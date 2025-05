Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Langjiu wird von Ausländern zur beliebtesten chinesischen Baijiu-Marke gewählt

Beijing (ots/PRNewswire)

Langjiu, eine führende chinesische Baijiu-Marke mit Soßenaroma, wurde am Samstagabend als eine der beliebtesten chinesischen Marken vorgestellt, die von Ausländern im Rahmen der Aktion „Give a Like for My Favorite China's Brands (2024-2025)" gewählt wurden. Sie erhielt die meisten Stimmen von Ausländern in der Kategorie Baijiu, was ihre große Anziehungskraft auf die Märkte in Übersee und die globalen Verbraucher unterstreicht.

Die globale Online-Abstimmungskampagne „Give a Like for My Favorite China's Brands (2024-2025)" wurde gemeinsam vom Brand Work Office der Nachrichtenagentur Xinhua und dem China Economic Information Service (CEIS) organisiert und bereits zum vierten Mal in Folge erfolgreich durchgeführt. Die jährliche Veranstaltung zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit und den globalen Einfluss chinesischer Marken zu präsentieren und gleichzeitig deren Bekanntheit und Beliebtheit bei Ausländern weiter zu steigern.

Langjiu wird in der Stadt Erlang im Kreis Gulin in der südwestchinesischen Provinz Sichuan hergestellt, die am linken Ufer des Chishui-Flusses liegt, einer der zehn größten Spirituosenproduktionsregionen der Welt. Das Unternehmen hat in diesem Gebiet das Langjiu Estate errichtet, das sechs ökologische Brauereizonen umfasst und sich über 49 km entlang des Flussufers erstreckt. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von 72.000 Tonnen Premium-Soßenaroma-Baijiu und einem Lagervolumen von 265.000 Tonnen zieht das Weingut jedes Jahr über 200.000 Baijiu-Liebhaber aus aller Welt an.

Laut dem Bericht „World Brand Summit 2024" über die 500 wertvollsten Marken Chinas belegte Langjiu mit einem Markenwert von 151,876 Milliarden Yuan (rund 20,98 Milliarden US-Dollar) den 56. Platz und sicherte sich damit zum 16. Mal in Folge einen Platz unter den Top 3 der chinesischen Baijiu-Branche.

In den letzten Jahren hat Langjiu sein internationales Geschäft auf mehr als 20 Länder und Regionen in Nord- und Südamerika, Europa, Südostasien und Ostafrika ausgeweitet. Durch Produkteinführungen und Werbeveranstaltungen ist Langjiu schrittweise in neue Märkte wie Spanien, Frankreich, Thailand und Kambodscha vorgedrungen.

Die Bemühungen, chinesischen Baijiu in die Welt zu bringen, laufen darauf hinaus, die kulturelle Anerkennung zu fördern, sagte Wang Junlin, Vorsitzender von Langjiu. Das Unternehmen setzt seit langem auf Qualität und Kultur und entwickelt seine Markenidentität kontinuierlich weiter.

Das Jahr 2025 markiert den neunten Jahrestag des China Brand Day. Chinas Marken gewinnen auf den internationalen Märkten zunehmend an Anerkennung. Langjiu, als leuchtende Visitenkarte der chinesischen Baijiu-Marken, wird mit unermüdlichem Einsatz daran arbeiten, die Globalisierung der chinesischen Kultur voranzutreiben und die kulturelle Identität in großem Umfang zu fördern.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/345552.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2684759/pic1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2684760/pic.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-langjiu-wird-von-auslandern-zur-beliebtesten-chinesischen-baijiu-marke-gewahlt-302454007.html

Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell