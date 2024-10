Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Neues Werbevideo für den Kulturtourismus im Putuo-Distrikt von Shanghai veröffentlicht

Beijing (ots/PRNewswire)

Während des 4. Halbmarathons des Suzhou Creek Kultur- und Tourismusfestivals veröffentlichte der Putuo-Distrikt der ostchinesischen Stadt Shanghai kürzlich sein neues Video zur Förderung des Kulturtourismus, das den Glanz, die Kulturgeschichte und die vielfältigen kommerziellen Möglichkeiten des Distrikts umfassend darstellt.

Die Kultur- und Tourismusabteilung der Bezirksregierung hofft, mit dem neu veröffentlichten Werbevideo mehr Touristen aus aller Welt anzulocken, die den einzigartigen Charme der Region kennenlernen möchten.

Der Putuo-Distrikt gedeiht dank des Suzhou Creek und verfügt über ein 21 km langes Ufer des Suzhou Creek, was der Länge eines Halbmarathons entspricht. Der Putuo-Abschnitt des Suzhou Creek ist daher als „Halbmarathon Suzhou Creek" bekannt.

Das Werbevideo zeigt eine Vielzahl kultureller und touristischer Symbole in Putuo, wie das Wassertor-Museum der Shanghaier Yuan-Dynastie, den Jade-Buddha-Tempel, den Changfeng-Park, die Shanghaier Kinderbibliothek, das Shanghaier Münzmuseum, den Global Harbor und mehr, sodass Zuschauer die natürlichen, historischen, kulturellen und kommerziellen Attraktionen von Putuo in vollem Umfang wahrnehmen können. Die Botschaft an die Welt ist eine Einladung und lautet „Bis bald in Putuo".

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/342451.html

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2527704/1.mp4

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/xinhua-silk-road-neues-werbevideo-fur-den-kulturtourismus-im-putuo-distrikt-von-shanghai-veroffentlicht-302274009.html

Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell