Xinhua Silk Road: Die World New Energy Expo 2023 startet in der ostchinesischen Stadt Changzhou

Die World New Energy Expo 2023 (WNEE) wurde am Montag in Changzhou in der ostchinesischen Provinz Jiangsu eröffnet. Sie soll den dynamischen Trend in der Entwicklung der neuen Energieindustrie aufzeigen und die Richtung der zukünftigen Energieinnovation erkunden.

An der Eröffnungszeremonie der Messe nahmen 15 Wissenschaftler aus dem Bereich der neuen Energien, in- und ausländische Handelsvertreter von ausländischen Delegationen und Verbänden wie der Shenzhen Battery Industry Association sowie fast 200 Repräsentanten von Unternehmen teil.

Gestützt auf das solide industrielle Fundament von Changzhou hat die Stadt in den letzten Jahren die kontinuierliche Entwicklung der neuen Energieindustrie gefördert und sich zu einer führenden Stadt im Bereich der neuen Energien entwickelt, sagte Chen Jinhu, Sekretär des Stadtkomitees der KPCh Changzhou.

Laut Chen ist die rasante Entwicklung von Changzhou im Bereich der neuen Energien auf ein fundiertes Verständnis und eine breite Aufstellung der Branche zurückzuführen. Die industrielle Kreislaufkette umfasst vier große Bereiche: Produktion, Speicherung, Verteilung und Anwendung.

Die World New Energy Expo in Changzhou zielt darauf ab, eine Plattform für die große Entwicklung der globalen neuen Energieindustrie und die Verwirklichung von Zukunftsszenarien zu schaffen. Gleichzeitig setzt sich Changzhou dafür ein, die weitere Entwicklung der neuen Energieindustrie in der Stadt zu verwirklichen und sowohl die Größe als auch den Marktwert des neuen Energiesektors auf dem Kapitalmarkt auf über eine Billion Yuan zu steigern, sagte Chen.

In der Zukunft wird Changzhou weiterhin das Testfeld für die globale Entwicklung neuer Energien sein und Unternehmen aus aller Welt in Changzhou willkommen heißen, um Layout, Innovation und Unternehmertum zu fördern und neue Teststrecken wie zum Beispiel für die neue Generation von Batteriematerialien und intelligente vernetzte Fahrzeuge bereitzustellen. Damit soll ein offeneres, kollaboratives und gemeinschaftliches industrielles Ökosystem in Changzhou aufgebaut werden, so Chen weiter.

Laut einem Bericht, den Rupert Hoogewerf, Vorsitzender von Hurun Report, während der Eröffnungszeremonie präsentierte, hat die Industrie für neue Energien in Changzhou ein starkes Wachstum erlebt, wobei sie beim Niveau der industriellen Agglomeration an vierter Stelle in China und bei der Bewertung des Investitionsklimas an erster Stelle in China steht.

