Deutscher Bildungs-Award 2024/2025: Ausgezeichnete Bildungsanbieter - Verbrauchervotum aus über 38.000 Stimmen - Preisträger in 54 Kategorien

Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv verleihen heute den Deutschen Bildungs-Award 2024/2025. Ausgezeichnet werden die beliebtesten Bildungsanbieter in 54 Kategorien. Die Basis bildet eine große Verbraucherbefragung mit über 38.000 abgegebenen Stimmen (Veröffentlichungshinweis: www.ntv.de/tests).

Bildung spielt eine entscheidende Rolle in unserer Gesellschaft, da sie sowohl persönliche Entwicklung als auch wirtschaftliche und demokratische Aspekte fördert. Entsprechend vielfältig ist das Spektrum an Bildungsangeboten, das auf verschiedene Altersgruppen und Zielgruppen zugeschnitten ist. Der Deutsche Bildungs-Award würdigt die gefragtesten Einrichtungen und Unternehmen für deren aus Verbrauchersicht herausragende Leistungen.

Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Als ein Garant für eine hohe Kundenzufriedenheit erwies sich das Angebot mit Aspekten wie der Qualität und dem Nutzen der Dienstleistungen und Produkte. Hoch ist außerdem die Weiterempfehlungsbereitschaft, die von rund 80 Prozent der Befragten positiv bewertet wurde."

Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Als Nachrichtensender zeigen wir mit dem Award auf, welche Unternehmen und Institutionen auf dem breitgefächerten Bildungssektor empfehlenswert sind. Dies ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie eng die Verbindung zwischen Information und Bildung ist."

In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit nicht-staatlichen Bildungsanbietern in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot und Kundenservice untersucht. Berücksichtigt wurden zahlreiche Einzelaspekte, etwa Kosten, Leistungen, Qualität und Nutzen der Dienstleistungen/Portale/Produkte, Angebotsumfang und -spektrum, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit, Kontaktmöglichkeiten sowie Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit. In das Gesamtergebnis floss zudem die Weiterempfehlungsbereitschaft der Verbraucherinnen und Verbraucher ein. Die Befragten konnten je Kategorie nur ein Unternehmen bewerten, zu dem sie in den letzten zwölf Monaten Kontakt bzw. dessen Dienstleistung oder Produkte sie genutzt hatten. Es gingen 38.259 Stimmen ein. Bewertungen erhielten 462 Anbieter; in die Auswertung gelangten 419 Unternehmen und Einrichtungen, die mindestens 80 Verbrauchermeinungen erhalten haben.

Preisträger "Deutscher Bildungs-Award 2024/2025"

(alphabetische Sortierung)

Berufliche Aus- & Weiterbildung

Agiles Coaching & Training: Teamworks GTQ, Tiba, Wibas

Beratung Bildung & Beruf: Goldnetz, Sanq, Struss und Claussen

Bildungs- und Karrieremessen: Beruf & Bildung, Jubi - die Jugendbildungsmesse, Vocatium

Gamifiziertes Lernen: Adobe (Adobe Learning Manager), Attensi, Karl Hosang

Heilpraktiker-Schulen: Deutsche Heilpraktikerschule, Pan Akademie Heilpraktikerschule, Paracelsus

Institute für berufliche Bildung: Akademie für Sport und Gesundheit Dr. Bergmann, Dekra Akademie, Management Circle

Lernmanagementsysteme (LMS): 360Learning, imc Information Multimedia Communication, Reteach

Lernportale Ausbildung: Cornelsen eCademy, examio, Prüfungs.tv

Vergleichsportale Weiterbildung: Fernstudium-direkt.de, Fortbildung24, Studycheck.de

Weiterbildung E-Learning-Anbieter: Haufe Akademie, Masterplan.com, WTT Campus One

Weiterbildung Führungskräfte: Brainbirds, Dr. G. Kitzmann Akademie, Mensch & Kommunikation

Weiterbildung IT & PC: Incas Training, IT-Schulungen.com, PC College

Weiterbildung IT-Sicherheit: Bitkom Akademie, Fraunhofer Academy, Lawpilots

Weiterbildung PM-Zertifikate: Kayenta, Reuter Management Training, Serview

Weiterbildung Prozess- und Projektmanagement: BPM&O Akademie, GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement, Q-Learning

Weiterbildung Virtual Reality: Think start VR, Training-VR

Weiterbildung zum Coach: Dehner Academy, In Konstellation, Institut für Bildungscoaching

Private Hochschulen

Executive Education: Frankfurt School of Finance & Management, WHU Otto Beisheim School of Management

Private Business Schools: FHM Fachhochschule des Mittelstands, Frankfurt School of Finance & Management, ISM International School of Management

Private Hochschulen (universell): Hochschule Fresenius, SRH Berlin University of Applied Sciences, UE University of Europe for Applied Sciences

Private Hochschulen (spezialisiert): Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, EBS Universität für Wirtschaft und Recht, MSB Medical School Berlin

Private Hochschulen Medien & Künste: AMD Akademie Mode und Design, mdh Mediadesign Hochschule für Design und Informatik

Private Hochschulen Technik: Fachhochschule Wedel, Provadis School of International Management and Technology

Schule & Studium

Klassenfahrten-Anbieter: CTS-Reisen, Jugendreise.de, Jugendtours

Lern-Apps Schule & Studium (universell): Anton, Brainyoo, Simpleclub

Lern-Apps Schule (spezialisiert): Conni Lern-Apps, Einmaleins Mathe - Trainer 1x1, Meister Cody

Lernportale Schule (universell): Duden Learnattack, Studyflix, StudyHelp

Lernportale Studium: Lecturio, Studyflix

Lernportale Mathe: Bettermarks, Matheaufgaben.net, Mathegym

Lernportale Naturwissenschaften: Lernort Mint, Physikunterricht-Online.de

Nachhilfevermittlungsportale: Easy-Tutor, Optimalnachhilfe.de, Tutorspace

Online-Nachhilfeinstitute: Cleverly, StudyHelp

Online-Portale für Lehrkräfte: Eduki, Lehrerbüro.de, Materialguru.de

Online-Portale für Studierende: Hochschulkompass, Studydrive, Unicum.de

Online-Shops Lehrerbedarf: Lehrer-Online, Opitec, Persen

Online-Shops Schul- und Kitaausstattung: Beamer-Discount.de, Conrad Education, Haba Pro

Schulplattformen: ByCS-mebis, Iserv, Itslearning

Stundenplan-Apps: Scoolio, Uninow

Sprachen

Lernportale & Apps Sprachen: ABA English, Duolingo, Rosetta Stone

Rechtschreibprüfungsportale: Duden Mentor, Korrekturen.de, Language Tool

Sprachlehrinstitute: Berlitz, Helen Doron English, Tandem Language Schools

Sprachreise-Anbieter: Do it Education, Sprachurlaub.de, Travelworks

Vokabeltrainer-Apps: Phase 6 Vokabeltrainer, Pons Vokabeltrainer

Weiteres Bildungsangebot

Bildungspodcasts & Sachhörbücher-Apps: Audible, Blinkist, Skoobe

Edutainment-Anbieter: Deutsches Museum, Miniatur Wunderland, Technik Museum Sinsheim

E-Learning Bootsführerschein: Bootsfuehrerschein.de, Bootsschule 1, SBF Binnen

E-Learning Instrumentalunterricht: Music2me, Open Music School, Skoove

E-Learning Kfz-Führerschein: Fahrapp, Fahren-lernen.de, Fahrhalt

Elternkurse: KiB Kinder im Blick, Kindaling

Fahrschulen: 123 Fahrschule, Academy Fahrschulen, Fahrschulen Schuster

Lern-Apps Wissens- und Gehirntraining: My Daily Input - Wissen to go, Wissenstraining - die Quiz App

Musikschulen: Fit in music, Greifmusic, Musikschule La Musica

Notensatzprogramme: Capella, Forte Notensatz, Magix Music Maker

Programmierkurse für Kinder: Code it!, Coding Giants, Learnist

