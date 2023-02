Kivent GmbH

Kivent GmbH auf Expansionskurs: Karriere Kick lässt sich als Bildungsträger zertifizieren

Berlin

Der Karriere Kick, das innovative Messekonzept der Kivent GmbH, ist weiterhin auf Expansionskurs: Um die Zusammenarbeit mit Jobcentern und der AfA zu vertiefen und damit Karriere Kick als offizielle Maßnahme zur Berufsorientierung für Jobcenter und Arbeitsagenturen genutzt werden kann, lässt sich die Kivent GmbH als offiziellen Bildungsträger zertifizieren. Ziel ist es, mit der Zertifizierung, die Qualität des Konzepts aufzuzeigen und für Jobcenter und AfA als wertvoller Partner im Bereich der Berufsorientierung zu stehen - und so die deutsche Wirtschaft zu fördern.

Gründer und Geschäftsführer Johannes Kirsch: "In Regionen mit einer hohen Arbeitslosenquote fehlt meist ein effizienter Lösungsansatz. Um die Chancen von Arbeitssuchenden, erfolgreich und langfristig in den Arbeitsmarkt eingegliedert zu werden, zu verbessern, setzt der Gesetzgeber auf zertifizierte Bildungsträger nach der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung, kurz: AZAV. Um Jobcentern und Arbeitsagenturen mit nachhaltigen und innovativen Konzepten dabei unterstützen zu können, ihrer Verantwortung nachzukommen, lassen wir von der Kivent GmbH uns nun als ein solcher Bildungsträger zertifizieren. Unser langfristiges Ziel ist es, verschiedenen Gruppen, die typischerweise von Arbeitslosigkeit betroffen sind, bei der beruflichen Eingliederung zu helfen. Hauptsächlich zielen wir dabei auf Jugendliche in herausfordernden und benachteiligten Familienverhältnissen ab, die wir mit unserem Angebot abholen und unterstützen möchten."

Karriere Kick wurde ins Leben gerufen, um dem Fachkräftemangel in Deutschland entgegenzuwirken. Außerdem beugt er hohen Arbeitslosenquoten vor, indem er Unternehmen den optimalen Rahmen bietet, um mit jungen Nachwuchskräften zusammenzukommen. Wie bei einer Art Speed-Dating werden Runde für Runde Jugendliche und Ausbildungsbetriebe ausgelost, die sich bei einer gemeinsamen Runde Tischkicker spielerisch und entspannt kennenlernen können. In diesem Rahmen lassen sich Themen wie Beruf und Ausbildung auf Augenhöhe besprechen. Zudem zeigen sich innerhalb kürzester Zeit wichtige Soft Skills wie Empathie, Motivation oder Selbstvertrauen.

Mit der AZAV-Zertifizierung gehen Johannes Kirsch und sein Team nun den logischen nächsten Schritt: Indem sie sich Träger und den Karriere Kick als Maßnahme zertifizieren lassen, stellen sie sicher, dass Jobcenter und Arbeitsagenturen das innovative Messekonzept in Zukunft als Maßnahme zur Berufsorientierung nutzen können.

"Die AZAV-Zertifizierung gibt uns die Möglichkeit, die Berufsorientierung für Jugendliche wieder attraktiv und zeitgemäß zu gestalten, eingestaubte Karrieremessen zu revolutionieren und dem Fachkräftemangel auf diese Art und Weise aktiv entgegenzuwirken. Das AZAV-Zertifikat fungiert dabei als Qualitätssiegel für unser Unternehmen und unsere Maßnahmen als offizieller Bildungsträger. So möchten wir Schülern - und gerade auch Jugendlichen, die in schwierigeren Verhältnissen aufgewachsen sind - die Chance geben, ihren Horizont zu erweitern und ganz verschiedene Berufsfelder kennenzulernen. Das gelingt uns, indem wir Unternehmen und Nachwuchskräften eine Plattform bieten, auf der aus entspannter Ebene authentische Begegnungen stattfinden können. Die AZAZ-Zertifizierung wird uns in diesem Zusammenhang dabei helfen, unser Angebot weiter auszubauen", sagt Johannes Kirsch.

Mehr Informationen erhalten Interessierte unter: https://www.karriere-kick.de/

Original-Content von: Kivent GmbH, übermittelt durch news aktuell