Xinhua Silk Road: Flamme für Asienspiele 2022 in der Kulturstätte von Liangzhu in Hangzhou entzündet

Am Donnerstag wurde die Flamme der Asienspiele Hangzhou 2022 in der antiken Stadt Liangzhu in der ostchinesischen Provinz Zhejiang entzündet. Damit beginnt der 100-Tage-Countdown bis zur Eröffnung der 19. Asienspiele.

Neunzehn in Weiß gekleidete Flammenträgerinnen schritten die Stufen hinauf, bevor eine von ihnen die Fackel in einem Hohlspiegel durch die Sonnenstrahlen entzündete. „Die 19 steht für die 19. Asienspiele. Die Kontur des Spiegels, der wie eine Bi-Scheibe aus Jade gestaltet ist, symbolisiert die Sonnenstrahlen.

Liangzhu, chinesisch für „Schöne Wasseroase", liegt im Yuhang- Bezirk von Hangzhou. Die archäologischen Ruinen von Liangzhu in Hangzhou wurden am 9. Juli 2019 während der 43 Sitzung des UNESCO Welterbekommitees als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt, da sie tiefgreifende und überzeugende Beweise dafür liefern, dass die chinesische Zivilisation vor 5.000 Jahren begonnen hat. Damit wurde auch die fünftausend Jahre alte chinesischer Zivilisation, die sie repräsentieren, von der internationalen Gemeinschaft erneut anerkannt.

Das Sammeln von Anzündholz bedeutet, dass das Licht der Zivilisation von Liangzhu Zeit und Raum durchdringt und das Feuer der Asienspiele im neuen Zeitalter entzündet. Es symbolisiert den Geist des Sports, der weitergegeben und fortgeführt wird.

Die Vorrichtung für das Entflammen des Feuers ist in Form einer Bi-Scheibe aus Jade gestaltet und der Abstelltisch der Feuerbox hat die Form von Jade Cong – eines Objekts aus Jade, in langer, hohler und rechteckiger Form. Bi-Scheiben und Cong-Röhren aus Jade sind wichtige repräsentative Jade-Ritualobjekte der Liangzhu-Zivilisation. Sie stellen das früheste Modell der Kosmologie der chinesischen Welt dar und sind ein wichtiges kulturelles Zeichen für die lange Geschichte und den Reichtum der chinesischen Zivilisation.

Erwähnenswert ist auch, dass die Gestaltungsidee der Fackel für die Asienspiele Hangzhou ebenfalls aus der Jadegemeinschaft der Liangzhu Kultur stammt, was die Vergangenheit und Zukunft der Asienspiele Hangzhou symbolisiert.

Die Liangzhu-Zivilisation, die etwa tausend Jahre lang florierte, leistete einen hervorragenden Beitrag zur Entstehung der chinesischen Zivilisation und lieferte eine umfassendere Interpretation der Geschichte der chinesischen Zivilisation in ihrer pluralistischen und integrierten Entwicklung.

