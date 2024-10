FLOWBOX

FLOWBOX: Die globale Lösung zur Erschließung grenzenloser Energieeffizienz für jedes Gebäude

Prag (ots/PRNewswire)

Tschechisches Unternehmen FLOWBOX wird im Gartner® Market Guide 2024 für Energiemanagement- und Optimierungssysteme als repräsentativer Anbieter anerkannt

FLOWBOX, ein führender Anbieter von Energiemanagement-Technologie, ist stolz darauf, seine Aufnahme als „Representative Vendor" in den 2024 Gartner® Market Guide for Energy Management and Optimization Systems (EMOS) bekanntzugeben. Damit gehört FLOWBOX zu den wichtigsten Akteuren im Bereich des globalen Energiemanagements und unterstreicht seinen innovativen Ansatz zur Optimierung des Energieverbrauchs und zur Unterstützung von Nachhaltigkeitsinitiativen.

Der 2024 Market Guide, verfasst von den Analysten Lauren Wheatley und Lloyd Jones, bietet einen detaillierten Überblick über die sich entwickelnde Anbieterlandschaft für EMOS. Diese Systeme ermöglichen es energieintensiven Unternehmen, ihren Energieverbrauch zu überwachen und zu optimieren, Versorgungsrisiken zu minimieren und Kosten zu senken, während sie gleichzeitig immer anspruchsvollere Nachhaltigkeits- und Regulierungsanforderungen erfüllen.

In dem Bericht heißt es:

„Energiemanagement- und Optimierungssysteme bieten einen ganzheitlichen Überblick über den Energieverbrauch, ermöglichen Entscheidungsfindungen nahezu in Echtzeit und fördern die betriebliche Effizienz, Energiekosteneinsparungen und Verbesserungen der Nachhaltigkeit."[1]

Eine der wichtigsten Erkenntnisse des Gartner-Berichts ist der wachsende Bedarf an prädiktiven Echtzeit-Analysen in Energiemanagementsystemen. Da die Energiekosten schwanken und die Anforderungen an die Nachhaltigkeit steigen, nutzen Unternehmen Vorhersagefunktionen, um den Energieverbrauch vorherzusagen und die Performance über mehrere Standorte hinweg zu optimieren. FLOWBOX EMOS integriert diese Vorhersagefunktionen und ermöglicht es Anwendern, den Energieverbrauch proaktiv zu steuern, die Gebühren für Lastspitzen zu senken und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

„Energieeffizienz ist eine eigene Energiequelle, die unerschöpflich und überall verfügbar ist" – Michiel Rijsberman, Mitglied des Provinzialrats von Flevoland, Niederlande[1]

FLOWBOX EMOS ist bekannt für seine Fähigkeit, Organisationen beim Management des Energieverbrauchs mit Präzision und Automatisierung zu unterstützen. Durch die Bereitstellung von Echtzeit-Einblicken, fortschrittlichen Analysen und Integrationsfunktionen ermöglicht das System Unternehmen Kostensenkungen und das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen. Mit FLOWBOX erhalten Unternehmen Zugang zu einer skalierbaren Lösung, die sich den entwickelnden Geschäftsanforderungen anpasst und gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen gewährleistet.

„Die Aufnahme in den Gartner Market Guide ist eine außergewöhnliche Leistung für FLOWBOX und bestätigt unser Engagement, innovative Lösungen für das Energiemanagement anzubieten", sagt Pavel Heczko, CEO von FLOWBOX. „Wir sind stolz darauf, dass wir Unternehmen, die vor nie dagewesenen Herausforderungen im Energiebereich stehen, Tools anbieten können, die nicht nur die Energieleistung optimieren, sondern auch einen Beitrag zu den globalen Nachhaltigkeitsbemühungen leisten."

Die Anerkennung festigt die Position von FLOWBOX als führendes Unternehmen im Bereich der Energiemanagement-Technologie und unterstreicht die Rolle des Unternehmens bei der Unterstützung von Branchen wie der verarbeitenden Industrie, dem Immobiliensektor und dem öffentlichen Sektor bei der Erfüllung der Anforderungen der modernen Energielandschaft.

Lauren Wheatley und Lloyd Jones. „2024 Gartner® Market Guide for Energy Management and Optimization Systems". Gartner, 17. September 2024. https://www.gartner.com/en/doc/779914-market-guide-for-energy-management-and-optimization-systems.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften in den USA sowie international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner spiegeln die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wider und dürfen nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede explizite oder implizite Haftung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich der Haftung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.

Informationen zu FLOWBOX:

FLOWBOX ist ein in Tschechien ansässiger Anbieter von Energiemanagementlösungen, der sich auf fortschrittliche Systeme spezialisiert hat, mit denen Unternehmen ihren Energieverbrauch überwachen, steuern und optimieren können. Die EMOS-Plattform wurde entwickelt, um Echtzeit-Einsichten zu liefern, die betriebliche Effizienz zu verbessern und die Nachhaltigkeitsziele von Kunden aus verschiedenen Branchen zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.flowbox.com.

