PRIZELESS: prizeotel ist eine innovative, stark wachsende 2** Design- Hotelkette aus Europa, die ihre Gäste in einer einzigartigen Welt aus futuristischem Design und Lifestyle empfängt und für unvergessliche Erlebnisse sorgt. Durch die exklusive Zusammenarbeit mit dem internationalen Star-Designer Karim Rashid aus New York, wird jedes Haus zum sogenannten Signature-Brand Hotel. Sechs Hotels behaupten sich bereits erfolgreich am Markt in Deutschland. 14 weitere Hotels, mit insgesamt mehr als 3.600 Zimmern, kommen bis 2022 in Deutschland, Österreich, Belgien und der Schweiz hinzu. www.prizeotel.com

Über OMR:

OMR ist die größte Wissens- und Inspirations-Plattform für die Digital- und Marketingszene in Europa. 2011 ist die OMR-Konferenz erstmals an den Start gegangen. Aus dieser Veranstaltung ist mittlerweile das zweitägige OMR-Festival mit Konferenz, Messe, Konzerten und rund 52.000 Besuchern im Jahr 2019 geworden. Daneben veranstaltet und veröffentlicht OMR zahlreiche weitere Formate - darunter Studien, Seminare, Partys, Podcasts sowie eine Stellenbörse. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 95 Mitarbeiter in Hamburg. www.omr.com

