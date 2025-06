Xinhua Silk Road: Das 21. Shanghai Suzhou Creek Drachenboot-Einladungsturnier endet mit einer Rekordteilnehmerzahl

Beijing (ots/PRNewswire) - Langjiu, eine führende chinesische Baijiu-Marke mit Soßenaroma, wurde am Samstagabend als eine der beliebtesten chinesischen Marken vorgestellt, die von Ausländern im Rahmen der Aktion „Give a Like for My Favorite China's Brands (2024-2025)" gewählt wurden. Sie erhielt die meisten Stimmen von Ausländern in der Kategorie Baijiu, was ...

mehr